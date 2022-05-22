Любопытные факты о жизни Билла Гейтса

Многие знают о Билле Гейтсе только то, что он — основатель Microsoft, владеющий миллиардами. Однако, в биографии одного из самых выдающихся и богатейших людей планеты есть немало других интересных фактов, о которых многие не знали.

1.

Гейтс создал первую компьютерную программу в 13 лет



В 13 лет Гейтс поступил в подготовительную школу Лейксайд в Сиэтле, и там создал свою первую программу. Он написал код для компьютерной версии игры «крестики-нолики» на телетайпе ASR-33, связанном с компьютером General Electric. После того, как Гейтс заинтересовался программированием, он был освобожден от занятий математикой. Один из учителей даже попросил его перепрограммировать школьную систему планирования занятий в обмен на дополнительное компьютерное время.

2.

Его отчислили из Гарвардского университета



Гейтса отчислили из Гарварда в 1975 году, после двух лет учебы. Но несмотря на это, он получил множество докторских степеней в университетах по всему миру — например, в Стокгольмском университете в 2002 году, Голландской школе бизнеса, Университете бизнеса Ньенроде в 2003 году, Пекинском университете и Гарварде в 2007 году.

3.

Гейтс создал Microsoft с напарником



Гейтс вместе с другом и деловым партнером Полом Алленом положили начало Microsoft в 1975 году.

4.

Аллен придумал название Microsoft (комбинация «microcomputer» (микрокомпьютер) и «software» (программное обеспечение), а также занимался техническими идеями и перспективными разработками. Гейтс больше занимался переговорами и контрактами, но основные вопросы партнеры решали вместе.

У Гейтса есть тетрадь Леонардо да Винчи



11 ноября 1994 года Билл Гейтс приобрел тетрадь научных записей Леонардо да Винчи «Лестерский кодекс» за 30,8 миллиона долларов. По словам самого предпринимателя, это была его вторая самая дорогая покупка после частного самолета.

5.

Билл Гейтс стал рыцарем Британской империи



В 2005 году королева Елизавета II пожаловала рыцарский титул Биллу Гейтсу. Он получил звание рыцаря Британской Империи за свой вклад в науку и технологии. Кроме того, королева награждала Гейтса за сокращение бедности в мире — он и его жена Мелинда основали фонд, который делает денежные пожертвования по всему миру, и помогает нуждающимся.

6.

У Билла и Мелинды трое детей



Билл и его супруга Мелинда поженились в 1994 году, а в 2021 развелись. У пары трое детей: первая дочь, Дженнифер Кэтрин Гейтс, родилась 26 апреля 1996 года, сын Рори Джон родился 23 мая 1999 года. Еще одна дочь, Фиби Адель, родилась 14 сентября 2002 года.

7.

Гейтс — католик



Семья Гейтса католическая, и религия занимает большое место в их семейной жизни — например, дети Гейтса ходят в ту же католическую церковь, что и Билл и Мелинда. В одном интервью предприниматель сказал, что предпочитает следовать религии в тех областях, которые наука не может объяснить.

8.

Название его особняка — Xanadu 2.0



Особняк Гейтса с видом на озеро Вашингтон расположен в городе Медина. Его площадь — 6100 квадратных метров, и он даже имеет свое имя Xanadu 2.0. Стоимость дома оценивают в 147,5 миллиона долларов.

9.

Билл Гейтс сыграл в теннис ради благотворительности



В 2017 году Билл Гейтс сыграл в теннис в команде с самым титулованным теннисистом планеты — Роджером Федерером. Это был благотворительный матч, где фонд теннисиста собирал средства для детей в Африке. Билеты на мероприятие были распроданы, и было собрано 2 миллиона долларов. Позже они провели подобные матчи в 2018 и 2020 году, собрав с каждого больше 2,5 млн долларов.

10.

Он сыграл самого себя в сериале “Теория большого взрыва»



Гейтс появился в 18 серии 11-го сезона «Теории большого взрыва». Эпизод «Волнение из-за Гейтса» (The Gates Excitation) вышел в эфир 29 марта 2018 года. По сюжету, все герои, кроме Шелдона, хотят скорее встретиться с Гейтсом, но Шелдон считает, что никакого Гейтса нет, и его разыгрывают.

11.

Он написал три книги



Первая книга — «Дорога в будущее», опубликованная в ноябре 1995 года, стала результатом сотрудничества Гейтса, журналиста Питера Райнарсона и руководителя Microsoft Натана Мирволда. Вторую книгу, «Бизнес со скоростью мысли», опубликовали в 1999 году. Третья книга “Как избежать климатической катастрофы” (How to Avoid a Climate Disaster) была опубликована 16 февраля 2021.

12.

Гейтс говорит только на английском



В одном интервью миллиардер признался, что одним из его самых больших сожалений в жизни было то, что он никогда не учил другой язык. Хотя он владеет многими языками программирования, он может говорить только по-английски.

13.

Гейтс много инвестирует и владеет долями во многих компаниях по всему миру



Будучи одним из богатейших людей в мире, Гейтс часто делает инвестиции — он инвестировал в начинающие предпринимательские компании во многих секторах. Кроме финансовой поддержки стартапов, он владеет долями во многих компаниях по всему миру — например, по состоянию на 2019 год Гейтс крупнейший акционер Canadian Network Railway. Он также владеет 25% акций Ecolab и 16% акций AutoNation, и многих других компаний.

14.

О нем вышло уже шесть документальных фильмов



С 1990 года сняли уже шесть документальных фильмов о Гейтсе, его достижениях в работе и жизни. Вот они: «Билл Гейтс: как чудак изменил мир» (1990), «Триумф ботаников: Подъем косвенных империй» (1996), «Умники 2.0.1: Краткая история интернета» (1998), «В ожидании «Супермена» (2010), Виртуальная революция (2010), Внутри мозга Билла: Расшифровка Билла Гейтса (2019).

15.

Состояние Гейтса оценивается в 116 миллиардов долларов



Еще в 1987 году журнал Forbes назвал Гейтса самым молодым в мире миллиардером, самостоятельно заработавшим деньги. В 2015 году его признали самым богатым человеком в Америке. Он был вторым номером в списке миллиардеров Forbes 2020 года. Его также внесли в список лучших изобретателей 20-го века. Хотя миллиардер ушел из Microsoft, он сосредоточился на своем благотворительном фонде, и продолжает инвестировать в стартапы.

Источник : https://spletnik.temaretik.com/2484329905953180646/

А вы знали об этом?

Гремучие змеи в Техасе перестали издавать характерные звуки. Это могло бы остаться без внимания, если бы не увеличенный риск для человека, утратившего возможность ретироваться, заслышав узнаваемый треск. Поиски причины вывели на кабанов: некоторые исследователи считают, что гремучие змеи перестали издавать звуки, чтобы не привлекать диких свиней, которые охотно лакомятся «шумными червячками».

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43242190979)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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