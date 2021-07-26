Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !

Врач изучает анализы пациента,

Тот спрашивает

— Ну как там мои дела, доктор?

Хм, можете взять кредит.

— Так мне нечем отдавать.

А вам и не придется.

Зачем ты смотришь это кулинарное шоу?

Ты же даже яичницу пожарить не можешь.

Жена с улыбкой:

– Вова.

Я тебя умоляю, ты тоже же порно смотришь.

А толку зато не какого!!!

Дорогая, сколько у тебя было парней до меня? — Семь. Ты же говорила, что три?! — Так ведь год прошёл.

Хирург

- Чтобы вытащить гвоздь из вашей головы, вам придется заплатить пять тысяч.

- Но у меня же полис!

- По полису можем только загнуть, чтобы не мешал !

Мужик в публичном доме выбирает женщину.

Тут влaмывaется полиция.

-Ты кто? Проститутка?

- Нет, Я мaссaжисткa! -А ты?

- А я делaю педикюр! А ты кто ? - Я уборщица...Мужик не выдерживaет:

- Офигеть!!!!! Сейчас окажется, что проститутка тут я!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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