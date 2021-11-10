Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!
Смейтесь на здоровье!
Суд. Дело о распространении наркотиков. Свидетель — сосед.
Адвокат: — Давал ли вам обвиняемый наркотики?
Сосед: — Нет!
Адвокат: — А жена соседа давала?
Сосед: — Простите, речь все еще идет о наркотиках?
Помните доктор, Вы выписали мне таблетки для потенции и вот я выпил одну из них и она очень быстро подействовала, но жена неожиданно задержалась и пришла поздно вечером, когда у меня уже все опустилось и упало ...
— Ну, не обязательно было дожидаться прихода жены. Попросили бы у соседки, что ли— Доктор, дорогой,на соседку у меня и так стоит без таблеток !
Представляете, каково было Принцу Гарри на собственном мальчишнике засовывать стриптизершам в трусы банкноты с изображением любимой бабули?
— Фима, и где ты познакомился с такой девушкой?
— Как где? На Дерибасовской, под фонарем!
— И шо, фонарь тогда не горел?
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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