Принц Филипп и главная тайна Дома Романовых

Герцог Эдинбургский был троюродным племянником Николая II. Они разминулись во времени и пространстве, но их навсегда объединил Петербург. В Зимнем дворце царствовал их общий предок Николай I. А в Петропавловском соборе нашел успокоение дядя Ники - благодаря участию английского племянника. Принц Филипп и правда сыграл важнейшую роль в нашей истории.

Принц Филипп и Николай II

Крепкие семейные узы

Сперва давайте разберемся в родственных связях принца Филиппа с Домом Романовых. Его бабушкой со стороны отца была великая княжна Ольга Константиновна Романова, внучка Николая I. И принц Филипп, и Николай II имели еще одного общего деда - датского короля Кристиана IX. По датской линии Филипп приходился Николаю троюродным племянником, по российской линии - четвероюродным. Впрочем, они никогда не встречались. Филипп родился в 1921 году, а Николай погиб в 1918-м.

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Кроме того, Филипп также был троюродным внуком российской императрицы Александры Федоровны - они оба вели свой род от английской королевы Виктории. Да, герцог Эдинбургский был дальним родственником своей супруги, королевы Елизаветы II.

Удивительная бабушка Ольга Константиновна

Русская бабушка принца Филиппа провела детство в Санкт-Петербурге. Гуляла по знаменитым гранитным набережным, любовалась Невой и кораблями. Ольга была спокойной, совсем не капризной барышней с большими голубыми глазами. Ей была свойственна некоторая мечтательность, например, она составила сборник цитат Лермонтова на каждый день, 365 цитат выписала - представьте, какой труд. Но при этом Ольга обладала весьма сильным характером.

Великая княжна Ольга Константиновна Романова

Замуж ее выдали в 16 лет - за молодого греческого короля Георга I. Нужно было укрепить отношения России и Греции. Свадьбу справили здесь, в Петербурге, но уже буквально через несколько дней новобрачные отправились в Афины. Поначалу девочка совсем растерялась на чужбине. Пряталась под лестницей со своим плюшевым мишкой и рыдала, так ей не хотелось идти на официальные мероприятия. Однако вскоре Ольга взяла себя в руки - за год выучила греческий и английский, начала носить национальные бело-голубые костюмы, даже изучала археологию, чтобы расположить к себе общество.

Новобрачные - король Греции Георг I и королева Греции, великая княжна Ольга Романова

Но больше всего она прославилась своей любовью к флоту. Не зря же Ольга родилась в морской столице России и была единственной женщиной в истории, носившей звание адмирала Императорского Русского флота. Она строила для моряков больницы, приглашала их во дворец. Ольга вообще много хорошего сделала для развития здравоохранения и образования в Греции, и со временем ее стали называть «королевой эллинов».

Вторая половина жизни Ольги Константиновны складывалась драматично. Ее мужа, короля Георга, застрелили, ее саму дважды изгоняли из Греции, а в России Ольга едва не погибла от рук революционеров. «Королева эллинов» застала рождение своего внука Филиппа в 1921 году - но, к сожалению, к этому моменту уже слишком плохо видела и не могла принимать участие в его воспитании. Зрение настолько ее подводило, что как-то раз Ольга приняла статую обнаженной леди Годивы за статую королевы Виктории, чем немало развеселила окружающих.

Голубая кровь

Принц Филипп вырос вдали от Петербурга, да и бабушку Ольгу Константиновну толком не помнил. Тем не менее, в 1967 году он признался в интервью, что очень хотел бы съездить в Россию, хотя большевики и уничтожили половину членов его семьи. Он не сдержался и от души прошелся по большевикам крепким словцом. Но это был единственный случай, когда принц Филипп позволил себе проявить эмоции.

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп в России, 1994 год

После того интервью герцог Эдинбургский четыре раза был в России с официальными визитами, и всегда старательно избегал темы расстрела царской семьи. Однако в 1993 году, втайне от всех, он согласился сдать свою кровь для ДНК-теста, который раз и навсегда установил принадлежность останков Николая II, его жены и детей.

Благодаря образцу, взятому у племянника российского императора, исследователи сумели поставить точку в вопросе, который мучил нашу страну на протяжении почти целого века. Так принц Филипп помог раскрыть главную тайну Дома Романовых.

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Источник : https://zen.yandex.ru/media/cozyempire/

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