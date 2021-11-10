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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

                                       Смейтесь на здоровье!

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Суд. Дело о распространении наркотиков. Свидетель — сосед.
Адвокат: — Давал ли вам обвиняемый наркотики?
Сосед: — Нет!
Адвокат: — А жена соседа давала?
Сосед: — Простите, речь все еще идет о наркотиках?

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Помните доктор, Вы выписали мне таблетки для потенции и вот я выпил одну из них и она очень быстро  подействовала, но жена неожиданно задержалась и пришла поздно вечером, когда у меня уже все опустилось и упало ...
— Ну, не обязательно было дожидаться прихода жены. Попросили бы у соседки, что ли— Доктор, дорогой,на соседку у меня и так стоит без таблеток !

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Представляете, каково было Принцу Гарри на собственном мальчишнике засовывать стриптизершам в трусы банкноты с изображением любимой бабули?

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

— Фима, и где ты познакомился с такой девушкой?

— Как где? На Дерибасовской, под фонарем!

— И шо, фонарь тогда не горел?

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

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