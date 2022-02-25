Сундук невесты: какое приданое готовили на Руси?

Рождение ребенка, независимо от его пола — большое счастье. Однако, на Руси так не считали. Если в семье рождалась девочка, то это означало, что родителям с самого младенчества нужно растить не просто дочь, а будущую невесту. Мало было научить ее вести хозяйство, с уважением относиться к мужу и его родителям. Главной задачей матери, а затем и самой девушки, считалась подготовка приданого. Что это такое, и почему чем больше сундуков у невесты, тем лучше, читайте в нашей статье.

Дань традициям или острая необходимость?

Приданое — ценные вещи, которые родители вместе с невестой готовили к свадьбе. Важно не столько наличие приданого, сколько его количество и качество. Негоже было оставлять дочь бесприданницей. Так шансы выдать ее удачно замуж сводились к нулю. А на Руси, как известно, браки заключались не по любви, а по расчету.

Каждая семья старалась подготовить приданое побогаче. Это гарантировало бы невесте удачную партию и обеспечило ее всем необходимым на первое время. Кроме того, вещи, которые девушка приносила в дом мужа, оставались в ее собственности. Супруг и его родня не имели правда ими распоряжаться без ведома хозяйки. Поэтому подготовка невестиного имущества — это все же необходимость.

Сундук с приданым, картинка https://clck.ru/XHVss

Цыплят по осени считают, а приданое по описи.

Вещи, предназначенные для невесты, складывались в сундуки. Перед тем, как отправиться в свой новый дом, все содержимое вносили в опись. Список предметов хранился у будущей тещи или свахи. Это было очень важно, ведь после переезда родственницы мужа сверяли наличие вещей с описью.

Прием приданого по описи, картина В.В. Пукирева https://clck.ru/XHWCD

Обычно список включал предметы, полезные в быту:

1. Текстиль

Девушки покупали или собственноручно ткали полотна. Затем из них шили постельное белье, скатерти, полотенца и т. д. Особенно ценился текстиль, оформленный вышивкой. Нередко в сундук клали тканевые отрезы, чтобы было из чего мастерить одежду мужу и детям. Обязательно нужно было приготовить одеяла и подушки.

Полотенце с русским народным орнаментом, фото https://clck.ru/XHXZf

2. Свадебную одежду

Будущая невеста должна была самостоятельно подготовить свадебные наряды для себя и жениха. Для скруты готовили рубаху, сарафан, головной убор, пояс, платок и украшения. Лучше, чтобы свадебных комплектов у девушки было минимум два: первый для отчего дома, а второй для мужниного.

Будущему супругу невеста должна была расшить рубаху.

Скрута невесты, фото с ресурса https://clck.ru/XHWy2

3. Дары для родни мужа

Для того, чтобы заручиться поддержкой свекрови и золовок, невесте необходимо было сшить и украсить платовья (полотенца). В качестве подарков подходили и предметы одежды (шарфы, платки или шали), и домашний текстиль (скатерти или постельное белье). Свекру и деверю вручали пояса собственного изготовления.

Плетеный пояс, фото https://clck.ru/XHXiz

4. Кухонную утварь

Родители девушки заранее покупали или изготавливали посуду. Обычно она была из чугуна или дерева. Считалось, что принесенные из отчего дома кухонные принадлежности, служат невесте оберегом.

Деревянная посуда, фото с сайта https://clck.ru/XHY6M

5. Драгоценности и деньги

Последнее могла себе позволить только обеспеченная невеста. В сундук могли положить украшения из драгоценных металлов, жемчуг, меха.

Шкатулка с украшениями,

В богатых семьях не скупились на приданое в виде недвижимости или домашнего скота.

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