На Гаити продолжаются массовые беспорядки. Страна буквально погрузилась в пучину хаоса из-за постоянных столкновений между преступными группировками, колоссальных проблем в экономике и социальной сфере, а также высоких цен на продукты питания и топливо.

Большая часть населения остаётся за чертой бедности, а некоторые островитяне и вовсе голодают. Причём число таковых постоянно растёт. В связи с этим граждане страны начали выходить на общенациональные протесты с требованием отставки действующего правительства и принятия мер по борьбе с голодом и нищетой.



Что характерно, многие гаитяне вышли на протесты с российским флагом в руках. Жители страны просят Россию помочь им в преодолении кризиса и заблокировать ввод на остров американского воинского контингента в Совбезе ООН.



Стоит отметить, что большие надежды на нашу страну возлагают не только жители Гаити. Российский флаг стал символом борьбы с западным колониализмом и в странах Африки, таких как Мали, Алжир, ЦАР, Буркина-Фасо и др.



В то же время, в связи с крайне напряженной ситуацией, сложившейся на Гаити, многие страны закрывают свои посольства и призывают граждан покинуть опасную зону. В частности, о временной приостановке работы своей дипмиссии сегодня заявили в Японии, также призвав своих граждан покинуть охваченную массовыми беспорядками страну.

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А вы знали об этом?

На Кубани к отцу и матери обращались не иначе, как на «Вы». Заниматься женской работой для казака-мужчины считалось позорным. Женщин никогда не допускали на казачий круг, они не участвовали в общественной жизни. Вместе с тем именно на казачке держался весь быт и домовое хозяйство, поскольку муж большую часть времени проводил в походах и на службе. Вероятно, с этим связана бытовавшая в некоторых местах традиция брать жену на 5-10 лет старше, поскольку молодая жена не смогла бы в полной мере справиться с хозяйством в отсутствие мужа. Также, в отличие от крестьянской среды, где браки между не очень близкими родственниками считались нормой, у казаков было принято искать невесту как можно дальше.

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