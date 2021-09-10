12 самых необычных закусок мира

Пока вы не начнете путешествовать и знакомиться с кухнями других стран, вы до конца не познаете мир вокруг. Одним из любимых занятий многих после приезда в новую местность является поход по магазинам. Это дает возможность познакомиться с местной культурой и отношением к еде, осмотреться по сторонам, увидеть многое из того, чего не получится попробовать на родине. Стоит ли говорить, что еда в некоторых частях мира очень отличается, а иногда выглядит совсем странно и непривычно?! Далее описываются 12 самых необычных закусок со всего мира.

Guinea pig (Морская свинка)

В Перу морских свинок запекают в земляной печи.

Морские свинки во многих частях мира считаются домашними животными, с которыми с удовольствием играют дети. В Перу они на особом счету. Вам их подадут жареными или в составе блюда Pachamanca (Пачаманка), маринованные в специях и запеченные в земляной печи уатии.

Fish and chips gelato (Мороженое с рыбными чипсами)

Мороженое с рыбными чипсами придумали в Австралии.

Модная новинка – мороженое с необычными наполнителями (мясом, беконом и др.) уже стало довольно обычной закуской. Тем не менее австралийцы пошли еще дальше и создали fish and chips gelato (мороженое с рыбными чипсами), которое представляет собой мороженое-рожок, посыпанное рыбными чипсами.

Durian (Дуриан)

Дуриан имеет резкий запах.

Некоторым непонятно, что это за запах: гнилой лук или носки после занятий в тренажерном зале. Однако у других этот запах пробуждает неимоверный аппетит, ведь это их любимый дуриан. Популярный тропический фрукт в Индонезии и Малайзии имеет настолько резкий запах, что является запрещенным во многих отелях и общественных местах. И хотя на вкус дуриан более мягкий и приятный, чем на запах, многие все же не могут заставить себя попробовать этот фрукт.

Fried, roasted and toasted bugs (Жареные насекомые)

Закуски из насекомых употребляют в пищу жители Юго-Восточной Азии.

Юго-Восточная Азия известна своими странными закусками. Одна из главных особенностей – это использование насекомых. Прогуливаясь по рынкам Таиланда, вы можете заказать и попробовать блюдо из шелковичных червей, кузнечиков или водяных клопов, если, конечно, захотите.

Scorpion suckers (Леденцы со скорпионами)

Леденцы со скорпионом существуют в США и Мексике.

Леденцы со скорпионами могли бы показаться просто плодом чьего-то больного воображения, но все же они существуют. В некоторых районах на юго-западе США и в Мексике вы вполне можете угоститься леденцом, внутри которого находится самый настоящий скорпион. И это нисколько не опасно, а даже полезно. Более того, очень вкусно.

Sannakji (Саннакчи)

Саннакчи — корейское блюдо с живым осьминогом.

Корейское блюдо Саннакчи готовится из живого детеныша осьминога. Повар рубит его на несколько частей, приправляет кунжутным маслом и посыпает семенами кунжута. Подается блюдо сразу же, поэтому на тарелке части осьминога могут шевелиться. И пока вы будете стараться тщательно прожевать мясо, непременно ощутите во рту и гортани их щупальцы с присосками.

Escamoles (Эскамолес)

Для приготовления этого блюда используются личинки муравьев.

Трудно себе представить, что личинки муравья считаются деликатесом. Однако в Мексике это действительно так. Эскамолес, или личинки местных гигантских ядовитых черных муравьев, имеют маслянистый ореховый вкус. Мексиканцы используют эскамолес в качестве начинки для тако (сандвича из тортильи) с гуакамоле (закуской из мякоти авокадо).

Deep-fried tarantula (Тарантулы во фритюре)

Не стоит пробовать это блюдо лицам, страдающим арахнофобией.

Тарантулы во фритюре – камбоджийская закуска, которая пугала и одновременно интриговала путешественников в течение многих лет. Эти пауки обжариваются с добавлением чеснока, соли и иногда глутамата натрия. Правда, страдающие арахнофобией такое блюдо не оценят.

Balut (Балут)

На Филиппинах популярностью пользуется вареное утиное яйцо с зародышем.

Популярное на Филиппинах блюдо Балут, или Балют, представляет собой вареное утиное яйцо с зародышем внутри. Подают его в скорлупе. Когда скорлупа разбивается, внутри хорошо виден развивающийся утенок с клювом, хрящами и оперением. Его съедают целиком.

Rocky Mountain Oysters (Устрицы со скалистых гор)

Это блюдо из бычьих яичек.

Несмотря на название, это не морепродукты. Горные устрицы – это бычьи яички, панированные в муке и специях и тщательно прожаренные. Подают их с соусом в качестве закуски. Вы можете встретить это восхитительное блюдо в некоторых частях США, Канады и даже в Испании.

Lutefisk (Лютефиск)

Лютефиск — это рыба, вымоченная в щелоке.

Лютефиск имеет скандинавские корни. Это довольно популярное блюдо в некоторых частях Северной Америки, а также в странах Скандинавии. Название переводится как «рыба в щелоке», потому что это обычная старая белая рыба, вымоченная – хотите, верьте, хотите, нет – в щелоке. Говорят, что в результате химической реакции щелока с рыбным белком блюдо приобретает специфический острый запах и нежную желеобразную консистенцию.

Pickled pig’s feet (Маринованные свиные ножки)

Свиные ножки маринуют и коптят.

Маринованные свиные ножки считаются закуской-деликатесом в южных районах США, Ирландии и Кореи. Эти жирные свиные части обычно коптят, а затем маринуют с уксусом и закатывают.

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