Как зарабатывали древние философы?

Древние философы Аристотель, Диоген, Цицерон, Сенека и многие другие прославились своими трудами на весь мир. Но было ли философствование тем, чем они зарабатывали себе на жизнь?

Аристотель (384 г. до н.э. - 322 г. до н.э.) и его ученики

Как ни странно, философия не была основным источником дохода древних философов. Они выбирали себе способ заработка, исходя из личных убеждений. Известны несколько источников дохода древних философов.

Во-первых, они занимались преподавательской деятельностью. Под их руководством ученики обычно постигали не философию, а математику и риторику. К ним охотно шли учиться, поскольку считалось, что все те, кто прошёл школу философа, становились вдохновляющими лидерами с развитыми навыками управления людьми и имуществом. Однако некоторые философы критиковали такой способ заработка, называя продажу знаний аморальным поступком.

Александр Македонский и Диоген (412 г. до н.э. - 323 г. до н.э.)

Во-вторых, они попрошайничали, выходя на улицы и прося еду или деньги. Обычно этим занимались те философы, которые не желали заниматься преподаванием наук и не имели богатых патронов (то есть покровителей). Самым известным философом-попрошайкой является Диоген. Будучи бездомным, он громко порицал прохожих до тех пор, пока они ему не давали ему еды или денег. Диогену и другим попрошайкам иногда давали кров богачи, которым было интересно послушать их философствования. Кстати, в конце жизни Диоген попал в рабство, и хозяин заставил его заниматься преподаванием.

В-третьих, древние философы могли обрести богатого патрона. Он мог не только спонсировать философа при жизни, но и завещать ему всё своё имущество после смерти. Если конечно они останутся в хороших отношениях до этого момента: к примеру, Эпиктет одним из своих высказываний настолько рассердил патрона, что тот навсегда прекратил его поддерживать. В итоге и этому философу пришлось заняться преподаванием.

Римский император Марк Аврелий (161-180)

В-четвёртых, у особенно знаменитых философов была возможность занять государственную должность. Например, Аристотеля назначили личным советником Александра Македонского, а Сенека занимал схожую должность при римском императоре Нероне. Стоит отметить, что находиться так близко к власти было очень опасно, поскольку философа могли публично предать смерти за неверный совет, а недоброжелатели правителя искали любой удобный случай, чтобы отравить лояльных ему приближённых и его самого.

А в-пятых, для некоторых известных философов философия была чем-то вроде хобби, а не делом всей жизни. Так, Цицерон сделал впечатляющую политическую карьеру и стал консулом, а Марк Аврелий и вовсе был римским императором.

Сократ (469 г. до н.э. - 399 г. до н.э.) в гостях у богача

Таким образом, в древние времена размышления о жизни не были хорошим источником дохода. Одни философы могли заниматься своими трудами за счёт богатых патронов и просто неравнодушных людей, другим же приходилось заниматься преподаванием. В редких случаях они давали советы своему правителю или и вовсе им являлись, занимаясь философствованием в свободное от государственных дел время.

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