Как зарабатывали древние философы?

Древние философы Аристотель, Диоген, Цицерон, Сенека и многие другие прославились своими трудами на весь мир. Но было ли философствование тем, чем они зарабатывали себе на жизнь?
Как ни странно, философия не была основным источником дохода древних философов. Они выбирали себе способ заработка, исходя из личных убеждений. Известны несколько источников дохода древних философов.
Во-первых, они занимались преподавательской деятельностью. Под их руководством ученики обычно постигали не философию, а математику и риторику. К ним охотно шли учиться, поскольку считалось, что все те, кто прошёл школу философа, становились вдохновляющими лидерами с развитыми навыками управления людьми и имуществом. Однако некоторые философы критиковали такой способ заработка, называя продажу знаний аморальным поступком.
Во-вторых, они попрошайничали, выходя на улицы и прося еду или деньги. Обычно этим занимались те философы, которые не желали заниматься преподаванием наук и не имели богатых патронов (то есть покровителей). Самым известным философом-попрошайкой является Диоген. Будучи бездомным, он громко порицал прохожих до тех пор, пока они ему не давали ему еды или денег. Диогену и другим попрошайкам иногда давали кров богачи, которым было интересно послушать их философствования. Кстати, в конце жизни Диоген попал в рабство, и хозяин заставил его заниматься преподаванием.
В-третьих, древние философы могли обрести богатого патрона. Он мог не только спонсировать философа при жизни, но и завещать ему всё своё имущество после смерти. Если конечно они останутся в хороших отношениях до этого момента: к примеру, Эпиктет одним из своих высказываний настолько рассердил патрона, что тот навсегда прекратил его поддерживать. В итоге и этому философу пришлось заняться преподаванием.
В-четвёртых, у особенно знаменитых философов была возможность занять государственную должность. Например, Аристотеля назначили личным советником Александра Македонского, а Сенека занимал схожую должность при римском императоре Нероне. Стоит отметить, что находиться так близко к власти было очень опасно, поскольку философа могли публично предать смерти за неверный совет, а недоброжелатели правителя искали любой удобный случай, чтобы отравить лояльных ему приближённых и его самого.
А в-пятых, для некоторых известных философов философия была чем-то вроде хобби, а не делом всей жизни. Так, Цицерон сделал впечатляющую политическую карьеру и стал консулом, а Марк Аврелий и вовсе был римским императором.
Таким образом, в древние времена размышления о жизни не были хорошим источником дохода. Одни философы могли заниматься своими трудами за счёт богатых патронов и просто неравнодушных людей, другим же приходилось заниматься преподаванием. В редких случаях они давали советы своему правителю или и вовсе им являлись, занимаясь философствованием в свободное от государственных дел время.
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