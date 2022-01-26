6 объективных причин не бояться микробов Источник: 6 объективных причин не бояться микробов — Фактрум

Наверняка многие слышали страшные истории о людях с бактериальными инфекциями, которые буквально съедали им лица. Человеку с такой инфекцией даже приходится носить специальную пластиковую маску с прорезями для глаз. Однако бактерий не стоит слишком бояться.



В каждой общественном туалете обычно есть антибактериальное мыло, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. А в вашей собственной ванной комнате «живут» гели для рук, гигиенические салфетки, спреи, лосьоны, моющие средства, которые, по уверениям продавцов «убивают 99,9% микробов и бактерий». Конечно, нет ничего плохого в стремлении быть чистым. Но в то же время мы, вероятно, относимся к этому с долей паранойи. Потому что мы обычно забываем о том, что…

1. Мы уже покрыты бактериями, и это нам не вредит

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«Но я не хочу, чтобы бактерии ползали по моей коже! Это очень важно», — кричите вы, сердито сотрясая воздух. Возможно, вам будет интересно узнать, что в воздухе в любой момент времени присутствует огромное количество бактерий, причём некоторые из них ещё даже не классифицированы. Что ещё важнее, мы не знаем точно, на что могут быть способны бактерии того или иного типа. А что если некоторые из них созданы специально для того, чтобы быть частью нас? На этот вопрос ответила группа микробиологов из института MIT. Они использовали бактерии для того, чтобы очистить самих себя.



Один из этих ребят как-то раз увидел, что лошадь старательно обнюхивает какую-то грязь. Большинство из нас решило бы, что это просто глупая лошадь. Но парень задался вопросом: а что если у лошадей есть некая примитивная способность чувствовать запах бактерий, питающихся аммиаком, который входит в состав пота? Исследователь вырастил культуру, которую назвал «АО+». После этого он нанёс культуру на себя, и начал интенсивно потеть. Для этого он не мылся целых 12 лет. Он лишь слегка споласкивал тело водой раз в несколько дней. Выведенная культура защитила его от запаха пота. Она буквально питалась его потом, так что он, несмотря на отсутствие полноценного душа, не вонял, как грязный троглодит. При этом его кожа стала мягче. Вернулся её естественный цвет, и прыщи на ней не появлялись. А теперь подумайте о том, сколько времени вы проводите в душе, и сколько вы тратите на покупку мыла и шампуня, в то время как вы просто могли бы нанести на себя немного специфической грязи, и успокоиться. 2.

2. Мы в любом случае отвратительны



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Да, вы отвратительны. Это не всегда видно, но это так. Вы должны регулярно сморкаться, из вашего тела выходит кал. Это происходит постоянно, в отдельной комнате под названием «туалет». В мире существуют огромные компании, которые разбогатели за счёт того, что создавали ватные палочки, которыми вы убираете всё, что скопилось в ушах. На лице у вас могут появляться прыщи, а на пальцах рук и ног постоянно растёт мёртвая плоть, так что её приходится еженедельно срезать. Разумеется, вы можете попытаться отполировать или покрасить её, но все мы знаем, что это такое. Этому просто нет конца: перхоть на голове, грязь между пальцев ног, пятна пота на рубашке. Так что вы не просто грязны, вы — отвратительны. Если вы, осознав это, всё ещё боитесь бактерий, то это по меньшей мере странно. Мы всё равно не можем избежать контакта с ними, поскольку…

3. Бактерий вокруг больше, чем вы думаете



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Общая биомасса бактерий на планете больше, чем биомасса всех растений и животных. Мы стараемся удалить их с нашего тела. Мы идём в душ, и моем себя химическими веществами, натираем руки антибактериальным гелем, как будто без этого бактерии разрушат девственно чистую поверхность нашей кожи. Но с этой поверхности нельзя удалить абсолютно все бактерии. Это практически невозможно. Это будет похоже на попытку удалить все звёзды из Вселенной.



В одном грамме обычной почвы содержится примерно 50 млн бактерий. Ещё раз: один грамм земли. Ваше тело весит куда больше, независимо от того, сколько вы тренируетесь. Теперь вообразите, сколько бактерий находится на нашем теле в любой момент времени. Никто точно не знает, как давно существуют бактерии. По мнению исследователей, их возраст может составлять 5 нониллионов лет. Не стоит думать, что за такой срок с бактериями ничего не происходило. Они постоянно развивались и распространялись, и вы не сможете сделать ровным счётом ничего, чтобы избавиться от них. Это их планета, а мы просто гости на ней. И нам следует немедленно извиниться перед бактериями за столь бесцеремонное вторжение в их владения.

4. Наши методы искоренения бактерий ужасны



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Наши попытки уничтожить бактерии приводят к тому, что у кого-то появляется работа, состоящая в том, чтобы намылить какое-нибудь животное и посмотреть, выживет ли оно: «Так, этот образец смыл не только всю шерсть, но и всю кожу с этого кролика». А после некоторого изменения химического состава исследователи надеются остановится на «похоже, этот образец наконец готов к тому, чтобы его показывали модели, поскольку мы нашли нужное сочетание». Почти все современные шампуни содержат лаурилсульфат натрия, который уничтожает все бактерии, плюс помогает волосам быстрее сохнуть. Почему бы вместо этого химического сочетания не использовать что-то более естественное, что также достигает поставленной цели? И да, мы могли бы спасти несколько кроликов в процессе (если это вас волнует, конечно).

5. Природа хочет, чтобы вы были покрыты бактериями





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Аллергия — характерная черта западной культуры. У детей появляется аллергия на орехи, возникновение которой никто объяснить не может. Некоторые исследователи полагают, что это связано с увеличением числа кесаревых сечений, которые считаются более стерильными, чем традиционные вагинальные роды. Это может звучать безумно, но это имеет смысл, когда вы услышите научное объяснение: если ребёнок в ходе родов не проходит через влагалище, он не получает множество вагинальных бактерий. Примерно то же самое происходит на автозаводе: новую машину перед выпуском обязательно смазывают. И кстати, они обычно взимают за это дополнительную плату, в то время как мама делает это совершенно бесплатно.

Бифидобактерии тоже полезны для кишечника младенца. Они создают линию обороны от воспаления и инфекции. И делают они это с помощью грудного молока, которое является естественным пробиотиком. Сейчас очень модно употреблять продукты с бифидобактериями, но не нужно забывать, что ваша мама накачивала вас ими с самого начала. Некоторые из этих микробов начали свой путь в её толстом кишечнике, потом оказались в её грудном молоке, затем у вас во рту, и наконец, в вашем кишечнике. И всё потому, что природа хочет, чтобы в вашей пищеварительной системе были правильные бактерии. Потому что природа — это не только отвратительно, но ещё и полезно.

6. Бактерии могут изменить вас





http://www.factroom.ru/facts/61268/6-608



Если ваша кишечная флора вдруг выходит из равновесия, это может быть смертельно опасно. Все боятся кишечной палочки, потому что она похожа на пьяницу на вечеринке, который дерётся со всеми и награждает их диареей. А между тем, если вы не будете давать палочке испорченное мясо, она будет жить внутри, и будет вести себя вполне прилично.



Однако внутри нас есть вещи пострашнее кишечной палочки.



Например Clostridium difficile. Если этих ребят вовремя не остановить, они очень быстро распространятся по всей пищеварительной системе, полностью её захватят и попросту убьют вас, причём смерть будет не из приятных. Тем не менее, бояться их не стоит. Потому что уже известно, как ими управлять. Иногда для того, чтобы вернуть микрофлору к нормальному состоянию, врачи помещают фекалии в пищеварительный тракт. Выглядит это так: фекалии, взятые от здорового человека, помещают в пищеварительный тракт больного человека. После чего у больного постепенно изменяется кишечный метаболизм. И больные люди становятся здоровыми.



Источник : https://www.factroom.ru/facts/61268/



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