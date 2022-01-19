Почему мужчины перестали носить головные уборы

1. Первая причина

2. Вторая причина

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Каких-то сто лет назад или даже меньше практически все мужчины носили шляпы. Более того, в цивилизованных странах выходить из дома без этого головного убора считалось неприличным. По этикету этот аксессуар нужно было в знак приветствия снимать.Но сегодня все изменилось, и большая часть мужского населения отказалась от этой привычки.Точная причина такого явления, естественно, не указывается. Но есть несколько основных моментов, повлиявших на ситуацию в целом. В связи с ними выдвигаются две ключевые версии – причины, изменившие отношение мужчин к шляпам.Наиболее популярным фактором в этом вопросе стало возникновение автомобилей нового формата – закрытых и низких, да и остальные транспортные средства, сменившие кареты с лошадьми, сыграли свою роль. Крытые машины, которые стали появляться повсеместно, исключили необходимость постоянного ношения шляп. Дело в том, что в таком виде транспорта головной убор стал явной помехой.В 1920 году в Америке личные автомобили были не у многих. В целом такую роскошь могли себе позволить около одного процента от всего населения государства. Но уже ближе к 1940-му количество людей, у которых в распоряжении была собственная машина, увеличилось в несколько десятков раз.В европейских странах около 50% граждан уже в 1970 г. имели свои машины.Нельзя сказать, что головные уборы в виде шляп к этому времени полностью исчезли из обихода. Их покупали и носили, но спрос на них стал гораздо меньше.Существует еще одно предположение на этот счет. Согласно ему, свою роль косвенно сыграла Вторая мировая война. Людям, которым пришлось несколько лет оставаться в форме военнослужащих, шляпа в классическом ее исполнении являлась ярким напоминанием о тех нелегких временах.Воевавшие мужчины в мирное время не желали носить вообще никакие головные уборы. В сороковых годах прошлого столетия существовал даже Фонд исследований шляп, который в 1947 г. провел опрос. По его результатам 19% мужчин, отказавшихся от головных уборов в целом, главной причиной своего решения назвали то, что это напоминает им о нелегком периоде войны.

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