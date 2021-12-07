Как нельзя было называть детей на Руси и другие суеверия о именах, существующие и в наши дни

В старые времена родители старались выбрать для новорожденного не просто красивое или звучное имя, а такое, что принесет ему счастье. На Руси существовало множество суеверий, которые заставляли людей обращать внимание на самые разные приметы, которые обещали младенцу благополучие и удачу в будущем. Для того чтобы не навлечь на малыша неприятности, строго соблюдали правила, о которых рассказывали бабушки и дедушки. Читайте, какие имена нельзя было давать детям на Руси и почему.

В каких случаях можно было называть младенца в честь бабушки или дедушки

Чтобы назвать ребенка в честь бабушки, следовало придерживаться особых правил.







Кажется, что назвать ребенка в честь бабушки или дедушки — хорошее решение. Однако тут существовали определенные нормы, которых следовало придерживаться. Например, первой девочке в семье не рекомендовалось давать имя бабушки по отцу, а первому мальчику — имя дедушки по маме.

Иные сочетания допускались, то есть простор для фантазии существовал. Но и тут надо было учитывать некоторые нюансы: имя новорожденного не должно было совпадать с именем того святого, день ангела которого в народе отмечали незадолго до того, как младенец появился на свет. Такое суеверие существовало, и звучало как «нельзя называть назад».

Считалось, что если запрет будет нарушен, то в будущем малыш будет плохо развиваться, расти или же не начнет говорить в положенное время. Не слишком приятная перспектива. Лучше уж выбрать какое-то другое имечко, пусть оно будет менее звучным, зато счастливым. Ведь каждый родитель желает своему ребенку удачи, везения, счастливой жизни.

Хочешь назвать в честь родителей – изволь правила соблюдать

Девочек старались не называть именами матерей





Были правила, которые нужно было применять при желании дать ребенку имя отца или матери. Какие подводные камни были тут? Делать это было разрешено, с одним условием: имена родителей не должны даваться первенцам, как мальчикам, так и девочкам. Считалось, что в этом случае ребенок может покинуть этот мир в первый год своей жизни. Или родитель, в честь которого был назван ребенок, умрет по непонятной причине. Конечно, такие возможные события очень пугали людей, и они старались не нарушать правила.



Многие родители настолько боялись негативных последствий, что вообще никогда не называли детей своими именами. Бытовало и еще одно мнение: если назвать сына именем отца, то мужчины всю жизнь будут соперничать друг с другом. А если дочь будет зваться так же, как мать, то ей придется повторить ее судьбу, и всю жизнь находиться в тени женщины, которая ее родила. Сложно сказать, откуда пошли такие суеверия, но они существовали и иногда проявляются и сегодня.

Почему детям не давали имена умерших родственников

Имя погибшего на войне родственника должно было сделать жизнь ребенка более длинной.





На Руси опасались называть детей именами родственников, рано ушедших из жизни. Говорили, что, когда человек рано умирает, остается его нерастраченная жизненная энергия, которая способна оказывать влияние на жизнь появившегося на свет малыша. При это узнать, каким будет это влияние (хорошим или плохим) заранее невозможно. Прекрасно, если это будет положительная энергия, помогающая по жизни, а если наоборот? Чтобы не искушать судьбу, родители старались не использовать такие имена.



Негласный заперт существовал и в отношении имен сестер и братьев родившегося малыша, умерших в первые месяцы жизни. Считалось, что их имена использовать не стоит, так как ребенок может в этом случае повторить грустную судьбу родственника. Кому хочется, чтобы любимое чадо заболело или с ним произошел несчастный случай? Потому лучше было не «оживлять» с помощью имени умершего ребенка, не притягивать к новорожденному неприятности, позволить ему быть индивидуальностью, а не копией когда-то жившего человека.



По этой же причине не использовали имена недавно покинувших этот мир родственников. Новопреставленные дяди и тети, по мнению народа, тоже способны навлечь на младенца неприятности. Пусть малыш живет долго и счастливо с другим именем, а родственники покоятся с миром.



Были и исключения, и касались они тех родственников, которые отдали свои жизни на войне, защищая родину. Считалось, что те годы, которые герой не прожил из-за войны, Господь добавит к жизни ребенка, названного в честь погибшего. Эта примета была популярна в древности, но и в 20 веке она имела место. К примеру, после Великой Отечественной войны новорожденных нарекали именами погибших на фронте родственников. Имена, которые были в ходу в 20-х годах, снова стали очень востребованными после войны.

Имена несчастливые, которых следовало избегать

Все родители желают своему ребенку счастья, потому стараются выбирать «счастливые» имена.





Но не только со смертью были связаны суеверия. Существовал целый ранг так называемых несчастливых имен. Например, суеверные родители никогда не называли ребенка в честь родственников с тяжелой судьбой. Зачем притягивать к малышу неприятности? Говорили, что назовешь мальчика именем дяди со слабым здоровьем, и малыш тоже серьезно заболеет. Или же есть родственник, у которого личная жизнь не складывается. Не нужно брать его имя, чтобы в будущем ребенок также не остался одиноким.



Это же правило распространялось на родственников, живущих очень бедно или не умеющих построить карьеру. Интуиция подсказывала родителям, что родственники с плохим характером, непорядочные, совершившие в жизни плохие поступки тоже недостойны чести «поделиться» своим именем с новорожденным. Сегодня тоже можно столкнуться с таким мнением. Иногда говорят: «Не хочу, чтобы мою дочь звали так-то, потому что в памяти всплывает тетя, которая ничего хорошего в жизни не сделала, а только грубила, не отдавала взятые в долг деньги, бросила свою мать и так далее». Возможно, тут срабатывает негативное отношение к определенному человеку. А если есть неприятные ощущения, зачем же распространять их на малыша?

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2364078635696524112/

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