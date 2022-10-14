Иконы Матери Божьей: самые популярные варианты

Богородица выступает центральной фигурой в христианском религиозном учении.

Существует очень большое количество ликов святой Девы, с каждым из которых связаны свои удивительные истории исцелений от болезней, а также помощи людям по многим жизненным вопросам. В этом материале я предлагаю вам рассмотреть все известные иконы Матери Божьей.

К КАКОЙ ИКОНЕ БОГОРОДИЦЫ ЛУЧШЕ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?

Многие люди, одолеваемые тяжёлыми патологиями и желающие улучшить своё положение, теряются в догадках, к какой иконе Божьей Матери лучше всего обратиться за помощью?

Обратите внимание на то, что священнослужители не устают повторять: «Совершенно не играет никакой роли, какому конкретно образу вы будете возносить свои молитвы. Самое важное, чтобы просьбы ваши были искренними, исходили «от чистого сердца» и, конечно, ни в коем случае не имели цели навредить кому-либо. В таких случаях никакая икона не будет вам помогать».

А в остальном помните, что вы выражаете свои молитвы и почтение не конкретной иконе, а тому святому лику, который на неё изображается. Это совершенно разные вещи.

КАКОВА ВЕРА – ТАКОВ И РЕЗУЛЬТАТ

Но история рассказывает и такие чудесные истории, когда Дева Мария самолично являлась страждущим (в состоянии сна либо яви) и указывала, к какой из своих икон следует обратиться, дабы избавиться от патологии.

Также Богородица рассказывала, в каком городе и храме находится данный образ.

Люди, страстно мечтающие об исцелении, отправлялись к указанному месту, находили образ, про который им поведала святая, возносили ему свои молитвы, и их болезнь сразу либо постепенно покидала тело.

По многочисленным сведениям, помощь от Богородицы получали очень многие, кто в этом нуждался. Про это рассказывают задокументированные истории волшебных исцелений.

Дальше в статье я предлагаю вам ознакомиться с перечнем самых популярных образов Божьей Матери, в котором указывается подробная информация о чудотворных свойствах каждого из них.

Ещё рекомендую вам обратиться к иконам Девы Марии по датам празднования. Вероятно, что в день вашего появления на свет празднуется какой-то из образов святой.

Люди верующие говорят о том, что вознесение молитв и особое почтительное отношение к «своему» лику (то есть тому, который совпадает с датой вашего рождения либо следующим после него днём) позволяет получать Божественную помощь в различных проблемных ситуациях жизни.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ: ФОТО И НАЗВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ

СЕМИСТРЕЛЬНАЯ ИКОНА

Обладает невероятно мощной силой. При жизни святая Дева Мария была вынуждена столкнуться со многими страданиями – символом этого и выступают 7 стрел, изображаемые на иконе.

Обычно люди отправляются к иконе Семистрельной, когда чувствуют себя не очень хорошо.

Лик поможет вам по таким направлениям:

защитит жилище от врагов и негативного влияния нечистой силы;

отведёт различные несчастья десятой дорогой;

убережёт от зависти, проклятия, порчи, сглаза (если носить мини-иконку всё время с собой на теле);

способствует примирению тех, кто поссорился;

привлекает в дом спокойствие, гармонию;

позволяет успешно справляться с различными тяжёлыми делами;

поставленная на рабочем столе икона убережёт от конфликтных ситуаций на работе с боссом и другими сотрудниками;

искренняя молитва лику очищает сердце и наполняет его благостными намерениями.

В жилище Семистрельный образ следует поместить напротив входа таким образом, чтобы икона «смотрела» в глаза тому, кто входит в дом. Обратите внимание, что после этого недружелюбно настроенные к вам личности не смогут проникнуть внутрь.

НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША

Божья Матерь способна утешить, помолиться за того, кто оступился на жизненном пути, а также мотивировать помнить про жизнь вечную.

Образ «Неупиваемая чаша» окажет свою помощь каждому, кто искренне попросит её о ней. Главный смысл лика как раз и заключается в получении небесной помощи и милосердия.

Обращаются к лику в следующих случаях:

желая исцелиться от алкоголизма, наркомании, азартных игр;

те, кто нуждается в решении жилищных вопросов (облегчает куплю-продажу недвижимости);

родители, которые выпускают своих детей во взрослую жизнь, должны в обязательном порядке обращаться к данной иконе за помощью, чтобы защитить своих чад от всякого зла.

ИКОНА «ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА»

Способствует избавлению от патологий тела и души. Характерная черта данной святыни – Божья Матерь на ней стоит рядом с постелью заболевшего человека.

ИКОНА «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

На самом деле вся жизнь человека образуется маленькими радостями, которым мы зачастую не придаём должного значения. Мы так часто не проявляем достойной благодарности Господу и нашим близким за всё, что у нас есть.

А когда утрачивается способность радоваться своей жизни, её каждому дню, мечты перестают доходить до Всевышнего и, значит, не осуществляются.

О чём же можно попросить образ «Нечаянной радости»?

об обретении истинной духовной силы;

об исполнении самых сокровенных желаний;

обращаются к иконе за получением прощения, раскаяния;

лик поможет устранить разные недуги (в особенности восстанавливает слух, исцеляет ушные патологии);

с помощью иконы ищут и находят тех, кто пропал;

женщинам в интересном положении лик способствует благополучной беременности;

ещё образ наставляет на путь истинный заплутавших детей;

способствует разрешению конфликтов, позволяет найти верное решение;

также святыню просят сохранить свой брак, обращаются за любовью и согласием.

ТРОЕРУЧИЦА

С помощью данного чудотворного лика реально исцелить заболевания рук. Также молитвы иконе уберегут от пожаров, разных патологий, печалей и уныния.

СКОРОПОСЛУШНИЦА

Икона была написана в 10 столетии. Обращаться к ней принято в случаях, когда нуждаются в очень быстрой, неотложной помощи. Тогда следует опуститься на колени и выразить в молитве своё прошение.

О чём ещё можно попросить лик?

устранить душевные патологии;

избавить от онкологии;

исцелить паралич, слепоту;

поспособствовать зачатию здоровых детишек;

освободить тех, кто вынужденно находится в заключении.

ВЛАДИМИРСКАЯ БОЖЬЯ МАТЕРЬ

Старинное предание гласит, что данная святыня была создана апостолом и евангелистом Лукой. При этом говорят, что, когда икона была полностью написана, Лука продемонстрировал своё творение на оценку самой святой Деве, и она дала ему благословение.

На образе мы можем наблюдать Деву Марию, которая правой рукой удерживает малыша Иисуса, а левой – легонько притрагивается к одеянию Христа. Маленький Спаситель нежно приобнимает свою мать.

Икона обладает чудотворной силой. Так, её использовали во время постановления российских митрополитов и патриархов. Тогда-то она и получила статус «главная отечественная святыня».

Основные направления действия иконы: защитить от вражеских нападений, получить единство веры, примирить конфликтующих.

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

К ней обращались за помощью ещё очень давно.

Когда она поможет человеку?

защитит жилище от пожара;

поможет врачам, военным, пожарным, лётчикам;

чудотворное пламя иконы исцелит любые психические и физические недуги.

ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОГОРОДИЦЫ

Вы можете повстречать и другие названия этой иконы: Вратарница либо Привратница. Обусловлены они тем, что данную святыню неоднократно обнаруживали в киоте над входом в церковь, откуда её больше не решались убирать.

Позже на месте, где нашли икону, построили храм, в котором ныне и можно её найти.

Отличить эту святыню от других изображений Богородицы несложно – на правую щеку Девы Марии изображена рана с кровью. Это единственное, по чему можно идентифицировать лик, ведь остальной сюжет остаётся традиционным и неизменным.

Иверскую Богородицу просят устранить неприятности из жизни человека, защитить его от пожара, обеспечить хороший урожай.

НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ

Икона представляет собой олицетворение чистоты, невинности, поэтому она оберегает представительниц прекрасного пола, позволяя им хранить себя в целомудрии.

Лику молятся о том, чтобы найти свою вторую половинку и сочетать с ней себя законными узами брака. А женщины, уже живущие супружеской жизнью, просят про семейное счастье и благополучие.

УМИЛЕНИЕ

С помощью этого чудесного образа вы сохраните состояние внутренней чистоты, выдержки и прекрасный характер.

Юным девушкам данная икона позволяет находить достойных спутников жизни.

А если взрослая дама сталкивается с серьёзными жизненными трудностями или находится на грани нервного срыва, следует склониться на коленях перед иконой, от чистого сердца попросить её вам помочь, и тогда произойдёт улучшение ситуации.

КАЗАНСКАЯ ИКОНА

Также известна под названием Казанской Заступницы.

Икона подарит свою помощь каждому, кто окажется в беде, столкнётся с трудностями на работе или в любви.

Надоумит, какое из решений более верное.

Защитит от ошибок.

Когда молодая пара вступает в брак, их также благословляют с помощью этой иконы.

Как попросить лик помочь вам?

Больше всего для молитв подходят утренние часы.

Прежде чем обращаться к святой за помощью, следует умыться, перекрестить руки, а также избавиться от любых раздражающих мыслей.

Зажигаются свечи, вы опускаетесь на колени, читаете молитву. Затем проговариваете то, о чём хотите попросить. При этом не старайтесь заучивать на память текст молитвы – намного эффективнее будет попросить своими словами, но от души.

ОСТРОБРАМСКИЙ ЛИК БОГОРОДИЦЫ

Эта святыня является достаточно редкой, но при этом имеет невероятно большую силу.

В её мистические свойства входит следующее:

защита жилища от нечистой силы, негативного влияния извне;

привлечение в супружескую жизнь счастья и любви;

избавление от депрессивных состояний, печали.

Лик стоит размещать у входной двери, чтобы он оберегал ваше жильё от всякого зла и плохих людей. Многим людям удалось добиться лёгкого и гармоничного решения своих проблем с помощью данной святыни.

ИКОНА «НЕРУШИМАЯ СТЕНА»

Такое название лику обеспечила его стойкость и свойство оставаться в целости и сохранности вне зависимости от воздействия окружающих факторов. В частности, образу Богородицы, который находится в Киевской обители, пришлось пережить множество ударов стихий и военных действий. Икона при этом не пострадала.

Чудесные способности лика позволяют обращаться к нему с просьбами защиты от любых бед, патологий и несчастий. Кроме этого, «Нерушимая стена» поспособствует отведению от вашего дома пожаров, плохих людей, укрепит семейный очаг.

Выражать свои молитвы лику лучше, стоя у входной двери, пребывая при этом наедине с собой. Самое подходящее место в доме для расположения лика – стена, противоположная входу в дом.

ИКОНА «СКОРБЯЩАЯ»

Также входит в перечень наиболее популярных образов Божьей Матери.

Икона оказывает людям такую помощь:

привлекает блага в жизнь тех, кто в них нуждается;

позволяет утешиться от скорбей;

позволяет легче проживать тяжёлые жизненные моменты;

способствует исцелению от физических и душевных патологий;

обеспечивает защиту в далёких путешествиях;

помогает в карьере и личной жизни.

ИКОНА «РАДОСТЬ ВСЕХ РАДОСТЕЙ»

Чудотворный образ Святой Марии придёт на помощь каждому, кто не имеет в своём сердце злобы и молится всегда искренне, «от души».

«Радость всех радостей» обладает ещё и такими мистическими способностями:

возвращает утраченные вещи;

спасает от наговоров и клеветы;

освобождает заключённых;

способствует успешному окончанию судебных дел;

оказывает помощь при переездах в чужое государство;

будет полезна для защиты всем, кто отбывает службу в «горячих точках».

ИКОНА «ВСЕМИЛОСТИВАЯ ПАНАХРАНТА»

В переводе на греческий язык название лика означает «Всенепорочная». Это образ Богородицы, на котором написана Божья Матерь, восседающая на царском троне. На её коленях восседает младенец Иисус Христос.

В рассматриваемом контексте трон выступает олицетворением власти святой Богородицы – идеальной на фоне всех грешных людей. Тип иконы – «Одигитрия».

В разных источниках Панахранту называют также Всецарицей, Экономиссой, Домостроительницей, Державной. Впервые про неё начинают упоминать в 17 веке.

В истории сохранился один очень знаменитый случай, датированный также 17 веком. Произошёл он на Афонской горе. Как-то раз к лику Девы Марии подошёл парень и начал произносить какое-то невнятное бормотание. Икона при этом блеснула подобно молнии, и какая-то огромная сила отбросила парня.

Очнувшись, он отправился исповедоваться священнослужителю и каялся в том, что практиковал магию. Но с помощью чудесной мощи лика Всецарицы он пересмотрел свою жизнь, решил изменить её и направился на путь истинный.

Таким удивительным образом Панахранта смогла спасти заблудшую душу от гибели.

В чём поможет икона?

По многочисленным историям, лик избавляет пациентов, страдающих онкологией. Поэтому основное обращение к иконе заключается в исцелении от рака. Ещё одна «специализация» образа – помощь в получении жилплощади и обустройстве домашних дел. Можно попросить икону укрепить свою страну, привлечь в неё мир, избавить от военных конфликтов, а также защитить от вражеских нападений.

Датой, когда показано склоняться перед образами Всецарицы, является тридцать первое августа.

ИКОНА «ЗАСТУПНИЦА»

По-другому именуется Агиосоритиссой. Относится к типу иконописи Богородицы, на котором не изображается её святой Сын – младенец Иисус.

А назвали икону так потому, что на ней святая Дева обращается к Всевышнему с прошением за всё человечество. На лике Дева Мария написана в обращённом положении, она воздевает свои руки к небесам. Есть варианты икон, на которых Деву изображают в полный рост, держащей руками свиток.

В чём же заключаются главные мистические свойства данного лика?

1. Основная область влияния образа – чудесная защита от вражеских нападений.

2. Также есть достаточно сведений об удивительных исцелениях с помощью образа. К примеру, как-то раз византийскому юноше Викентию стало очень плохо, он обратился в молитве к образу Заступницы. Регулярно вознося чистосердечные молитвы Божьей Матери, он исцелился.

3. Кроме того, перед иконой Заступницы можно молиться, чтобы умиротворить конфликтующих, раз и навсегда прекратив их вражду.

4. Ещё есть мнение, что многие иконы Агиосоритиссы способствуют исцелению от тяжёлых инфекционных патологий, озноба, судороги, расслабленности, нарушений движения и прочих.

Дата, когда Богородицу вспоминают перед данной иконой, выпадает на первое июля.

В ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕМЫ

Напрашивается ряд выводов:

Существует очень большое количество образов Божьей Матери, каждый из которых обладает своими удивительными свойствами.

Не стоит слишком переживать по поводу того, к какому из ликов святой молиться: главное — не сам образ, а ваша чистейшая и искреннейшая молитва, исходящая от открытого сердца.

В исключительных случаях Дева Мария сама указывает особенно праведным людям, к какой из своих икон им лучше всего обратиться: она даёт им подсказку во сне либо наяву.

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А вы знали об этом?

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