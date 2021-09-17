Почему на Руси запрещали и сжигали балалайки?

Всем известны кадры, на которых современные рок-музыканты разбивают или сжигают гитары. Причина такого поступка проста. Это всего лишь желание эпатировать публику, протест и поддержание бунтарского имиджа.

Однако мало кто знает, что в свое время так поступали с самым простым и безобидным русским инструментом – балалайкой. Долгое время инструмент подвергался самым настоящим гонениям. И только в середине XIX века, благодаря усилиям дворянина Василия Андреева балалайка вновь стала модной и уважаемой.

Изъятие балалаек в дисциплинарных целях

Но чем же вызвана опала? Почему в свое время игру на балалайке запрещали, инструменты отбирали у владельцев и утилизировали за городом? На самом деле, все просто. Издавна балалайка считалась символом русской души.

Без нее (как и без баяна) не обходилось ни одно застолье. Имея в свободном доступе музыкальный инструмент, человек чувствовал себя счастливым. Ведь радио и проигрывателей в то время еще не существовало.

Кто приказал изъять инструменты?

Именно поэтому сын царя Михаила Федоровича, придя к власти, решил в первую очередь бороться с развратом и тунеядством. Он подумал, что если изъять у народа «бесовской» инструмент, то русские люди будут меньше гулять и лучше работать.

Мало того, музыка позволяла людям оставаться «на подъеме». Правительству это было не на руку. Нужен был покорный и безрадостный народ.

Своим указом Алексей Михайлович заявлял, что развлечения на ярмарках приводят к беспорядкам, дракам и пьянству. Таким образом, балалайка отвлекает не только от работы, но и от служения Богу. Церковники активно поддержали его. Ведь музыкальные инструменты создают иллюзию счастья, услаждают слух. Они, подобно вредным веществам и «огненной воде» вызывают эйфорию, отвлекают человека от реального положения дел.

Колдун и музыкант – одно и то же

Музыкальные развлечения были сравнимы с волхвованием и колдовством. Их запрещали. Считали, что когда не будет соблазна, то люди опять вернутся к Господу, вспомнят о своей набожности. Царь передал свой указ исполнителю – воеводе Бутурлину. В то время верили во все, что сейчас кажется нам бредовым.

Надобно было сжечь не только балалайки, но и гусли и волынки – все «дьявольские сосуды», а музыкантов доморощенных – хлестать плетьми, пока они не одумаются.

Так, в середине XVII века на Руси притесняли гусляров, скоморохов, лицедеев. Инструменты варварски сжигали. Люди, лишенные возможности заработать, сбегали на Украину, где музицирование было разрешено.

Кстати, именно так «ближайшие соседи» обзавелись большим количеством творческих людей среди своих граждан. Впоследствии многие не захотели возвращаться обратно – даже после того, как имидж балалайки вернули.

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