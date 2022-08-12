После Сталина: что было с СССР, если бы Лаврентий Берия пришел к власти вместо Хрущева?

Второй человек в Кремле - Лаврентий Берия, арестован и казнен через 3 месяца после смерти Сталина в июне 1953-го. Тайком вывезен в машине и без суда и следствия. Настолько его боялись руководители страны и партии...

Но что бы было, если Берия, а не Хрущев стал бы новым "вождем народов"?

С первого взгляда кажется, что правление Берии после Иосифа Сталина стало бы новым временем боли и репрессий. Как иначе - всесильный руководитель НКВД и МГБ (будущего КГБ) на острие всех сталинских репрессий, аппарата пыток и лагерей ГУЛАГ. Но ведь всю оценку преступлений Берии мы получили от тех, кто его и уничтожил - группировки Никиты Хрущева. А что было на самом деле?

Берия, Хрущев, Маленков в одной команде Сталина

Лаврентий Берия встал во главе НКВД и всей репрессивной машины в 1938 году, когда основная волна репрессий уже была проведена его предшественниками. Раскулачивание прошло в начале 1930-х годов, чистка офицеров и маршалов в 1937 году, а исполнение приговоров в первые дни руководства Берии.

После назначения главным силовиком, Берия наказал излишне жестоких офицеров НКВД и сократил вынесение смертных приговоров. В 1939 год приговорены к высшей мере наказания 2,5 тыс. человек, за 1940 год — 1,4 тыс. человек.

Однако при Берии был польский расстрел в Катыни, трехкратный рост ссылки в ГУЛАГ и смертности в лагерях. Это тоже надо признать. Но виноват ли в этом только Лаврентий Берия. Или виноваты все вместе с ним?

Известно, что Хрущев и Ворошилов подписывали документы на аресты и расстрелы. Известно, что Жуков не выступил против расстрела маршала Тухачевского и других высших офицеров. Известно, что после смерти Сталина они все сожгли документы своего участия в репрессиях. Молотов, Калинин, Каганович, улыбались и плясали на пирах Сталина, когда их репрессированные жены томились в лагерях.

участники уничтожения Берии на склоне лет не вспоминают свое участие в репрессиях

Но виноват почему-то оказался один Лаврентий Берия, остальные маршалы и коммунисты дожили героями свой век. Может потому и погиб Берия, что знал темные тайны высших чиновников и маршалов Сталина?

И только ли репрессиями отметился всесильный грузин? Нет. Именно его пограничные войска НКВД храбро встретили удар Германии 22 июня 1941 года. НКВД в отличие от армии не драпало к Москве, пограничники стояли до конца. В Брестской крепости, в Заполярье, где войска НКВД вообще удерживали кусок границы до самого конца войны.

Именно Лаврентий Берия взял на себя ядерный проект, собрал ученых во главе с Курчатовым в кутузках. Берия создал ядерную бомбу, чем предотвратил новую мировую войну СССР против США...

Так каким же вождем стал бы Берия вместо Хрущева? Возможно предсказуемым партнером для Запада и мягким лидером для советского народа. Три месяца после Иосифа Сталина четко показали новый курс Берии - отказ от репрессивного курса и начало либеральных реформ.

Сразу после смерти Сталина, прекратилось его упоминание в газетах. Лаврентий закрыл уголовные дела по "делу врачей" и выпустил всех арестованных жен. На Политбюро именно Берия вынес вопрос о широкой амнистии заключенных ГУЛАГа и сотни тысяч выпущены на свободу летом 1953-го.

могли ли реформы Берии предотвратить переворот Брежнева, застой и гибель СССР при Горбачеве? (кадр к/ф Тальянка)

Берия прекратил тяжелую стройку ж/д на Ямале, где умирали тысячи зеков. Параллельно Лаврентий начал сокращение аппарата МВД и передал ГУЛАГ в гражданское министерство. Показав тем самым, что у ГУЛАГа нет будущего в новом СССР.

Во внешней политике Берия исповедовал либеральный курс на позициях силы...

Берия предложил отдать восточную Германию Западной. В единой, но слабой Германии Лаврентий Берия не видел угрозы. А вот затраты СССР на немецкий социализм и оккупационный корпус считал чрезмерными. Берия предлагал помириться с Югославией и возможно думал о социализме с капиталистическим лицом.

Но сталинский наследник, всесильный Берия - расслабился. Имея компромат на каждого члена ЦК КПСС и агентуру госбезопасности, он проглядел заговор против него. И тогда маршал Жуков завернул Берию в ковер и повез расстреливать за шпионаж в пользу Англии.

СССР пошел по пути Никиты Хрущева с кукурузой и ботинком на трибуне ООН. С дерганьями колхозника туда-сюда вместо четкого плана силовика . А что думаете об этом Вы?

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Перед тем как осмыслить государственную деятельность Берии надо хорошо осознать сложившуюся тогда ситуацию в стране и деятельность самого Сталина – его непосредственного «хозяина» чьи приказы и желания был вынужден беспрекословно исполнять Лаврентий Павлович .Несомненно, Сталин просто использовал для «грязной работы» своих подчинённых , чтобы потом всё свалить на них. Именно таким подчинённым был товарищ Берия , который выгодно отличался от своего «хозяина» , поскольку отлично понимал всю утопию и бездарность советского социализма и то, что без частного сектора этот строй рано или поздно рухнет , что , собственно, со временем и произошло !Именно поэтому целью Берии было изменение существующего общественного строя.

Ведь именно он, после смерти Сталина , раздал паспорта советским крестьянам , по сути, крепостным крестьянам, освободил сотни тысяч заключённых , большинство из которых сидело по разнарядке «палач народов» Сталина , а не по составу преступлений! Важно также отметить ,что Берия не участвовал в репрессиях 37 года, когда изувер и палач народов Сталин фактически устроил геноцид своему народу, истребив весь цвет нации. Благодаря же профессионализму Лаврентия Павловича военная разведка того времени стала самой передовой во всём мире. Именно поэтому ей удалось добыть секреты атомной бомбы (иначе, советским учёным потребовалось ещё минимум двадцать лет на её создание, в результате чего территорию СССР американцы тогда превратили бы в радиоактивный пепел! ).

В кратчайшие сроки в начале войны он осуществил неслыханную до селе эвакуацию промышленных объектов на Восток страны, смог предотвратить несколько покушений на злодея Сталина и т. д..Безусловно , Берия совершил много преступлений, но все это он делал только ради того , чтобы прийти к власти и исправить существующий утопический строй! Именно поэтому на него ополчилась вся эта неотёсанная советская шваль в лице Хрущёва(один из самых кровожадных соратников Сталина , по приказу которого были казнены десятки тысяч украинцев и других народностей ), Булганина , Молотова , которая после захвата власти всё свалила на Сталина и Берию .

Разве можно простить сталинскому мяснику и кровавому маршалу победы Жукову предательство своего друга и соратника Берии, который уважал и высоко ценил его. А ведь на самом деле Берию убили в его особняке на Малой Никитской улице, где он оказал достойное сопротивление заговорщикам.В этом отношении заслуживает внимания слова Леонида Брежнева по поводу этого убийства «Берия был настоящим грузином, который никогда не дал бы себя арестовать и пойти на расстрел, как овца»!

Я больше чем уверен , что если к власти ,тогда пришёл бы Берия , мы бы сейчас жили гораздо лучше , поскольку , в отличии от Сталина и его окружения , он ещё тогда задумал внести важные изменения в существующий утопический строй. Если бы тогда к власти пришел бы «великий мингрел» Берия , то сегодня многие россияне, живя в богатейшей стране мира, не жили бы как нищие бомжи, ностальгируя по кровавому советскому прошлому! В этом и его гениальность – выгодно отличающая его от самого Сталина и его тупых приспешников .

Любопытно, что Берия в мае-июне 1953 года дал понять остальным великим державам – США, Англии и Франции, что Советский Союз при определенных условиях готов вывести войска из ГДР и способствовать объединению двух Германий. Сумма «компенсации» должна была составить 20 миллиардов долларов – гигантские по тем временам деньги.

Однако из-за злодейского убийства Берии эта крайне выгодная для СССР сделка не состоялась и ГДР вернулась на путь утопического соцстроительства и Москва еще почти 40 лет насильно поддерживала там утопический «социализм»,фактически зря потратив уже 400 миллиардов долларов, пока не надорвалась сама!Многие историки считают,что именно эта гениальная идея великого мингрела(кстати, мингрелы в Грузии считаются довольно успешными коммерсантами) стала одной из причин его убийства!

Уважаемые господа! Не думайте , что я одновременно оправдываю многочисленные злодеяния Берии, однако он не должен стать главным «козлом отпущения» за все ошибки и злодеяния жестокого и бесчеловечного сталинского периода нашей истории. Безусловно, Берия еще тогда хотел построить общество, подобное сегодняшнему процветающему Китаю! И он обязательно это сделал бы, если бы его не убили большевистские нехристи!

Именно поэтому мы в Грузии с уважением относимся к Берии и снесли главный памятник палачу народов Сталину в Гори, выбросив его на свалку истории!Вместе с тем пресс-служба Константинопольского патриархата сообщила о решении Вселенского синода канонизировать Лаврентия Берию. По словам члена синода митрополита Пигидия (Муссолиполуса), Берия тайно исповедовал православие и неоднократно летал исповедоваться на Афон.Что же касается удалению страниц из Большой советской энциклопедии, то подобное позорное варварство могли совершить только в утопической и виртуальной стране,подобной СССР !!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

"Сталин — величайший злодей и авантюрист современности"(https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!