6 предметов в спальне, которые могут стать причиной измены в семье

Иногда люди не понимают, почему их семья разрушилась, ведь было всё хорошо…



1. Вода

В спальне не должно быть никаких фонтанчиков, аквариума и прочих вещей, которые бы хоть как-то были связанные с водой.

Тут нужно понимать, что энергия воды имеет плотную связь с текучестью и непостоянством.



Именно поэтому наши предки верили, что если вода будет стоять в спальне, то она может стать причиной супружеской измены.

2. Скульптуры и картины с изображением женщин

Некоторые люди верят, что изображение прекрасной дамы в спальне может привлечь страсть в семью, но на самом деле это не так. Мы вынуждены расстроить тех, кто так считает.

Такие изображения могут только добавлять соперниц. Если вы очень любите картины и хотите с их помощью украсить свою спальню, то это не самая лучшая идея. Лучше выбрать те, на которых изображен пейзаж или цветы.



3. Два матраса

Сюда же можно отнести и две рядом стоящие кровати. Когда между супругами есть какое-то пространство, как в случае двух кроватей или двух матрасов, то между двумя любящими людьми создаётся энергетическая пропасть.

Если у вас никак не получается сделать так, чтобы был один матрас или кровать, то необходимо хотя бы купить общий наматрасник.

4. Беспорядок под кроватью

Под кроватью должен быть полный порядок. Если у вас там скопление мусора и много разных вещей, то это может стать причиной отрицательной энергетики. Ещё наши предки знали, что это приводит к ссорам и конфликтам в семье.

Необходимо время от времени заглядывать под свою кровать и проверять, чтобы под ней не было никаких застрявших носков без пары или чего-то другого. Если под кровать никто не заглядывает, то это не означает, что там должно быть не убрано.



5. Сухие цветы

Композицию из сухих цветов по-другому мы ещё можем назвать икебаной. Вот только наши предки считали, что именно она способствует охлаждению чувств между мужчиной и женщиной.

По этой причине такие композиции не должны находиться в спальне возлюбленных людей. Исключением не становится даже икебана, с которой связаны приятные воспоминания.

6. Статуэтки в виде драконов или каких-то хищных животных

Именно такие фигурки могут оказывать очень негативное влияние на отношения между мужчиной и женщиной. Особенно в том случае, если они ещё находятся в стадии становления.

Нужно понимать, что все статуэтки, которые у вас находятся в спальне, должны быть парными.



От хищных статуэток или в виде дракона лучше отказаться. Если они у вас есть в спальне, то просто перенесите их в другую комнату.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2413204647055199164/

Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть:

Кто по национальности Владимир Путин: его настоящая фамилия (https://otari.mirtesen.ru/blog/43282862311/)

Вскрытие тела Сталина: какие остались вопросы(https://otari.mirtesen.ru/blog/43122677635/)

Откуда появился псевдоним Сталин? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43832833990/)