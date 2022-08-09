"Великий морской подвиг и смерть от подлого удара в спину". История забытого русского офицера Александра Казарского

Знаете ли вы, что подвиг капитана Александра Казарского в русско-турецкой войне 1828 в морской истории считается примером несгибаемого мужества и величайшего военного мастерства? А его ранняя смерть наводит на мысли, что он был вероломно убит недоброжелателями.

Что же там произошло?

Мальчик становится гардемарином

Старший Казарский, отставной губернский секретарь, работал управляющим имения у князя Любомирского. Своих пятерых детей он воспитывал в строгом патриотическом духе. Семья Казарских была связана с морем. Дед Александра в чине лейтенанта принимал участие в морских сражениях времен Екатерины II. А двоюродный брат отца служил флотским обер-интендантом.

Александр был его крестником. Дядя предложил отдать мальчика в штурманское училище в Николаеве. Отец не был против и, провожая сына, дал ему напутствие:

Одно лишь честное имя, Саша, я могу оставить тебе в наследство. Носи его с честью!

Служба и героизм

Александр Казарский был грамотным и храбрым офицером. На службе руководствовался заветами своего наставника контр-адмирала Ивана Скаловского, который учил юного морского офицера:

Самостоятельность, решительность, инициативность; всегда поддерживать взаимоуважительные отношения с экипажем, а врагу наносить упреждающие удары

Наилучшим образом Казарский проявил себя при штурме Варны и Анапы, командуя транспортником «Соперник», переделенным в бомбардирский корабль. В течение трех недель он маневрировал возле анапской крепости и обстреливал неприятеля. Получил 6 пробоин, но из боя не вышел. Поддерживал огнем войска вплоть до взятия города. После Анапы он стал капитан-лейтенантом. Примерно, так же прошел бой за Варну. После нее он получил золотую саблю – награду за личную храбрость.

Но самым ярким эпизодом стал подвиг брига «Меркурий» под его командованием. Практически уникальный в истории морских сражений. «Меркурий», оснащенный 18 пушками был атакован двумя кораблями турков, суммарно в десять раз превосходящими его по огневой мощи и принудил их отступить! Капитан одного из турецких кораблей потом писал:

Во время сражения на моем корабле был пленный офицер русского фрегата. Он говорил, что капитан этого брига никогда не сдастся. И если надежды победить не будет – взорвет свое судно без колебаний. Бриг носил имя «Меркурий». Имя капитана – Казарский. Полагаю, такой поступок превосходит все великие деяния храбрости от древних времен!

Согласно поданному начальству по итогам битвы рапорту, Казарский приказал положить пистолет в крюйт-камеру (там хранился порох), чтобы последний выживший защитник корабля подорвал себя, корабль и неприятеля.

Странная смерть

После подвига Казарский становится приближенным Николая I. Выполняет его личные поручения. Одно из них – инспекция черноморских портов. Оттуда поступали доносы на адмирала Грейга, погрязшего в интригах и коррупции. Буквально через несколько дней после прибытия в Николаев 36-летний Казарский умирает. Отравление мышьяком.

В записке от 8 сентября 1833 г. начальник 3-го отделения Бенкендорф дает инциденту следующее объяснение:

Дядя Казарского после смерти оставил племяннику наследство в 70 тысяч рублей. Вскоре средства из нее были украдены при участии полицмейстера города Николаев Автомонова, а Казарский поклялся найти злоумышленников.

Этот Автомонов имел связи с Михайловой – женой одного капитана, а она была знакома с женой местного аптекаря. Во время обеда с Казарским Михайлова подала гостю кофе. По словам очевидцев, Казарский еще некоторое время постоянно плевал, а на полу оставались черные пятна, которые ничем невозможно было отмыть. После смерти тело Казарского почернело. В гробу волосы выпали, ступни отвалились, глазницы лопнули, а лицо обвалилось.

Устроенное Грейгом расследование по делу о кончине Казарского ничего не выявило.

По свидетельствам Елизаветы Френненковой – близкой знакомой Казарского:

Александр, зная о том, что на него готовится покушение, несколько дней не ел и не пил. Просил пробовать блюда перед тем, как самому их съесть. В гостях никогда ничего не ел, но не смог отказать Михайловой в чашечке кофе.

Когда Александра укладывали в гроб, тело у него было черное как уголь, руки и ноги опухшие. А волосы при касании падали на подушку.

Воспоминания Е.Френненковой, 1886 г.

По мнению Френненковой, убийство Казарского связано с его деятельностью на посту морского инспектора. Видимо, вскрыл нелицеприятные факты, за что и поплатился.

На похоронах знакомые, близкие, родственники подчиненных Казарского (капитан всегда заботился о семьях погибших моряков), устроили целую манифестацию. Люди кричали:

Погубили, отравили нашего благодетеля! Отравители отца нашего убили!

Тело даже было эксгумировано и увезено на экспертизу в Петербург, но о результатах расследования ничего достоверно не известно.

Вот так погибают герои.

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А вы знали об этом?

Судьба Чили во многом напоминает политическую историю России конца XX века. Всё дело в том, что короткий период с 1970 по 1973 года, при президентстве Сальвадора Альенде, Чили пыталась построить социализм.Альенде национализировал все предприятия и банки, распределил землю между крестьянами и ввел всеобщее бесплатное образование и медицину. Госслужащим подняли зарплату и пенсии. Правда, дальше начались проблемы. Чтобы покрыть новые расходы, власти начали печатать деньги и запустили спираль инфляции.Чтобы цены на товары не росли, их начало контролировать государство, из-за этого возник дефицит. В стране шёл экономический кризис. Именно Пиночет, свергший бездарного революционера Альенде, поставил страну на капиталистические рельсы развития и провёл ряд успешных реформ по сокращению бедности. Со скрипом, но Чили начала преображаться. Правитель заложил основы либерализации экономики и свободной торговли, в результате чего сегодня Чили – первая экономика Южной Америки по ВВП на душу населения и один из лидеров по паритету покупательской способности.

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