Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
Смейтесь на здоровье !
Врач изучает анализы пациента,
Тот спрашивает
— Ну как там мои дела, доктор?
Хм, можете взять кредит.
— Так мне нечем отдавать.
А вам и не придется.
Зачем ты смотришь это кулинарное шоу?
Ты же даже яичницу пожарить не можешь.
Жена с улыбкой:
– Вова.
Я тебя умоляю, ты тоже же порно смотришь.
А толку зато не какого!!!
Дорогая, сколько у тебя было парней до меня? — Семь. Ты же говорила, что три?! — Так ведь год прошёл.
Хирург
- Чтобы вытащить гвоздь из вашей головы, вам придется заплатить пять тысяч.
- Но у меня же полис!
- По полису можем только загнуть, чтобы не мешал !
Мужик в публичном доме выбирает женщину.
Тут влaмывaется полиция.
-Ты кто? Проститутка?
- Нет, Я мaссaжисткa! -А ты?
- А я делaю педикюр! А ты кто ? - Я уборщица...Мужик не выдерживaет:
- Офигеть!!!!! Сейчас окажется, что проститутка тут я!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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