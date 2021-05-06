Самые необычные пункты в завещаниях у звезд

Своевременное составление завещаний давно получило популярность не только среди звезд, но и обычных людей. Для этого нужно всего лишь посетить нотариуса и обозначить свою волю, которая будет заверена. Многие популярные личности проявляют креатив и оригинальность даже в такой ситуации. Некоторые пункты их завещаний приводят в недоумение.

В этой статье мы рассмотри самые необычно составленные завещания. Как некоторые звезды пожелали распорядиться своим имуществом?

Необычные пункты в завещаниях

Мы выбрали 10 популярных личностей, которые очень нестандартно продиктовали свои пожелания, и расскажем тебе о каждом подробно.

Ален Делон

Этот потрясающий мужчина, который покорил не одно женское сердце, очень любит собак. В его доме вместе с ним проживает 8 взрослых собачек, а на придомовой территории даже построено кладбище для домашних животных, на нем уже насчитывается 35 могилок. Одним из пунктов, указанных в завещании, стало желание быть похороненным на этом кладбище, среди своих любимцев. Местные власти пошли актеру на встречу и одобрили его желание.

Элизабет Тейлор

Эта женщина на протяжении всей жизни уделяла много внимания каждой мелочи. Она не отличалась пунктуальностью и отметила это в завещании.

Тейлор пожелала начать церемонию похорон на 15 минут позже, чем она была официально назначена.

Фредди Меркьюри

Рок-музыкант еще при жизни отличался своей загадочностью. Он пожелал оставить место расположения своей могилы в тайне ото всех, даже от своих родных. Дом и половину всего наследства он оставил кошкам и Мэри Остин.

Марлон Брандо

Актер позаботился о своих похоронах заблаговременно. Последние годы своей жизни он провел на государственные пособия и был должен кредитным организациям более 10 миллионов долларов. Основной акцент он сделал на церемонии прощания. Ведущим он назначил Джека Николсона, а первую речь должен был сказать Майкл Джексон. После процедуры кремации его прах должны развеять над островами, находящимися на Таити, они когда-то принадлежали ему.

Александр Маккуин

Все свое состояние он разделил между своими сестрами и братьями, не забыл и про помощников по хозяйству, которые работали на него, и 16 миллионов фунтов стерлингов решил отправить в благотворительные фонды. Александр также не забыл про своих питомцев, трем собакам повезло стать обладателями 50000 фунтов стерлингов.

Карл Лагерфельд

Свои сбережения он оставил кошке. Немецкий модельер ее очень любил. Шупетт была посвящена коллекция, она бывала на подиумах и от ее имени выпущена книга. У этого животного есть аккаунты практически в каждой социальной сети, а в банке открыт счет.

Малкольм Макларен

Это мужчина запомнился всем как яркая и неординарная личность. Он был менеджером группы Sex Pistols. Малкольм пожелал устроить шоу на собственных похоронах. Эту волю исполнили сполна. Вместо привычной минуты молчания, звучала громкая музыка, гроб был украшен четырьмя лошадьми и надписью “Жил слишком быстро, а умер слишком молодым”.

Филип Хоффман

Его смерть стала неожиданностью для многих. В своем завещании он не успел отразить раздел финансов и имущества, но основным пунктом было держать вдали от Голливуда его сына. Мальчика нужно воспитывать в Чикаго или Сан-Франциско.

Мерилин Монро

Жизнь и смерть этой кинодивы окутана тайнами. Все личные вещи и предметы гардероба отошли по завещанию ее персональному тренеру Ли Страсбергу. Он хранил их в своем гараже, а после его кончины, вдова Ли распродала все на аукционе и заработала больше 20 миллионов долларов.