«Лапотная царица»: какой была мать Петра Великого?

Царица Наталья Нарышкина стала второй женой Алексея Михайловича Тишайшего. Несмотря на недолгую жизнь, эта женщина была известна практически каждому жителю России того времени. Она была ярчайшей, деятельной и неординарной личностью.

В жизни Натальи Кирилловны было всё - и роскошь, и испытания, которых на её долю выпало сполна. Она познала и абсолютное счастье, и мучительные тревоги, однако в сердце царицы всегда жила бесконечная и неисчерпаемая любовь к детям, особенно сыну - тому, кто со временем войдёт в историю как Пётр Великий. Как же сложилась судьба матери самого известного русского царя?

Наталья Кирилловна Нарышкина

Вторая супруга царя Алексея

Наталья Нарышкина появилась на свет в 1651 году в семье мелкопоместных дворян. Воспитывалась она у московских родственников, где, как считают исследователи биографии, её впервые и увидел царь Алексей. На мой взгляд, именно влияние родственников, семьи Матвеевых, сформировало характер юной Натальи.

Её наставницей стала жена Артамона Матвеева, с которой тот нередко вёл беседы о делах и делился последними новостями. Это была исключительно умная и решительная женщина, что совсем нетипично для того времени. Не исключено, что Наталья Кирилловна считала её примером для подражания.

После смерти первой жены государя прошло почти два года, прежде чем состоялся новый смотр невест. В числе призванных девушек была и Наталья Кирилловна. Несмотря на выбор Алексея Михайловича, современники не сразу одобрили его вторую супругу.

Гравюра Ельваля «Избрание Натальи Кирилловны Нарышкиной невестой царя Алексея Михайловича»

Её происхождение вызывало немало вопросов, отчего порой встречается нелестная формулировка “лапотная царица” в адрес Нарышкиной. Но это, пожалуй, единственный негативный аспект, в котором её могли обвинить.

В своих записках курляндского дипломата Якова Рейтенфельса отмечаются очарование Натальи Кирилловны и её манеры:

“Это - женщина в самых цветущих летах, росту величавого, с черными глазами навыкате, лицо имеет приятное, рот круглый, чело высокое, во всех членах изящная соразмерность, голос звонкий и приятный”.

Свадьба Алексея Михайловича и Наталии Нарышкиной

Царица-мать Наталья Кирилловна

Спустя год после свадьбы царица Наталья родила мальчика, которого решено было назвать Петром. Наталья искренне любила и баловала сына. Когда ему исполнилось три года, мальчик получил собственные хоромы, рядом с которыми были обустроены сад с прудом. С ранних лет царица уделяла большое внимание образованию ребёнка. Наталья сама участвовала в процессе обучения сына.

Через некоторое время на свет появились две дочери царской четы. Алексей Михайлович души не чаял в супруге и, как говорили придворные, полюбил её ещё больше после рождения детей.

Казалось, что счастливая семейная жизнь может длиться вечно, однако, к сожалению, это было не так. После пяти счастливых лет брака наступает время печалей и постоянных тревог. Смерть Алексея Михайловича вынуждает царицу-вдову возглавить род Нарышкиных, боровшихся с Милославскими (к ним принадлежала первая супруга царя и мать законных наследников).

В.К. Демидов. Приём в Кремле по случаю рождения царевича Петра

В период правления старшего сына покойного царя, Фёдора Алексеевича, Наталья Кирилловна практически всё время проживала за пределами Москвы. Она не роптала на судьбу, ведь главное - её дети - оставались с нею.

В 1682 году разгорается Стрелецкий бунт, во время которого гибнут многие представители рода Нарышкиных. Результатом становится провозглашение царями двух братьев - Ивана и Петра, причём Иван считался “старшим” правителем. Со временем регентом становится царевна Софья, которая отстраняет Нарышкину от власти и вступает в противостояние с Петром.

Письмо царя Петра I матери Наталье Кирилловне из Переславля-Залесского

“Непорядочное” правление

Тревоги матери несколько утихают после победы Петра над сестрой. На тот момент ему исполнилось всего 17 лет, и правитель не спешил заниматься серьёзными государственными делами. Наталья Кирилловна решительно переложила многие заботы сына на свои плечи.

В записях князя Бориса Ивановича Куракина имеются отзывы о периоде правления Нарышкиной, однако лестными их назвать сложно:

“Сия принцесса добраго темпераменту, добродетельнаго, токмо не была ни прилежная и не искусная в делех, и ума легкаго… Правление оной царицы Натальи Кирилловны было весьма непорядочное, и недовольное народу, и обидимое”.

На мой взгляд, царица осознавала свои слабые стороны, а потому стремилась окружать себя знающими людьми, министрами, что помогали бы справляться с делами. Правда, каждый из этих “соратников” имел собственные принципы и мало считался с мнением народа. Итогом такого правления стали негативное отношение как простых людей, так и бояр.

Николай Неврев «Пётр I в иноземном наряде перед матерью, патриархом Адрианом и учителем Зотовым»

Влияние на сына

Несмотря на то, что на счету Натальи Нарышкиной не было славных военных побед или положительных реформ, в одном деле она преуспела наверняка. Царица была прекрасной матерью, что желала всё своё время посвящать любимому сыну. Во время его долгих путешествий и отлучек Наталья тяжело переживала расставание. На становление характера самого Петра она оказала немалое влияние.

Как утверждают историки, сама Нарышкина была крайне неординарным человеком. Её воспитание сильно отличалось от привычных устоев того времени. Она могла позволить себе появляться на различных светских мероприятиях, а в летнее время ездила по Москве в открытой карете (тогда это считалось недопустимым). Подобное своеволие смущало, а порой даже шокировало современников. Подобное свободомыслие и деятельный нрав в полной мере унаследовал Пётр.

Алексей Михайлович Романов и Наталья Кирилловна Нарышкина

Наталья Нарышкина умерла в 1694 году от болезни сердца. Любящий сын тяжело переживал эту утрату, но так же, как некогда сама царица-вдова, решительно принял на себя бремя власти. С этого момента Россия выходит на новую ступень развития, а в жизни народа наступают кардинальные перемены.

Возможно, Наталья Нарышкина не была хорошей правительницей, но её главным призванием было материнство. Эта добрая женщина посвятила свою жизнь воспитанию детей, а на сына возлагала особые надежды. Могла ли предположить она, что имя Петра навсегда войдёт в историю России? На этот вопрос сложно ответить, однако она наверняка гордилась бы тем, кто стал для неё смыслом всей жизни, - своим сыном.

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