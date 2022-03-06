Родительские будни животного мира

Люди — не единственные, кто должен заботиться о своём потомстве. В мире животных можно наблюдать ту же картину: утомлённый взгляд, желание уединиться от вечно галдящих малышей и ...любовь и заботу о них же.





Источник : https://kurioz.temaretik.com/2426890469618223318/ Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть: За что Царица Тамара выгнала своего нерадивого русского мужа https://otari.mirtesen.ru/blog/43799509535/ Хайнц Гитлер: что стало с племянником фюрера в Бутырке (https://otari.mirtesen.ru/blog/43009100813/) Почему Брусилов разочаровался в большевикахhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43805817107/