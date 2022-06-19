Британский король Артур на самом деле русский князь

Артур – несомненно, личность легендарная. Он упоминается в сказаниях и легендах, считается, что именно у него хранился Святой Грааль. Однако некоторые исследователи (причем, американские) утверждают, что Артур не принадлежал к бриттам. Более, того – он русский!

Кадр из сериала "Мерлин"

Ховард Рид и его исследования

Все, что связано с королем Артуром и рыцарями Круглого стола много лет изучал этнограф и доктор антропологии из Кембриджа Ховард Рид. Итоги своих долгих исследований он опубликовал в книге «Артур – король драконов».

Все исследования доктора проводились с привлечением данных археологии, а также он работал с информацией в самых разных библиотеках и архивах Европы. Ховард Рид уверенно утверждает, что Артур – это древнерусский князь Яртур.

Ученому в 2001 г. удалось найти уникальнейший документ, который датирован 175 годом нашей эры. Это договор между Яртуром и Марком Аврелием, императором Рима (121-180 гг. н.э.). В документе император приглашает Яртура к освоению Альбиона, оказав политическую и военную помощь.

Впрочем, это не имя русского князя, как считает ученый. Князья (как титул) на Руси с самых древних времен были Буйтурами и Яртурами.

«Ярый тур Всеволод!Бьёшься ты впереди,прыщешь на воинов стрелами».

Иллюстрация из книги

Исследования других ученых

В книге «История Алан на Западе» Бернарда Бахраха, историка из Франции, содержится утверждение, что средневековое рыцарство на Западе появилось из-за влияния скифо-сарматов.

А в книге академика Б. А. Рыбакова содержится информация о том, что в те времена на Руси широко использовались римские деньги:

«О размахе славянского экспорта II–VI веков нашей эры мы можем судить, во-первых, по огромному количеству кладов римских монет в земледельческой славянской степи. Приток римского серебра резко возрос именно при императоре Траяне (98–117), и высокий уровень держался на протяжении нескольких веков. Недаром, автор «Слова о полку Игореве», упоминая далёкие времена благоденствия, назвал «века Трояновы». Цитата из книги «Киевская Русь, рождение Руси».

Другие кандидаты на роль Артура

Разумеется. многие считают короля выдуманным персонажем, но со своими прототипами. Среди этих прототипов выступает даже Мерлин, который мог быть соединением двух разных лиц, более древних. Еще, как вариант, это Мордред (брат Морганы) и Бедивер, которые есть в ранних текстах про Артура.

Возможно, короля Артура не существовало, но мог быть простой человек, которого называли Артур (или Яртур). Еще есть мнение (Кемп Малоун 1924 г.), что эти сказания повествуют о римском солдате по имени Луций Арторий Каст, жившем во II веке н.э. Он дослужился до предводителя войска и стал достаточно известным военачальником. Правда, про него очень мало сведений, но многие события тех времен ученые связывают с его деятельностью.

Король Артур, худ. Ч. Батлер (1864-1933)

У ученого Джеффри Эша есть своя версия. Он говорит о Риотамусе, который смог провести армию через пролив Ла-Манш. Аргумент упирается на то, что последние документы о Риотамусе «датированы» временем, когда он приближался к бургундской деревне, которая называлась Авалон. А потом Риотамус исчез.

Легенд про короля Артура накопилось настолько много, что в наше время уже трудно выделить сюжеты, которые были полностью выдуманы и те, где есть хоть доля правды.

Но то, что Артур мог быть русским – приятно!

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А вы знали об этом?

К закрытию "Шоу Бенни Хилла" приложила руку сама "Железная леди" Маргарет Тэтчер после выхода эпизода с "участием": как это так, весь мир над ней смеётся с подачи какого-то комика! Хотя когда-то Бенни был любимцем самой королевы Елизаветы... Из шоу вырезали 150 часов непозволительного юмора (правда, после прихода к власти лейбористов в 1997 году записи частично восстановили). А далее вообще вынудили студию закрыть проект.

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