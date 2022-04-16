10 исторических личностей, которые, как верят люди, впали в анабиоз и обязательно вернутся

В мифах разных народов достаточно часто встречаются так называемые «спящие герои», которые якобы умерли, но обязательно вернуться в этот мир, когда наступят определённые обстоятельства.

А до того времени эти герои, если верить легендам, буду находиться в состоянии анабиоза, ожидая момента своего пробуждения.

1. Хольгер Датчанин

Гигант получил зачарованный меч от феи Морганы.

Хольгер Датчанин или Ожье Датчанин был воином-викингом, который воевал бок-о-бок с Карлом Мартеллом против мусульман в Пуатье в 732 году. В средневековом эпосе он считается сыном короля Гудфреда, врага Карла. Тем не менее, также возможно, что его перепутали с младшим братом императора Карломана, на чьи территории Карл вторгся в 771 году. Хольгер также изображается как борец с франками, которые вторглись на датские территории, пока мусульманская угроза не заставила Хольгера объединиться с Карлом, чтобы сразиться с их общим врагом.

Согласно легенд, Хольгер в конечном итоге стал вассалом Карла и заработал страшную репутацию. Гигант (его рост был 213 сантиметров) якобы получил зачарованный меч от феи Морганы, который сделал его непобедимым.

2. Карл Великий

Датские сказки, популяризованные Андерсеном, утверждают, что Хольгер не умер, а спит в темноте подвала замка Kronenburg (Кронборг). Спать он будет до тех пор, пока Дании не будет угрожать опасность.

Франкский император Карл управлял большей частью Западной Римской империи.

Франкский император Карл был одним из самых выдающихся людей в средневековье. Он управлял большей частью Западной Римской империи и начал культурное возрождение, по сути выведя Европу из варварства. Карл стал известным, как защитник христианской Европы во время мусульманских нашествий. Считалось, что он на самом деле начал крестовые походы в Иерусалим во второй половине 11-го века. В Средние века существовали пророчества относительно последнего императора, который защитит Иерусалим от Антихриста. Большинство считало этим героем пророчеств германского императора Генриха IV, но для многих людей только один человек годился на эту роль - грозный Карл.

Проблема заключалась в том, что Карл был мертв уже в течение многих столетий. Поэтому широко распространилось мнение, что Карл на самом деле не мертв, а спит и пробудится в один прекрасный день, чтобы закончить свое незавершенное дело "уничтожения неверных", за чем последует Век мира и процветания, который будет длиться до конца времен. Некоторые считают, что Карл спит в своей усыпальнице в Аахене. Другие утверждают, что он покоится в глубоком колодце в замке Нюрнберга.

3. Святой Иоанн Богослов

Иоанн Богослов вознесся на небеса живым, подобно Еноху и Илии.

Иоанн считается самым долгоживущим из двенадцати апостолов Христовых. Легенды говорят, что он не пострадал, когда его бросили в котел с кипящим маслом. Он написал книгу Откровения, находясь в заключении на острове Патмос во время правления императора Домициана (95-96 г. н.э.), его же перу принадлежат и главы Евангелия, которые он написал в Ефесе (Малая Азия).

Иоанн, как полагают, умер в Эфесе в конце первого века нашей эры в возрасте около 100 лет. Однако, есть мнение, что Иоанн на самом деле не умер, а вознесся на небеса живым, подобно Еноху и Илии. Были и такое, кто утверждал, что он просто спит в своей могиле в ожидании второго пришествия.

4. Король Чехии Вацлав

Вацлав правил Чехией в 10-м веке.

Наверняка многие люди слышали популярный Рождественский гимн о "Добром короле Венцеславе", но не все знают, что это была реальная историческая фигура. Вацлав правил Чехией в 10-м веке и чехи почитают его, как основателя государства. Вацлав был известен своей образованностью и христианским благочестием. Легенда гласит, что Венцеслав не умер, а фактически спит с армией рыцарей глубоко внутри горы Бланик. Когда чешскому народу будет грозить серьезная опасность, конная статуя Вацлава в Праге оживет и разбудит спящих рыцарей в Бланике.

5. Император Фридрих Барбаросса

Император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса.

Император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса является одним из самых выдающихся средневековых монархов. Во время Третьего крестового похода Фридрих и многие его рыцари утонули в реке. Легенда гласит, что войска, оплакивающие его смерть, увидели призрак монаха с распятием, который сказал: "Почему вы плачете по потерянному лидеру? Он не мертв. Он вернулся с рыцарями на свою родину и будет отдыхать в горах Кифхойзер в большом зале бессмертных. Он будет спать там до тех пор, пока орлы не перестанут летать вокруг горных вершин. Он будет лежать там, пока не настанет время для героических деяний".

6. Император Фридрих II

Император проявлял интерес к наукам, поэзии и математике и общался с еврейскими и мусульманскими мудрецами.

После смерти Фридриха Барбароссы пророчества относительно последнего императора сосредоточились на его внуке Фридрихе II, который был воспитан в космополитической атмосфере Сицилии. Его воспитание привело к тому, что он стал человеком, чьи идеи далеко опередили свое время, по сути он был настоящим представителем Возрождения до наступления эпохи Возрождения. Император проявлял интерес к наукам, поэзии и математике и общался с еврейскими и мусульманскими мудрецами.

Поскольку оригинальные идеи Фридриха граничили с ересью (он якобы как-то заявил, что Моисей, Иисус и Мухаммед были шарлатанами), императора отлучили от церкви. Смерть императора в 1250 году вызвала ужас среди немцев, которые верили, что он является Мессией. Ходили слухи, что Фридрих просто удалился для совершения паломничества. Другая история говорит, что император просто уснул и однажды проснется, чтобы возглавить возрожденную Империю.

7. Император Иоанн III Ватац

Богатство короля принадлежит подданным.

Когда Константинополь пал перед натиском крестоносцев в 1204 году, Иоанн Ватац бежал в Никею, где стал императором в 1222 году. Он вошел в историю благодаря своей мягкости и смирению. Он защищал бедных и угнетенных и упрекал сына за то, что тот тратил слишком много денег на свой гардероб, говоря: "Богатство короля принадлежит подданным". Хотя Иоанн хотел освободить Константинополь, а греки возлагали на него все свои надежды, жизнь распорядилась по-другому.

В 1254 году Иоанн умер, так и не отбив византийскую столицу. Он был похоронен в монастыре Сосандра, который построил сам перед своей смертью. Через семь лет Иоанн явился в видении монахам, заявив, что он хочет, чтобы его тело перенесли в Магнесию. Когда гробницу Иоанна вскрыли, в воздухе стоял сладкий аромат цветов, а тело императора сидело на троне без малейших признаков разложения. Даже его одежда была в идеальном состоянии.

Казалось, будто Иоанн просто спит. Сразу же появились легенды и пророчества, в которых утверждалось, что Иоанн однажды пробудится и завершит свою миссию по освобождению Константинополя. Когда турки напали на Магнесию, ночной сторож утверждал, что он видел императора, одетого в его королевские одежды, патрулирующего на стенах замка. Сегодня православный старец Ефрем утверждает, что Иоанн окончательно пробудился и инкогнито бродит по улицам Стамбула.

8. Король Матьяш Корвин

Лучший друг Дракулы.

Матьяш Корвин, который был лучшим другом Дракулы, привел Венгрию от былого феодального хаоса к расцвету могущества в 15-м веке. Многие из сказок о жестокости Влада Цепеша на самом деле появились из-за Матьяша. Он был не только грозным воином, но и интеллектуалом, который ратовал за необходимость учения, а также сам занимался научными исследованиями. Библиотека, которую он построил, могла составить конкуренцию даже ватиканской. Для Венгрии стало настоящей трагедией, когда все, что когда-то строил Матьяш, в том числе великолепная библиотека, не выжили при нападении Османской империи.

В легенде рассказывается, что Матьяш был очень недоволен тем, что Бог не выполняет свои обещания. В качестве наказания, Бог заточил короля и его воинов в горе, где они спят и поныне. В другом варианте легенды Матьяш понес огромные потери в бою с австрийцами и отступил с остатками армии к горе Peca. Там он укрылся в пещере, где наконец смог поспать. Но он не знал, что вход в пещеру закрылся, после чего короля намного позже случайно разбудили путешественники. Когда король снова лег спать, а люди, нашедшие его, вышли из пещеры, оказалось, что прошло 300 лет, а не несколько часов.

9. Константин XI Палеолог

Ангел спас Константина от османов, превратив императора в мрамор.

Когда Константин XI взошел на византийский престол в 1449, он, вероятно, уже чувствовал, что станет последним христианским императором. Остатки Римской империи были окружены со всех сторон османами, а ее территория была практически ограничена Константинополем и его ближайшими окрестностями. Когда весной 1453 года, после 55 дней осады, султан Мехмед II начал заключительный решающий штурм города, Константин призвал свои войска сражаться до смерти. Сняв пурпурный плащ и имперские регалии, он присоединился к защитникам города.

Когда турки ворвались в город и вырезали большинство населения, никто не знал, что случилось с Константином. Некоторые говорят, что ему удалось бежать на корабле, но это было бы практически невозможным. Неопределенная судьба Константина породила легенды, что ангел спас его от османов, превратив императора в мрамор и скрыв его в потайной комнате или пещере под городскими стенами. Якобы "когда наступит время, то "мраморный король" воскреснет и отвоюет Константинополь".

10. Сэр Фрэнсис Дрейк

Пират для испанцев, герой для англичан.

Для испанцев Фрэнсис Дрейк был пиратом. Для Англии он был героем. Дрейк был первым англичанином, который обошел на корабле фактически весь мир. Именно он помог победить испанскую Армаду в 1588 году. На протяжении всей своей жизни, Дрейк был бельмом на глазу испанцев, он нападал на испанские аванпосты и грабил груженые сокровищами галеоны. В 1596 году бравый моряк заболел дизентерией и скончался. Он был похоронен в море в свинцовом гробу возле Портобело, Панама. Репутация Дрейка в качестве защитника Англии не закончилась с его смертью.

По-видимому, пребывая в бреду в последние минуты жизни, Дрейк приказал вернуть в Англию малый барабан, который он всегда брал с собой в путешествия. Дрейк пообещал, что всякий раз, когда Англия будет находиться в опасности, то можно будет ударить в этот барабан, чтобы он проснулся и снова защитил свою страну. В соответствии с его пожеланиями, барабан был привезен в Аббатство Бакленд в Плимуте, Девон. С тех бой барабана слышали несколько раз во время морских сражений, причем свидетелей были тысячи.

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