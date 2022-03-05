Предлагаем проверить ваш уровень знаний, логику, мышление.

Задачки на логику и знание математики всегда привлекают внимание интеллектуалов.

Всем интересно помозговать и обсудить возможные способы решения, ведь порой их бывает несколько.

И каждый может доказать свою правоту!

Занимательная математика

У математической задачи, которую придумал и предложил Интернет-сообществу Дэвид Вульф (David Wolfe), число просмотров на Youtube приближается к 7 миллионам, а комментариев более 40 тысяч. Настолько она неоднозначна!

Предлагаем вам вооружиться карандашом и бумагой, сосредоточиться и предложить свой вариант решения уравнений. Сколько получилось? Дэвид знает два ответа. Может у вас будет еще один?!

Только чур, не подглядывать раньше времени в ответ. Поехали!

Решили? Теперь честно можете проверить свой ход мыслей. Итак, варианты решения.

1 вариант:

Если к каждому последующему уравнению прибавлять результат предыдущего, то цепочка выстраивается таким образом:

1 + 4 = 5

2 + 5 и еще (+ 5) = 12

3 + 6 и еще (+12) = 21

8 + 11 и еще (+21) = 40.

Правильный ответ – 40.

2 вариант:

Рассматривая, как получились ответы в представленных уравнениях, можно предположить, что добавляется умножение. И второе слагаемое можно представить, как результат перемноженных двух чисел исходного уравнения.

Выглядит это так:

1 + (1Х4) = 5

2 + (2Х5) = 12

3 + (3Х6) = 21

8 + (8Х11) = 96

Правильный ответ – 96.

В обоих способах решения (и со сложением, и с умножением) самое главное – эта найти закономерность, которая повторяется на каждой строке задания.

А у вас какой ответ получился?

Дополнительные задания для самых умных

Если вы такие умные и легко решаете сложные логические задачи, то предложим вам еще несколько. Ответы дадим ниже.

1. Какие три положительных числа дают одинаковый результат, если их сложить или перемножить?

2. Какое число вы получите, если перемножите числа из вашего номера мобильного телефона?

3. Каким будет следующее число в этом ряду? 1 - 11 - 21 - 1211 - 111221 - 312211 - ???

ОТВЕТЫ:

1. Числа 1, 2 и 3.

2. В номере обязательно есть "0", а при умножении на него любого количества чисел, всегда получается "0".

3. Каждое последующее число описывает (называет количество и саму цифру) предыдущего. Начиная с 1, следующее 11 описывается как "одна (1) единица (1)". Потом идет 21 как "две (2) единицы (1)". Следом - "одна (1) двойка (2) и одна (1) единица (1)". Такой паттерн. Поэтому правильный ответ - 13112221 (одна 3, одна 1, две 2, две 1).

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2426592640602474686/

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