Причины стресса у замужней женщины

7 причин стресса у замужней женщины

Пылкая влюбленность и медовый месяц заканчиваются. Начинается жизнь, полная разочарований и бытовых проблем. Семейные терапевты обнаружили семь причин, по которым женщины недовольны своим браком.

Возможно, вы часто устаете и чувствуете раздражение, иногда вам не хочется идти домой, и вот почему.

1. Вам приходится все делать самой

Муж в шутку называет вас «суперженщиной», но даже супергероям нужен отдых. Мужчины редко отдают себе отчет в том, насколько тяжело совмещать работу и воспитание детей.

«Если женщина пытается быть добросовестным работником и заботливой мамой, почти всегда возникает конфликт. Либо она много работает и обделяет вниманием детей, либо занимается ребенком, но страдает карьера», – объясняет психолог Райан Хоуз.

2. Вам нужно время для себя

Оно исчезает с появлением детей, но не перестает быть необходимым обоим родителям. «Забота женщины о себе важна для благополучия семьи, а современная женщина перегружена», – сетует семейный терапевт Талья Вагнер.

3. Муж не уделяет внимания детям

В большинстве семей детьми занимается мама. Она делает с ними уроки, возит на дополнительные занятия и к врачу, заботится о питании и внешнем виде.

4. В отношениях больше нет романтики

«Подумайте, как облегчить жене жизнь. Вы можете вечером погулять с ребенком или приготовить обед для семьи в воскресенье. Проявляйте интерес к тому, чем занимаются ваши дети», – призывает психолог Лорел Стейнберг.

Семейная жизнь не повод забывать о романтике. «Воспоминания о том, какими были отношения с партнером сразу после знакомства, заставляют женщину по-новому взглянуть на брак. Ей начинает казаться, что ее использовали», – объясняет Талья Вагнер. Она советует изредка приглашать няню и ходить куда-то вдвоем.

5. Нет баланса между жизнью и работой

Мужчины больше интересуются самой работой, для женщины это лишь необходимая составляющая для поддержания нормальной жизни.

«Мужчинам нужно больше рассказывать женам не о проектах и начальнике, а о том, как работа может повлиять на жизнь семьи», – считает Райан Хоуз.

6. Вы чувствуете себя менеджером проектов

Некоторые мужчины даже не задумываются о том, почему в их доме все так хорошо устроено. Они воспринимают горячие обеды, чистый пол и детей-отличников как должное. Однако все это – результат ежедневного труда женщины.

«Часто именно благодаря женщине семейная жизнь становится единым отлаженным механизмом. В ее голове масса информации. Она знает, где найти галстук мужа, когда пора оплачивать счета, какой костюм сшить на утренник в детском саду. Она виртуозно управляет жизнью семьи и на ходу решает проблемы мужа и детей. Мечтает она о том, чтобы муж освободил ее от небольшой части ответственности», – размышляет Талья Вагнер.

7. Вы перестали общаться

Речь идет не о фразах «Что у нас сегодня на ужин?» или «Ты заберешь ребенка с гимнастики?». Благодаря современным технологиям мы эффективно обмениваемся информацией, но не общаемся по-настоящему.

«Женщины более общительны и разговорчивы, сообщения не помогают им, когда необходима настоящая поддержка», – уверяет Райан Хоуз. Для сохранения близких отношений супругам нужно каждый день хотя бы несколько минут проводить наедине.

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