Почему Берию на самом деле не расстреляли

После Сталина одним из самых могущественных и противоречивых советских деятелей, пожалуй, был Лаврентий Павлович Берия. Ну вот что стоило доброму либеральному Хрущеву отпустить с миром соратника Вождя? С другой стороны, и расстрелял вроде бы за дело: к примеру, ту же амнистию 53-го крайне сложно назвать мудрым решением. Другие вообще утверждают, что Никита Сергеевич таким образом расправился не только с прямым конкурентом, но и с очень талантливым руководителем. А расправился ли?

Как известно, арестован Берия был 26 июня 1953 года. Уже 7 июля на заседании ЦК КПСС все партийцы единогласно поддерживают правоохранительные органы, лишают опального чиновника партбилета. Документ о смерти подписали трое: генерал-полковник Батицкий, Генпрокурор СССР Руденко и генерал армии Москаленко. Бумага вроде бы официальная, таких в то время было много. Однако эксперты сообщают, что от аналогичных документов она все-таки в некоторых деталях отличалась. Подозрителен и тот факт, что не сохранилось ни одного фото с заседания суда над Берией. Павел Батицкий, по официальной версии исполнявший приговор в декабре 1953-го, выразился коротко и ясно: «Тут я его и пристрелил». А потом тело отправили на кремацию.

Как ни странно, но документа о кремации в архивах тоже нет. Не было врача, который освидетельствовал смерть. Писатель Борис Соколов делится собственными соображениями: мол, расстреляли министра где-то в конце лета, а вот 23 декабря – ненастоящая дата. Почему? Анализ протоколов допросов доказывает: до 7 августа они более-менее реальны, содержат его собственные признания и малоизвестные факты. Но после ситуация кардинально меняется: он либо подтверждает, либо опровергает зачитываемые показания. По некоторым данным, на допросы водили «человека в шляпе, с плотно замотанным лицом».

Арест Лаврентия Павловича Берия

Возникает вопрос: и что же? Куда все-таки делся министр? Расстреляли его или оставили в живых? Фото с заседания суда не сохранилось, это правда. Но если верить его участникам, на скамье подсудимых сидел безымянный двойник Лаврентия Павловича. Немало неразберихи в эту историю вносил и сын партийца Серго. Якобы ему член судебного процесса Шверник сообщил: «Я входил в состав трибунала по делу твоего отца, но его ни разу не видел». Тем временем, через несколько лет сам Берия, целый и невредимый, гулял по улицам Буэнос-Айреса с очередной пассией.

Павел Батицкий - убийца Берии по официальной версии

Звучит дико, но сторонники разных версий сходятся в одном: 26 июня 1953 года Берию скрутили и вывели под руководством маршала Жукова. А вот что происходило с арестованным дальше – тайна, покрытая мраком.

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Хватит вешать лапшу на уши бедным россиянам,многих из которых лживая советская пропаганда и так развела как обыкновенных лохов! Неужели можно поверить в то , что трусливый и необразованный колхозник Хрущев , который на даче Сталина развлекал гостей палача народов, залезая под стол , держал несколько месяцев всемогущего Лаврентия Берия в бункере , не опасаясь переворота сторонников Берии? Об этом свидетельствует и сам автор этой позорной статьи , говоря, что экс-министра внутренних дел опасались даже тогда, когда тот уже находился якобы в заточении!

И разве не абсурд и издевательство над соотечественниками , внушая им идиотизм, что якобы заключенный в металлическое кольцо , Берия не смог бы сбежать и совершить переворот! Дорогой ты мой автор этой лживой статьи, ведь в этой ситуации опасность однозначно представлял не сам Берия, а его сторонники из высшего руководства страны и миллионы невинных людей, которых он освободил из заключения после смерти тирана Сталина!

На самом деле Берию убили в его особняке на Малой Никитской улице, где он оказал достойное сопротивление заговорщикам.В этом отношении заслуживает внимания слова Леонида Брежнева по поводу этого убийства «Берия был настоящим грузином, который никогда не дал бы себя арестовать и пойти на расстрел, как овца»!Именно поэтому несколько месяцев в бункере , как и на суде , находился не Берия , а его двойник, чтобы скрыть факт кровавого захвата власти кровожадным Хрущевым,у которого как и у палача народов Сталина , руки были по пояс в крови репрессированных соотечественников!Именно в этом все нестыковки следствия, приведенные в статье.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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