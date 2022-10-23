10 причин, почему мужчины остаются в несчастливых отношениях

Когда отношения исчерпали себя, нужно уходить. Но мы далеко не всегда следуем этому правилу и легко придумываем причины, чтобы остаться. Десять мужчин рассказали, почему оставались в отношениях дольше, чем стоило бы.

Мало кто находит партнера с первой попытки и со второй или третьей. Конечно, некоторым везет, но большинству приходится залечивать разбитое сердце до того, как встретим «половинку». Расставания редко даются легко, но дают ценные уроки. Мы покидаем отношения более мудрыми и осознанными, чем мы в начале, больше понимаем про свои желания, это приближает к пониманию того, что нужно на самом деле.

При этом многие оставались в отношениях, которые давно себя исчерпали. Но мужчины и женщины делают это по разным причинам. Ответы десяти мужчин, почему они не уходили от партнерш, хотя понимали, что отношениям не суждено стать теми самыми.

1. Из-за родственников. «Она была в хороших отношениях с семьей: моими родителями, дядями и тетями, сестрами и братьями, их мужьями и женами, их детьми. Они любили ее и твердили, что такой прекрасной женщины мне больше не найти нигде. Хотя я понимал, что она не то, что мне нужно, не мог разорвать отношения. Я знал, что придется выслушивать вопросы и сожаления.

В итоге все равно порвал с ней, с тех пор прошло несколько лет, но сестры и припоминают мне это».Филипп, 36 лет.

2. Из-за потраченного времени. «Мы постоянно ругались и не понимали друг друга, но я не хотел уходить, потому что мы были вместе много лет. Не хотел признавать, что потратил столько лет впустую. Конечно, сейчас я понимаю, что это не зря прожитые годы, но тогда это меня останавливало: мы так долго вместе, нельзя просто взять и уйти. Она сама порвала со мной, и я ей благодарен, потому что потом встретил женщину, которую полюбил». Виктор, 49 лет.

3. Из-за надежды все исправить. «Это была гордыня. Я был уверен, что могу наладить отношения, исправить. Я не хотел признаваться себе, что есть вещи, на которые не могу повлиять, или которые не могу изменить, или что другой стороне это может быть не нужно. Я убеждал себя, что могу все исправить, и мирился со скандалами и непониманием». Александр, 29 лет.

4. Из-за страха лишиться поддержки. «Когда я был моложе, был убежден, что мужчина должен быть сильным и держать эмоции внутри. Мы с друзьями обсуждали спорт и музыку, но не наши чувства. Но с бывшей девушкой я мог быть полностью откровенным, рассказать о страхах, надеждах, сомнениях. Я мог быть уязвимым, и мне это нравилось. Когда отношения изжили себя, я это понимал, но все равно тянул, потому что не хотел потерять возможность откровенно поговорить о внутренних переживаниях». Давид, 32 года.

5. Из-за удобства. «Я был ленивым. Мы не были особо счастливы, но и скандалов не было. Я чувствовал, что не хочется начинать холостяцкую жизнь. Мне было удобно. Я знал, что если расстанемся, то мне придется заняться собой — ходить в спортзал и тратить кучу времени и денег на свидания. Поэтому я довольно долго оставался в отношениях, где было комфортно. Но со временем некомфортно стало партнерше, и она ушла, как сказала, к человеку, которому не все равно. И я ее не виню». Макс, 38 лет.

6. Из-за привлекательности. «Я понимаю, что это звучит ужасно и поверхностно, но она была красивой. Понимал, что вряд ли когда-нибудь в жизни заполучу настолько же красивую женщину, поэтому тянул с разрывом. При этом чувствовал себя ужасно, как человек она меня раздражала». Ник, 25 лет.

7. Из-за страха увидеть ее с другим. «Я знал, что после расставания у нее появится другой, мысль об этом убивала. При этом сам не хотел с ней быть, но и не хотел, чтобы они была с кем-то другим. Глупо звучит, наверное, но я чувствовал, что не готов к этому, особенно когда начинал думать о том, что она будет заниматься сексом с кем-то еще. Когда отношения испортились, эти мысли не так меня тревожили». Роман, 44 года.

8. Из-за нежелания начинать трудный разговор. «Каждый раз, когда пытался поговорить о наших отношениях и проблемах, она начинала кричать и ругаться. Я не конфликтный человек, в семье моих родителей никто никогда не ругался, и я не знал, что с этим делать. Я знал, что если снова заговорю об этом, будет скандал. Поэтому какое-то время держал недовольство в себе и ничего ей не говорил, а потом в один момент сказал, что больше так не могу, что я несчастлив, и ушел. Наверное, она потом долго кричала». Даниэль, 35 лет.

9. Из-за желания сдержать обещание. «Отношения давно испортились, мы оба были несчастны, но я считал, что раз я дал клятву у алтаря, то должен стараться все наладить. При этом не всегда прилагал усилия, но все равно оставался и считал, что поступаю благородно, держу слово, а это то, что должен делать мужчина. Так продолжалось почти десять лет, но в итоге брак распался». Марк, 46 лет.

10. Из-за секса. «У нас была куча проблем в отношениях, но секс был невероятным. Я знал, что после расставания мне, скорее всего, придется какое-то время жить без него и уж тем более вряд ли я с ходу найду ту, с кем у меня будет такая же совместимость. Поэтому я закрывал глаза на проблемы». Тим, 28 лет.