Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    А по делу, Ершович, что можешь сказать?Зюганов назвал ви...
  • Михаил Ершов
    Да ты, автор, подавился костью обглоданной, и изрыгаешь бред. Долбоёб бля!Зюганов назвал ви...
  • Александр Фишкин
    Вспомним, однако, о том, что когда свергали царя, большевиков ещё НЕ БЫЛО.Зюганов назвал ви...

Принц Филипп и главная тайна Дома Романовых

Герцог Эдинбургский был троюродным племянником Николая II. Они разминулись во времени и пространстве, но их навсегда объединил Петербург. В Зимнем дворце царствовал их общий предок Николай I. А в Петропавловском соборе нашел успокоение дядя Ники - благодаря участию английского племянника. Принц Филипп и правда сыграл важнейшую роль в нашей истории.

Принц Филипп и Николай II

Принц Филипп и Николай II

Крепкие семейные узы

Сперва давайте разберемся в родственных связях принца Филиппа с Домом Романовых. Его бабушкой со стороны отца была великая княжна Ольга Константиновна Романова, внучка Николая I. И принц Филипп, и Николай II имели еще одного общего деда - датского короля Кристиана IX. По датской линии Филипп приходился Николаю троюродным племянником, по российской линии - четвероюродным. Впрочем, они никогда не встречались. Филипп родился в 1921 году, а Николай погиб в 1918-м.

1 of 3
Принц Филипп и главная тайна Дома Романовых
Принц Филипп и главная тайна Дома Романовых
Принц Филипп и главная тайна Дома Романовых
Листайте ⇢

Кроме того, Филипп также был троюродным внуком российской императрицы Александры Федоровны - они оба вели свой род от английской королевы Виктории. Да, герцог Эдинбургский был дальним родственником своей супруги, королевы Елизаветы II.

Удивительная бабушка Ольга Константиновна

Русская бабушка принца Филиппа провела детство в Санкт-Петербурге.

Гуляла по знаменитым гранитным набережным, любовалась Невой и кораблями. Ольга была спокойной, совсем не капризной барышней с большими голубыми глазами. Ей была свойственна некоторая мечтательность, например, она составила сборник цитат Лермонтова на каждый день, 365 цитат выписала - представьте, какой труд. Но при этом Ольга обладала весьма сильным характером.

Великая княжна Ольга Константиновна Романова

Великая княжна Ольга Константиновна Романова

Замуж ее выдали в 16 лет - за молодого греческого короля Георга I. Нужно было укрепить отношения России и Греции. Свадьбу справили здесь, в Петербурге, но уже буквально через несколько дней новобрачные отправились в Афины. Поначалу девочка совсем растерялась на чужбине. Пряталась под лестницей со своим плюшевым мишкой и рыдала, так ей не хотелось идти на официальные мероприятия. Однако вскоре Ольга взяла себя в руки - за год выучила греческий и английский, начала носить национальные бело-голубые костюмы, даже изучала археологию, чтобы расположить к себе общество.

Новобрачные - король Греции Георг I и королева Греции, великая княжна Ольга Романова

Новобрачные - король Греции Георг I и королева Греции, великая княжна Ольга Романова

Но больше всего она прославилась своей любовью к флоту. Не зря же Ольга родилась в морской столице России и была единственной женщиной в истории, носившей звание адмирала Императорского Русского флота. Она строила для моряков больницы, приглашала их во дворец. Ольга вообще много хорошего сделала для развития здравоохранения и образования в Греции, и со временем ее стали называть «королевой эллинов».

Принц Филипп и главная тайна Дома Романовых

Вторая половина жизни Ольги Константиновны складывалась драматично. Ее мужа, короля Георга, застрелили, ее саму дважды изгоняли из Греции, а в России Ольга едва не погибла от рук революционеров. «Королева эллинов» застала рождение своего внука Филиппа в 1921 году - но, к сожалению, к этому моменту уже слишком плохо видела и не могла принимать участие в его воспитании. Зрение настолько ее подводило, что как-то раз Ольга приняла статую обнаженной леди Годивы за статую королевы Виктории, чем немало развеселила окружающих.

Голубая кровь

Принц Филипп вырос вдали от Петербурга, да и бабушку Ольгу Константиновну толком не помнил. Тем не менее, в 1967 году он признался в интервью, что очень хотел бы съездить в Россию, хотя большевики и уничтожили половину членов его семьи. Он не сдержался и от души прошелся по большевикам крепким словцом. Но это был единственный случай, когда принц Филипп позволил себе проявить эмоции.

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп в России, 1994 год

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп в России, 1994 год

После того интервью герцог Эдинбургский четыре раза был в России с официальными визитами, и всегда старательно избегал темы расстрела царской семьи. Однако в 1993 году, втайне от всех, он согласился сдать свою кровь для ДНК-теста, который раз и навсегда установил принадлежность останков Николая II, его жены и детей.

Принц Филипп и главная тайна Дома Романовых

Благодаря образцу, взятому у племянника российского императора, исследователи сумели поставить точку в вопросе, который мучил нашу страну на протяжении почти целого века. Так принц Филипп помог раскрыть главную тайну Дома Романовых.

Принц Филипп и главная тайна Дома Романовых

***

Светлого дня, дамы и господа! Я Анна Пейчева, писатель и журналист. Приветствую вас в Уютной империи - здесь мы без лишнего пафоса разбираем всякие любопытности эпохи Романовых. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждую пятницу.

Присоединяйтесь к Уютной империи ВКонтакте и слушайте подкаст в профессиональной озвучке автора. Смотрите еженедельный видеоблог на YouTube-канале Уютной империи.

Читайте книги серии "Уютная империя" , рассказывающие о современной альтернативной России, где Романовы правят до сих пор. Книги можно найти на моем сайте annapeicheva.ru и в любых интернет-магазинах . Рекомендую роман "Великая княжна. Live" - наследница российского престола выбирает жениха в прямом эфире реалити-шоу.

Источник : https://zen.yandex.ru/media/cozyempire/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть : 

Любопытные факты о шаолиньских монахах (https://otari.mirtesen.ru/blog/43808497281/)

6 феноменов, которые наука всё ещё не в состоянии объяснить https://otari.mirtesen.ru/blog/43727992640/

Почему Иисус Христос в Коране называется мусульманином? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43849182815/)

 

Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

5 фактов из жизни Гоголя, о которых не принято говорить

Читать
По следам дневника Долли Фикельмон
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖизнь - театр

По следам дневника Долли Фикельмон

«Woke» и «SJW» – путь к новому фашизму
Материал, выбранный редакторами МиртесенПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

«Woke» и «SJW» – путь к новому фашизму

Петербуржцам раздадут газеты с георгиевскими ленточками возле метро
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Петербуржцам раздадут газеты с георгиевскими ленточками возле метро

Туристы пожаловались на антисанитарию в туалетах Куршской косы
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Туристы пожаловались на антисанитарию в туалетах Куршской косы

Десять правил счастья от Папы Блаженного Иоанна XXIII
Материал, выбранный редакторами МиртесенМужчина и женщина

Десять правил счастья от Папы Блаженного Иоанна XXIII

Враг на Донбассе несёт потери
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская весна

Враг на Донбассе несёт потери

Правительство утвердило план борьбы с курением: без “клубнички”
Материал, выбранный редакторами Миртесен365NEWS.BIZ

Правительство утвердило план борьбы с курением: без “клубнички”

Признание геноцида армян: грузинский нейтралитет между США и Турцией
Материал, выбранный редакторами МиртесенКартина Дня

Признание геноцида армян: грузинский нейтралитет между США и Турцией

Сколько лет человечеству?
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости науки

Сколько лет человечеству?

Три волнующие новости четверга, которые не останутся без внимания нижегородцев
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewsnn

Три волнующие новости четверга, которые не останутся без внимания нижегородцев

На помощь пенсионерам Кабмин РФ выделит частным больницам 351 миллион рублей
Материал, выбранный редакторами Миртесенtagilcity

На помощь пенсионерам Кабмин РФ выделит частным больницам 351 миллион рублей

Фейки о российских специалистах и солдатах FACA привели к судебному разбирательству в ЦАР
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитэксперт

Фейки о российских специалистах и солдатах FACA привели к судебному разбирательству в ЦАР

Премьер-министр ЦАР осудил обвинения миссии ООН в адрес российских инструкторов
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Премьер-министр ЦАР осудил обвинения миссии ООН в адрес российских инструкторов

В районе проспекта Победы начали строить новую подстанцию скорой медицинской помощи (СЮЖЕТ)
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В районе проспекта Победы начали строить новую подстанцию скорой медицинской помощи (СЮЖЕТ)

СК поддержал инициативу о запрете уравнивания роли СССР и Германии
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

СК поддержал инициативу о запрете уравнивания роли СССР и Германии

Власти Беларуси ответили на предложение о новых президентских выборах
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Власти Беларуси ответили на предложение о новых президентских выборах

Мария Захарова посмеялась над высказыванием президента
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Мария Захарова посмеялась над высказыванием президента

Гордона приперли к стенке неудобным вопросом про рейс МН17 на украинском ТВ
Материал, выбранный редакторами МиртесенЮжный Федеральный

Гордона приперли к стенке неудобным вопросом про рейс МН17 на украинском ТВ

Сатановский посоветовал всей семье Ельциных «забиться по щелям»
Материал, выбранный редакторами МиртесенМоu Новости

Сатановский посоветовал всей семье Ельциных «забиться по щелям»

Ставропольского врача уволили из-за пролежней пациентки
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Ставропольского врача уволили из-за пролежней пациентки

Российский ФБР выступил с осуждением произвола американской полиции, застрелившей подростка
Материал, выбранный редакторами МиртесенПодробно о главном

Российский ФБР выступил с осуждением произвола американской полиции, застрелившей подростка

Ковальчук заявил об огромном потенциале Крыма в научной сфере
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Ковальчук заявил об огромном потенциале Крыма в научной сфере

Крупные штрафы за отсутствие масок выписаны подросткам в Карелии
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Крупные штрафы за отсутствие масок выписаны подросткам в Карелии

Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт»
Материал, выбранный редакторами Миртесенnovostivolgograda

Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт»

Кабмин утвердил дорожную карту повышения газификации регионов
Материал, выбранный редакторами МиртесенТВЦ

Кабмин утвердил дорожную карту повышения газификации регионов

Власти Белоруссии обнародовали имена поддержавших митинги силовиков
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлагоL

Власти Белоруссии обнародовали имена поддержавших митинги силовиков

Эксперт поведал, о каких скрываемых Западом странностях рассказало «железо» MH17
Материал, выбранный редакторами Миртесен Politpuzzle.ru

Эксперт поведал, о каких скрываемых Западом странностях рассказало «железо» MH17

В НАТО рассказали о масштабах учений Steadfast Defender 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

В НАТО рассказали о масштабах учений Steadfast Defender 2021

В двух поселках Челябинской области благодаря Народному фронту навечно зажглись Вечные огни
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

В двух поселках Челябинской области благодаря Народному фронту навечно зажглись Вечные огни

Минприроды опровергло ограничения на сбор грибов и ягод
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал RTVI

Минприроды опровергло ограничения на сбор грибов и ягод

Полицейский в Хьюстоне застрелил годовалого афроамериканца
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Полицейский в Хьюстоне застрелил годовалого афроамериканца

В Минприроды разъяснили права россиян на грибы и лесные ягоды
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

В Минприроды разъяснили права россиян на грибы и лесные ягоды

Картина дня

наверх