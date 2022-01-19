Почему мужчины перестали носить головные уборы

Каких-то сто лет назад или даже меньше практически все мужчины носили шляпы. Более того, в цивилизованных странах выходить из дома без этого головного убора считалось неприличным. По этикету этот аксессуар нужно было в знак приветствия снимать.
Но сегодня все изменилось, и большая часть мужского населения отказалась от этой привычки.
Точная причина такого явления, естественно, не указывается. Но есть несколько основных моментов, повлиявших на ситуацию в целом. В связи с ними выдвигаются две ключевые версии – причины, изменившие отношение мужчин к шляпам.
Наиболее популярным фактором в этом вопросе стало возникновение автомобилей нового формата – закрытых и низких, да и остальные транспортные средства, сменившие кареты с лошадьми, сыграли свою роль. Крытые машины, которые стали появляться повсеместно, исключили необходимость постоянного ношения шляп. Дело в том, что в таком виде транспорта головной убор стал явной помехой.
В 1920 году в Америке личные автомобили были не у многих. В целом такую роскошь могли себе позволить около одного процента от всего населения государства. Но уже ближе к 1940-му количество людей, у которых в распоряжении была собственная машина, увеличилось в несколько десятков раз. В европейских странах около 50% граждан уже в 1970 г. имели свои машины.
Нельзя сказать, что головные уборы в виде шляп к этому времени полностью исчезли из обихода. Их покупали и носили, но спрос на них стал гораздо меньше.
Существует еще одно предположение на этот счет. Согласно ему, свою роль косвенно сыграла Вторая мировая война. Людям, которым пришлось несколько лет оставаться в форме военнослужащих, шляпа в классическом ее исполнении являлась ярким напоминанием о тех нелегких временах.
Воевавшие мужчины в мирное время не желали носить вообще никакие головные уборы. В сороковых годах прошлого столетия существовал даже Фонд исследований шляп, который в 1947 г. провел опрос. По его результатам 19% мужчин, отказавшихся от головных уборов в целом, главной причиной своего решения назвали то, что это напоминает им о нелегком периоде войны.
Источник : https://novate.ru/blogs/131020/56366/
Но сегодня все изменилось, и большая часть мужского населения отказалась от этой привычки.
Точная причина такого явления, естественно, не указывается. Но есть несколько основных моментов, повлиявших на ситуацию в целом. В связи с ними выдвигаются две ключевые версии – причины, изменившие отношение мужчин к шляпам.
1. Первая причина
Наиболее популярным фактором в этом вопросе стало возникновение автомобилей нового формата – закрытых и низких, да и остальные транспортные средства, сменившие кареты с лошадьми, сыграли свою роль. Крытые машины, которые стали появляться повсеместно, исключили необходимость постоянного ношения шляп. Дело в том, что в таком виде транспорта головной убор стал явной помехой.
В 1920 году в Америке личные автомобили были не у многих. В целом такую роскошь могли себе позволить около одного процента от всего населения государства. Но уже ближе к 1940-му количество людей, у которых в распоряжении была собственная машина, увеличилось в несколько десятков раз. В европейских странах около 50% граждан уже в 1970 г. имели свои машины.
Нельзя сказать, что головные уборы в виде шляп к этому времени полностью исчезли из обихода. Их покупали и носили, но спрос на них стал гораздо меньше.
2. Вторая причина
Существует еще одно предположение на этот счет. Согласно ему, свою роль косвенно сыграла Вторая мировая война. Людям, которым пришлось несколько лет оставаться в форме военнослужащих, шляпа в классическом ее исполнении являлась ярким напоминанием о тех нелегких временах.
Воевавшие мужчины в мирное время не желали носить вообще никакие головные уборы. В сороковых годах прошлого столетия существовал даже Фонд исследований шляп, который в 1947 г. провел опрос. По его результатам 19% мужчин, отказавшихся от головных уборов в целом, главной причиной своего решения назвали то, что это напоминает им о нелегком периоде войны.
Источник : https://novate.ru/blogs/131020/56366/
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