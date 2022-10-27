Андрей Первозванный: краткая биография

Краткая биография Андрея Первозванного описывает, как простой рыбак стал апостолом Христовым. Вместе с другими свидетелями Воскресения своего Учителя апостол, — что значит свидетель, — переквасил всю вселенную новой спасительной верой, невиданной и немыслимой раньше. Это было такое новшество, что все, кто встречался Андрею, возгорались либо любовью и преданностью Богу, либо отторжением и ненавистью. Апостол Андрей Первозванный был тем, кто просветил нас с вами – через свою миссию в современной Украине и России. Сегодня множество мест в Крыму доселе свидетельствуют об этом – сохранились даже храмы, которые начал возводить сам апостол.

Апостол Андрей был галилеянином, земляком сыновей Зеведеевых – апостолов Иоанна и Иакова. Сделавшись сначала учеником Иоанна Крестителя, он первым отреагировал на призыв Спасителя на проповедь. В связи с тем, что он удостоился чести быть первым, кто последовал за Христом, его прозвали Первозванным. Будущий апостол следует за Мессией, предшествуя Иоанну и Петру.

Житие Андрея Первозванного

Андрей Первозванный жил на севере Святой Земли в местности под названием Галилея. Так как область граничила с Грецией, было много общения между двумя народами. Поэтому Андрей и получил себе греческое имя, в переводе которое означает «Мужественный».

Будущий апостол с юности сохранил целомудрие и свое горячее стремление служить Богу, он откликнулся сначала на проповедь Иоанна Крестителя и был одним из его учеников. После крещения Христа и указания Предтечи о Нем, что «вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира», апостол Андрей, не раздумывая, последовал за Ним. С ним был Иоанн, будущий любимый ученик Христа. Так появились первые четыре апостола: Андрей позвал своего брата, будущего апостола Петра, а сейчас просто Симона, а Иоанн – Иакова: «Мы нашли Мессию!».

Святой Андрей Первозванный был с Христом с самого начала его выхода на проповедь, и до последнего: он был с ним во время откровения Господом о судьбах мира, рассказал у кого были пять хлебов и две рыбы перед чудом умножения. Он был с Ним и на Елеонской горе, где Христос вознесся на небо после Своего Воскресения.

По обещанию Спасителя, на 50 день после Его Вознесения произошло сошествие Святого Духа на апостолов и Божию Матерь. Апостолы после просвещения благодатью и наполненные множеством Святых даров вышли на проповедь. В Сионской горнице они кинули жребий – кому, в какую страну идти проповедовать. Апостолу Андрею достались наши земли – север черного моря. В своих странствиях он дошел до будущего Киева, где водрузил крест и предрек, что Господь просветит эту землю Святым Крещением и воздвигнет на ней множество церквей.

После возвращения в Грецию, за множество исцелений и обращений в христианство, апостол Андрей разделил судьбу большинства других апостолов: нечестивым языческим правителем он был распят. Но распят таким образом, чтобы мучения его длились дольше. Для этого его привязали к кресту, напоминающую букву Х, не приколачивая гвоздями, чтобы святой не умер быстро. После двух дней страданий, в молитве апостол отошел ко Господу и присутствующие видели, как яркий свет озарил крест с мучеником и в этом сиянии он предал свою душу.

Почитание Святого Андрея Первозванного

День памяти святого установлен православной церковью 13 декабря, католической – 30 ноября.

Апостол Андрей считается покровителем Русской Церкви, так как она – прямая наследница Византии – переняла преемство, которое Константинопольская Церковь вела от Андрея Первозванного.

В России всегда торжественно праздновали его память – в большей степени до революции. Особое почитание ввел Петр 1 — высший наградной орден его имени и утвердил Андреевский флаг, под которым совершалось множество побед. Флаг изображает Х-образный крест – голубой на белом фоне – на котором был распят апостол.

Мощи святого Андрея хранятся в Греческом городе Патры, на месте распятия апостола. В 1974 году здесь возвели грандиозный собор его имени, известный на весь мир.

Андрей Первозванный: о чем молятся?

Андрей Первозванный — покровитель Украины и России, а также других стран, расположенных на территории, где он проповедовал: это современные Греция, Турция, Македония, Малая Азия. Также он покровительствует рыбакам и морякам. Андреевский боевой стяг известен всему миру: с 17 века он является государственным флагом морского флота России. Андрею Первозванному молятся об обращении к святой вере, об успехе в обороне отечества, о благополучии мореплавателей.

Из Святого Предания известны случаи не просто безотказного исцеления, но и воскрешения Андреем людей: как и другие апостолы, он неоднократно пользовался даром Христа и возвращал людей к жизни. Поэтому, ему можно молиться об исцелении от болезней.

На месте его мученической кончины забил источник с водой, имеющей свойство исцелять. Сейчас здесь находится огромный собор его имени. Славный своим великолепием, он строился без малого 60 лет.

Молитва Андрею Первозванному

Молитвой чтится память святого Андрея Первозванного. Верующие молятся об исцелении и здоровье.

Молитва святому Андрею Первозванному

Первозванне апостоле Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Церкве последователю верховный, всехвальне Андрее! Славим и величаем апостольския труды твоя, сладце поминаем твое благословенное к нам пришествие, ублажаем честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси, лобызаем священныя мощи твоя, чтим святую память твою и веруем, яко жив Господь, жива же и душа твоя, и с ним во веки на небеси пребываеши, идеже и нас любовию твоею не оставляеши, якоже возлюбил еси отцы наша, егда Духом Святым прозрел еси земли нашея ко Христу обращение. Веруем же, яко и молиши о нас Бога, зря во свете Его вся нужды наша. Тако сию веру нашу во храме твоем исповедуем, и Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа молим, да молитвами твоими подаст нам вся потребная ко спасению нас грешных: да якоже ты абие ко гласу Господа, оставль мрежи твоя, неуклонно Тому последовал еси, сице и кийждо от нас не своих сих да ищет, но еже к созиданию ближняго, и о горнем звании да помышляет. Имуще же тя предстателя и молитвенника о нас, уповаем, яко молитва твоя много может пред Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.

Тропарь Андрею Первозванному

Яко апостолов первозванный и верховнаго сущий брат Владыце всех, Андрее, молися, мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.

Кондак Андрею Первозванному

Глас 2

Мужества тезоименитаго богоглагольника и Церкве возследователя верховнаго, Петрова сродника восхвалим, зане якоже древле сему и ныне нам воззва: приидите, обретохом Желаемаго.

Кратко исследуя биографию Андрея Первозванного, перед нами открывается мужественный человек, бесстрашный перед лицом нечеловеческих испытаний: проповедь среди диких, варварских народов была вдвойне отважной, если вспомнить нравы диких язычников. Но любовь Христова пылала в его сердце и, поэтому, сегодня мы просвещены Христовой верой. Будем же ценить заслуги своего покровителя, и помнить его житие, которое так поучительно для нас.

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А вы знали об этом?

Последний раз Турция поднимала вопрос о закрытии Босфора для военных кораблей СССР в конце 70-х годов.Тогда министр иностранных дел Громыко сказал на коктейле в Белом доме, что для прохода в Средиземное море Черноморскому флоту потребуется всего лишь пара залпов ракет. В результате этого появится кроме Босфора ещё два прохода, но, увы, не будет Стамбула. Этого предупреждения Анкаре хватило больше чем на 30 лет.



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