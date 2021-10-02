Муравей-вампир: Они питаются исключительно кровью собственного потомства, но детки живы-здоровы.

Шедевр эволюционного безумия

Если кто-то отвечает за формирование новых видов на Земле, то он гениальный безумец. Я снимаю шляпу перед этим сумрачным гением и очень хочу попасть к нему в ученики. Ведь создать целое семейство муравьёв-вампиров, что питаются исключительно своими собственными детьми, — это шедевральный бред.

А ещё эти муравьи чертовски стильные.

Муравьёв-детоубийц иногда находят в тропических лесах Старого Света, но 8 из 9 родов этого славного семейства живут Австралии.



Даааа… Конееечно… Он выглядит абсолютно безобидно.



Муравьи-вампиры достигают в длину более 0,5 сантиметра . Некоторые виды вообще не вылезают на солнечный свет. От долгого сидения в темноте их глаза окончательно атрофировались, а хитиновая броня перекрасилась в коричневые и жёлтые тона.



Видите бревно телесного цвета? Это указательный палец.



В вечной темноте глаза им ,в принципе, не нужны и они ортентируются в темноте запахами, осязанинм и вибрациями. И вот эти чувства у наших "героев" на высоте. Благодаря им муравьи-вампиры охотятся на других жителей подземного мира: червей, клещей и многоножек.



Так, а где вкусняхи?

Обычно жертва слишком мала и не в силах дать отпор. Но некоторые беспозвоночные оказывают достойное сопративление и чтобы успокоить их, муравей-вампир плотно обхватывает жертву жвалами, накачивает мышцы энергией, после чего его челюсти схлопываются со скоростью в 320 километров в час!

Щелчок, возникщий вследствии этого убийства, отдалённо напоминает щелчок человеческого пальца. Он даже звучит схоже! А вот последствия заметно различаются: муравьиные челюсти срабатывает не хуже гильотины, враг оказывается перерублен за несколько микросекунд.

Останки незадачливой животинки переносятся в муравейник и идут на корм личинкам, которые с большим удовольствием накидываются на подношения, не оставляя ничего взрослым муравьям . Но те не обижаются,поскольку возьмут свою долю другим путём.



Смотрит на детей и вынашивает зловещие планы...

Когда насекомое чувствует голод, оно подбирается к ближайшей личинке, впивается в неё жвалами и жадно пьёт гемолимфу . Что удивительно, личинка не просто не страдает от домашнего насилия, поскольку взрослая особь никогда не выпьет больше необходимого,убив будущего члена колонии!





Жестокая сцена перекуса.



Для муравьёв-вампиров сохранение популяции особенно важно, ведь их размножение сопровождается определёнными сложностями. У других муравьёв всё просто — крылатая самка находит крылатого самца, они занимаются любовью, после чего самочка ухаживает за первым поколением мурашей.



А вот кровососущая братия почти лишена нормальных самок. Их место заняли гамэргаты — способные к размножению рабочие муравьи. Эти самочки постоянно воюют друг с другом за право дать жизнь следующему поколению жителей муравьиного города. Такие распри не приводят ни к чему хорошему, даже самые успешные муравейники насчитывают всего 10 000 особей.



А вот самцы муравьёв-вампиров всё ещё крылаты. С непривычки их можно даже перепутать с осами.



Моя оценка муравьям-вампирам: 8 слегка съеденных детей из 10. Экзотично? Да! Эффективно? Вроде нет, но это семейство существует не меньше 60 миллионов лет, а значит, схема работает!

Источник : http://magspace.ru/blog/EnimalsBlog/364134.html#cut

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Собирались ли американцы применить против инопланетян атомную бомбу в Антарктиде? https://otari.mirtesen.ru/blog/43456797518/

Праздник наготы(https://otari.mirtesen.ru/blog/43671155466/)

10 научных законов и теорий, которые должен знать каждый https://otari.mirtesen.ru/blog/43006844910/

Теория 9 жизней и ваши кармические задачи https://otari.mirtesen.ru/blog/43998659639/