Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

Смейтесь на здоровье!

Суд. Дело о распространении наркотиков. Свидетель — сосед.

Адвокат: — Давал ли вам обвиняемый наркотики?

Сосед: — Нет!

Адвокат: — А жена соседа давала?

Сосед: — Простите, речь все еще идет о наркотиках?

Помните доктор, Вы выписали мне таблетки для потенции и вот я выпил одну из них и она очень быстро подействовала, но жена неожиданно задержалась и пришла поздно вечером, когда у меня уже все опустилось и упало ...

— Ну, не обязательно было дожидаться прихода жены. Попросили бы у соседки, что ли— Доктор, дорогой,на соседку у меня и так стоит без таблеток !

Представляете, каково было Принцу Гарри на собственном мальчишнике засовывать стриптизершам в трусы банкноты с изображением любимой бабули?

— Фима, и где ты познакомился с такой девушкой?

— Как где? На Дерибасовской, под фонарем!

— И шо, фонарь тогда не горел?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

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