Ахтырская икона Божией Матери: описание, фото

Среди многообразия икон Пресвятой Богородицы, столь почитаемых во всём православном мире, есть одна, которая несёт в себе глубокую индивидуальность. Это Ахтырская икона Божией Матери. На ней предстаёт Дева Мария со сложенными на груди руками, как бы погружённая в скорбную молитву перед Сыном своим Иисусом Христом, фигура которого, распятая на кресте, помещена слева от неё. Этот образ запомнился многим, получившим через него чудесное исцеление от недугов.

Обретение дивного образа

Но прежде чем говорить о том, какое значение он имеет для всех, кто исповедует Сына Божьего и Его Пречистую Матерь, следует подробнее остановиться на истории его обретения, которое произошло в июле 1739 года. Случилось это в небольшом городке Ахтырка, недалеко от Харькова. Сегодня эта территория принадлежит к Сумской области. В те годы, в самом конце правления Анны Иоанновны, жил в этом городке весьма почтенный иерей отец Василий (Данилов). Служил он при местной Покровской церкви.

Легенда рассказывает, что купил он однажды новую косу и, желая её опробовать, вышел на свой участок. Дело было в июле, и травы стояли высокие. Но не успел отец Василий размахнуться, как его озарил ослепительный свет, исходящий из густых зарослей осоки.

Прикрыв глаза рукой, священник наклонился, и увидел дивную икону, сиянием своим затмевавшую солнечные лучи. Благочестивый пастырь упал на колени и долго молился, охваченный глубоким религиозным порывом.

Это была Ахтырская икона Божией Матери, фото которой представлено в начале статьи. Немного придя в себя и успокоившись, священник приподнял с земли дивный образ и с величайшим благоговением отнёс в дом, выделив ему среди прочих икон особо почётное место. Сознавая, что стал обладателем величайшей святыни, отец Василий первое время скрывал от посторонних свою находку и молился перед ней в одиночестве.

Явление Божьей Матери

Так бы продолжалось и далее, но однажды было ему видение. Сподобился он увидеть саму Царицу небесную, повелевшую ему очистить икону от пыли и омыть её чистой речной водой. Пробудившись от сна, батюшка первым делом исполнил всё, что пожелала Божья Матерь. Прежде он страшился прикасаться к поверхности святого образа, справедливо полагая себя недостойным этой чести. Теперь же он с превеликим старанием удалил всю скопившуюся на нём пыль, омыл его и, считая кощунственным выплеснуть эту воду на землю, решил отнести её в том же сосуде обратно в реку.

Но не успел священник выйти из дома, как вновь раздался тот самый дивный голос Богородицы, который батюшка слышал во сне и запомнил на всю жизнь. Царица Небесная на этот раз повелела ему сохранить эту воду, поскольку она, омыв Её пречистый лик, исполнилась благодатной силы, способной исцелять недуги. Не имея и тени сомнения в истинности слов Божьей Матери, священник тот же час напоил чудодейственной водой свою дочь, страдавшую горячкой, и чудо не замедлило свершиться ― отроковица сразу же выздоровела.

Чудо, явленное иконописцу Иоанну

Разумеется, всё происшедшее наполнило отца Василия ещё большим благоговением перед обретённой им святыней. Но долго сохранять в тайне свою находку он, конечно, не мог, и о ней узнали сначала его домочадцы, затем соседи, а потом и все жители города. Проявляя заботу о чудесном образе, батюшка пригласил иконописца по имени Иоанн, чтобы тот своей искусной кистью подправил живописный слой, устранив на нём появившиеся от времени повреждения.

Художник, которому было известно о чудотворной силе иконы, ещё до начала работы омыл её водой и напоил своего сына, страдавшего лихорадкой. Надо ли говорить, что болезнь в тот же миг оставила юношу, и счастливый отец восславил милосердие Пресвятой Богородицы, которое явила ему Ахтырская икона Божией Матери! Готовясь приступить к работе, Иоанн уже взял в руку кисть, как вдруг раздался голос Царицы Небесной. До слуха мастера донеслись Её слова: «Оставь задуманное. Не в твоих силах изменить икону. Верни её на место».

Упав на колени, потрясённый услышанным, художник провёл в молитве всю ночь, а утром отнёс святыню отцу Василию. Благочестивый пастырь счёл себя более не вправе единолично пользоваться даром Пресвятой Девы, тем более что со дня обретения иконы прошло уже три года. Он поместил её в Покровском храме, священником которого являлся уже много лет. С этих пор жители Ахтырки, вознося свои молитвы перед чудотворным образом, получали исцеления, которые аккуратно записывались в особой книге. Скоро слава Ахтырской иконы Божией Матери стала достоянием всей страны и к ней устремились многочисленные толпы паломников.

Предсказание баронессе фон Вейдель

Знаменательное событие, сделавшее икону известной при высочайшем дворе, произошло в 1748 году. Одна из приближённых царствовавшей в то время императрицы Елизаветы Петровны ― баронесса фон Вейдель - посетила Ахтырку, где у неё было богатое имение. Будучи в преклонных годах, она страдала многими немощами, свойственными её возрасту. Узнав о чудесных свойствах Ахтырской иконы Божией Матери, статс-дама горячо помолилась перед ней, прося заступничества перед Её Благоутробным Сыном.

В ближайшую же ночь ей было видении Пресвятой Девы, поведавшей, что жизненный путь её окончен и через непродолжительное время ей предстоит войти во Врата Вечности. Чтобы обрести блаженство во Царствии Божием, она должна немедленно раздать всё своё имущество бедным. О двух дочерях, находившихся на её иждивении, Богородица обещала проявить особую заботу.

На следующее утро, не теряя драгоценного времени, баронесса приступила к исполнению повеления Пречистой Девы. Через пять дней она с миром отошла к Господу, успев раздать всё, чем владела при жизни. После похорон императрица взяла двух осиротевших девиц в столицу и вскоре подыскала им женихов ― богатых и глубоко порядочных людей. После этих событий Ахтырская икона Божией Матери вошла в число наиболее известных в России, и в 1751 году Святейший Синод постановил почитать её, как чудотворную.

Строительство каменного храма в Ахтырке

Примерно в то же время список с иконы появился в церкви Николы Явленного, которая находилась на Арбате и в 1931 году была разрушена. Совершенно очевидно, что это была не единственная Ахтырская икона Божией Матери в Москве. В каком храме, кроме названного, поклонялись этому образу москвичи ― сейчас трудно сказать.

Императрица Елизавета Петровна отличалась глубокой набожностью и в 1768 году пожертвовала крупную сумму денег на возведение в Ахтырке каменного Покровского собора взамен существовавшего в те годы деревянного. Самодержица Российская пожелала, чтобы он был построен на том самом месте, где почти три десятка лет назад была чудесным образом обретена Ахтырская икона Божией Матери.

Повеление Елизаветы Петровны было исполнено, причём работу над проектом храма поручили выдающемуся зодчему Д. Ухтомскому, обессмертившему своё имя многими архитектурными шедеврами России. Во вновь возведённом храме образ находился вплоть до 1903 года. Там же регулярно проводилась служба Ахтырской иконе Божией Матери.

Похищение иконы и отправка её за рубеж

Её дальнейшая судьба сложилась несколько загадочным образом, вызывающим сожаление. В 1903 году икона отбыла для реставрации в северную столицу, где вскоре бесследно исчезла. Трудно предположить в данном случае промысел Божий, скорее всего, речь идёт о банальной краже. Через непродолжительное время икона появилась в Харбине, где была выставлена на продажу и приобретена неким господином С. А. Степановым. Известно, что местный протоиерей Н. Труфанов, внимательно осмотрев образ, свидетельствовал о том, что это подлинная святыня из Покровского храма Ахтырки.

До 1950 года икона находилась в Китае, а затем сын прежнего владельца вывез её сначала в Южную Америку, а позднее - в Сан-Франциско, где пожертвовал молодёжной православной организации. И в наши дни этот чудотворный образ по-прежнему находится за океаном. В Советском Союзе долгие годы ничего не было известно о судьбе иконы, и лишь в 1975 году появились первые сведения. Но тогда, по известным причинам, не было возможности предпринять какие-либо практические шаги для того, чтобы получить хотя бы достоверный список с неё.

Лишь с наступлением демократических перемен митрополиту Харьковскому Никодиму удалось привезти долгожданную копию и передать её на хранение в Покровский собор Ахтырки, где некогда находился оригинал. Это событие было отмечено торжественным крестным ходом, состоявшимся при большом стечении народа. Таким образом была восстановлена традиция, берущая своё начало ещё в 1844 году. А 15 июня 1999 года праздновалось 260-летие дарования чудотворного образа. На службе в храме звучал тропарь Ахтырской иконе Божией Матери и молитвы ко пресвятой Богородице.

Художественные особенности иконы

Следует сказать несколько слов об иконографии образа. Нет сомнения, что в его основу легли произведения итало-греческого искусства. Как правило, фигура Богородицы изображается с молитвенно скрещёнными руками, но есть и иные изводы, на которых положение рук меняется. То же относится и к головному убору Пресвятой Девы. Иногда он изображается в виде мафора, иногда короны, а на некоторых иконах и вовсе отсутствует. Любопытной особенностью является использование в композиции прямой перспективы, а не обратной, которая более характерна для итальянской и греческой школ. Это выражается в том, что фигура Спасителя значительно ниже, чем его Матери, что создаёт иллюзию удалённости.

В 1945 году появился так называемый Равенсбрюкский образ, в основу которого была положена Ахтырская икона Божией Матери. Описание обеих икон во многом совпадают, за исключением того, что на первой распятый Христос представлен в виде младенца или отрока. Интересна и история создания образа. Впервые он был изготовлен, как было сказано выше, в 1945 году в технике вышивки. Своё название он получил от концентрационного лагеря Равенсбрюк, где был создан одной из узниц ― преподобномученицей матерью Марией.

Храмы, в которых представлены списки иконы

Особую популярность придали образу целительные свойства, которыми в полной мере, обладает Ахтырская икона Божией Матери. В Москве, в главном пределе Храма Воскресения Словущего на Арбате, хранится весьма почитаемый список, сделанный в XVIII веке с той самой иконы, которая находится сегодня в Америке. Также и в Самаре, в одном из храмов Пустынно-Николаевского монастыря, можно видеть копию чудотворного образа, прославившуюся многочисленными чудесами, явленными по молитвам паломников. День Ахтырской иконы Божией Матери принято отмечать 2 (15) июля, когда весь православный мир празднует положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Храм в Орле

Известно, что в честь столь почитаемой святыни с давних времён возводились и освящались храмы. Среди действующих в наши дни наиболее величественный находится в Орле. Он был построен в 1775 году на пожертвования местного купца К. С. Пастухова. Дело в том, что однажды этот набожный человек, страдавший неким заболеванием, находясь по своим коммерческим делам в Ахтырке, получил исцеление от чудотворной иконы.

Вернувшись домой, он обратился к епархиальному начальству с просьбой разрешить ему в знак благодарности построить храм в честь святыни, которой он обязан своим здоровьем. Разрешение было получено, и вскоре храм Ахтырской иконы Божией Матери (Орёл) принял первых прихожан. Так как слава иконы стремительно росла, всё больше паломников приезжало поклониться ей. Места не хватало, и в последующие годы храм многократно расширялся и перестраивался. Сейчас он представляет собой величественное сооружение, по праву ставшее одним из достопримечательностей города.

Монастырь, основанный в честь святой иконы

Кроме уже названных, были построены и освящены ещё многие храмы в честь столь почитаемой в народе иконы. Так, например, родная тётка известного русского поэта Ф. И. Тютчева построила в 1805 году на свои средства церковь в селе Чернетове Брянской области. А в Волгоградской области, в селе Гусевка Ольховского района, находится Ахтырской иконы Божией Матери женский монастырь. Эта обитель была основана в 1874 году трудами местного священника отца Иоанна (Левитского) и афонского схимника Никодима (Двойченкова). Пережив многие потрясения XX века, монастырь и в наши дни открыт для тех, кто желает посвятить свою жизнь спасению души.

В чём же помогает этот чудотворный образ и о чём принято просить Пресвятую Богородицу? Свою благодатную силу он явил, исцеляя горячку, но впоследствии появилось много свидетельств того, что он помогает в самых различных жизненных ситуациях. Например, молитва Ахтырской иконе Божией Матери о детях является надёжнейшим средством уберечь их и от недугов, и от дурных влияний, столь опасных в наше время.

Кроме того, перед образом молятся о благополучном замужестве дочерей. С каждым явленным чудом растёт слава этого образа. Множатся и списки, сделанные с него. И кто знает, может быть, однажды вернётся из-за океана и подлинник, столь чудесным образом обретённый двести семьдесят шесть лет назад.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2380677571360590516/

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