Как сложилась судьба ярой феминистки Марии Арбатовой. Муж индийский принц, чем занимаются сыновья - близнецы Петр и Павел

Мария Ивановна Гаврилина, в настоящее время Арбатова, это ее псевдоним, который с 1999 г. стал ее фамилией. Писатель и драматург, ведущая и психоаналитик, а больше всего ее знают, как активную феминистку. Состоит в Союзе писателей, является автором четырнадцати пьес, двух десятков книг и семидесяти статей.

Писательница Мария Арбатова

Происхождение

Родом из города Мурома, в июле ей исполнилось шестьдесят четыре года. Когда девочке был всего год, они переехали в столицу. Будучи ученицей школы, уже имела свои принципы и не хотела вступать в ряды ВЛКСМ.

Жизненная позиция

Была активисткой движения хиппи. После окончания школы обучалась в МГУ на факультете философии, но бросила его, не закончив обучение.

Затем училась в Литературном вузе и в 1984 г. получила диплом. С 1996 г. является консультантом по психоаналитике и ведет правозащитную программу на «Маяке 24». Активно занимается общественной деятельностью.

Участвует в ток - шоу "Наедине со всеми"

С 2012 г. является президентом «Центра помощи женщинам», которые находятся в сложной жизненной ситуации.

Семья

Личная жизнь Марии Ивановны всегда была насыщена и не обделена мужским вниманием. Она выходила замуж три раза.

Первый супруг Александр Мирошник был классическим певцом, солировал в московском хоре и музыкальном театре.

Они прожили вместе семнадцать лет. У семейной пары родились мальчики –близнецы в сентябре 1977 г. Сейчас сыновьям уже по 43 года, они определились в жизни, у каждого есть своя семья.

Сыновья Петр и Павел

Петр Мирошник учился в РГГУ, получил профессию культуролога.

Павел Мирошник учился в Высшей школе и стал психологом, работает психотерапевтом.

Со вторым мужем Олегом Вите прожили в браке восемь лет, мужчина работает политическим экспертом.

С третьим мужем

Третьим мужем стал Шумит Датта Гупта финансовый аналитик, родом из Индии, по происхождению является индийским принцем. Его дядя генеральный секретарь Компартии Индии. В России живет с 1985 г., учился в РУДН на физмате. Вместе с Марией пишет киносценарии и книги.

Разводы и следующие замужества происходили в жизни нашей героини стремительно. «У меня нет времени на долгие букетные периоды» -так говорит сама Арбатова. Со всеми своими мужьями она сохраняет хорошие отношения, со всеми общается.

Семья Марии Арбатовой

Мария вспоминает, что ее очень любил папа – «если девочку любит отец, то ее потом любят мужчины». Возможно это и есть ответ на то, что феминистка имеет успех у мужчин. Наша героиня в настоящее время занимается общественной деятельностью и продвижением идей феминизма.

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А вы знали об этом?

Однажды Клуни созвал на званый ужин четырнадцать друзей. Это было в конце сентября 2013 года. Когда компания собралась за столом, Клуни произнёс небольшую речь примерно такого содержания:«Друзья! Все вы оказали мне неоценимую помощь в моём становлении и в моей карьере. Когда я переехал в Лос-Анджелес, мне негде было жить, и один из вас предоставил мне кров, а второй каждый день возил на работу, так как у меня не было ни машины, ни денег. Вы поддерживали меня и без вас я не стал бы тем, кем являюсь, и не добился бы успеха в жизни. Каждый из вас очень важен для меня, и чтобы доказать это, я дарю вам, друзья, по миллиону долларов (если что, я уплатил налоги, так что весь миллион — целиком ваш)». Джордж КлуниПосле чего раздал гостям по чемоданчику, в каждом из которых лежал миллион долларов двадцатидолларовыми купюрами. Один из гостей, человек очень обеспеченный, стал отказываться от столь щедрого подарка, но Клуни заявил: «Если ты не возьмёшь его, другие тоже не получат свой подарок. Такое условие!» Под давлением другу пришлось согласиться и забрать миллион, который, впрочем, он позже передал на благотворительность.Однозначно быть другом Джорджа Клуни весьма выгодно! В буквальном смысле!

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