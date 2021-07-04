Италия: традиции и обычаи, культура страны

В стране, где сиеста (послеобеденный сон) почти утверждена на законодательном уровне, любят больше отдыхать, чем работать. Какие традиции и обычаи Италии сохранились до наших дней? Какие изжили себя и забыты? Чем примечательны люди этой прекрасной страны? О самых интересных традициях и обычаях Италии можно узнать из публикации.

Население

На территории этого средиземноморского государства, которое на карте Южной Европы напоминает по форме сапог, проживает около 60 млн человек. В прославленной столице - Риме - примерно 3 млн. Официальным языком парламентской республики считается итальянский. Долгие годы в стране оставался достаточно однородный национальный состав (итальянское большинство). Однако в связи с создавшейся мировой геополитической ситуацией и большими миграционными потоками сегодня в Италии проживают албанцы, французы, немцы, греки и представители других народностей (численностью около 10%).

Неудивительно, что по религиозному составу преобладают католики (92%). Итальянцы обожают своего папу, практически каждый житель страны хотя бы один раз в жизни посетил государство-анклав Ватикан, которое находится на территории Рима.

В Италии также можно встретить протестантов, мусульман, православных и иудеев.

Традиционное жилище и костюм

Типичной постройкой в небольших поселениях остается домик средиземноморского типа. Согласно традициям и обычаям, в Италии их издавна строили в два этажа из камня. Уютно смотрится среди зеленых деревьев и кустарников черепичная двускатная крыша жилища. Постройка делилась по горизонтали на два уровня. Первый отводили под хозяйственные помещения, кухню, а на втором этаже была жилая часть. Внутреннее убранство отличалось массивной деревянной мебелью, которую сегодня редко встретишь в современных домах.

Жизнерадостные и энергичные представители нации, следуя традициям и обычаям Италии, носили очень яркие многообразные наряды. В основе женской одежды - длинная и широкая юбка, которую украшал белый или зеленый передник, рубаха с широкими рукавами, корсаж подчеркивал достоинства фигуры. Мужское население облачалось в короткие штаны, белые рубахи, куртки или безрукавки, шляпы или береты.

Настоящего итальянца всегда отличает опрятный внешний вид, аккуратность даже в мелочах. Здесь и мужчины уделяют много внимания своему облику.

Особенности национальной кухни

Согласно традициям и обычаям, в Италии на столе всегда присутствовало много свежих морепродуктов и разнообразных мучных изделий (спагетти, каннеллони). В наши дни кулинарные пристрастия населения этой страны изменились незначительно. Любимыми кушаньями остаются равиоли и тортеллини, лазанья, ризотто, пицца.

Популярным напитком в Италии является кофе, который часто подают с лимоном (espresso romano). Из алкогольных предпочтений можно выделить амаретто, граппу, кампари, самбуку, лимончелло. На десерт часто подают тирамису (кстати, в переводе с итальянского название лакомства означает "делает меня счастливым").

Праздники

Это особая строка - чем больше праздников для итальянца, тем лучше. Устраиваются гулянья, конечно же, с размахом, песнями, танцами. Свято чтут итальянцы Рождество (25 декабря), считая его исключительно семейным торжеством. Как и в нашей стране, здесь отмечают 8 Марта и 1 Мая. День отца (в честь Св. Джузеппе) проводят 19 марта, через два дня (21 марта) наступает День дерева, 1 апреля - День смеха, а День основания Рима (21 апреля) плавно переходит в День освобождения Италии (25 апреля), потом идет День матери (10 мая) и т. д. Итальянцы не только четко знают, но и чествуют дни всех своих святых покровителей. Эти даты не являются официальными, но де-факто банки, магазины и прочие заведения закрыты.

Национальный характер

Внутренний мир итальянцев полон парадоксов и противоречий. Центром вселенной для жителей этой страны является семья, причем в самом широком смысле этого слова. Люди очень трепетно относятся к матерям и детям, ценят и свято берегут дружбу. Это одна из немногих стран, в которой отсутствуют детские дома.

Итальянцы - прирожденные актеры, в компании очень любят выставлять себя напоказ. Этих людей отличает легкое отношение к жизни, оптимизм, любовь к веселью и смеху. Они очень общительны, разговаривают громко и эмоционально, четко выговаривая звуки. Нетерпимо относятся к неправильному произношению, очень часто поправляют речь иностранцев. Люди в этой стране активно жестикулируют во время общения. В то же время эта черта считается допустимой лишь для мужчин, женщине так вести себя неприлично. Однако общительность не означает открытость, с незнакомцами они держат себя очень осторожно, не болтают лишнего.

Виды туризма и достопримечательности

Обычно Италию посещают путешественники, которые любят горные лыжи, пляжный отдых, экскурсионный, лечебно-оздоровительный и деловой туризм. Последние 10-20 лет стремительно набирают обороты шоп-туры в страну именитых кутюрье и дизайнеров.

Традиции, обычаи, культура Италии неразрывно переплетаются с ее историей, отследить которую можно, посетив самые известные достопримечательности страны. Столица государства примечательна античным Пантеоном, постройка этого храма датируется 27 г. до н. э. Также в Риме можно увидеть знаменитый Колизей, несколько триумфальных арок, Римский и Императорский форумы, термы (бани) Каракаллы. Базилики Св. Иоанна Латеранского, Св. Павла не оставят равнодушными религиозных ценителей. Обязательно нужно посетить Пьяцца Навона с тремя фонтанами, известность эта площадь обрела со времен Древнего Рима. Экскурсии в Капитолийский, Национальный Римский музей и галерею Боргезе непременно предлагаются посетителям столицы.

Милан славится доминиканским монастырем, в трапезной которого находится фреска "Тайная Вечеря" Леонардо да Винчи. Нельзя не посмотреть шикарное представление в знаменитом театре Ла Скала.

Чудо-город Венеция стоит на 122 островах, город пересекают 170 каналов и 400 мостов. Здесь можно увидеть собор Св. Марка, дворец Венецианских дождей. Флоренция знаменита собором Санта-Мария-дель-Форе, баптистерием Сан-Джованни, галереями Уффици и Питти, гробницей семьи Медичи.

Самые интересные факты

Обычаи и традиции Италии хранятся до сих пор. Например, в этой стране принято ужинать строго в полном составе семьи, а по воскресеньям следует навещать любимых бабушек и дедушек. Если вы хотите расположить к себе делового партнера-итальянца, попросите его показать семейное фото. Не волнуйтесь, оно у него обязательно окажется в портмоне.

Жители Италии очень суеверны. Например, они боятся распространяться об успехах и здоровье своих родных, никогда не устраивают свадьбы в мае, а в Новый год каждому члену семьи непременно нужно съесть 12 виноградин. Кстати, есть традиция выбрасывать (не в окно, конечно) в уходящем году все старые и ненужные вещи. Возможно, кто-то распрощался и с телевизором.

Итальянцы - одна из самых добрых и милосердных наций. Например, за жестокое отношение к кошке можно получить до 3 лет тюрьмы. Несмотря на это, северяне и южане страны очень холодно и пренебрежительно относятся друг к другу. Южные итальянцы считают северных занудами, а северные уверены, что южане - непроходимые лентяи.

Мы рассмотрели кратко традиции и обычаи Италии, теперь стало понятно, почему эта чудесная страна занимает четвертое место в мире по посещаемости туристами. Здесь более 50 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО - такой цифрой не может похвалиться ни одна другая страна нашей планеты.

Изучая обычаи и традиции народов Италии, важно помнить, что в этой стране очень любят родной язык, а иностранные изучают с неохотой. Поэтому стоит запастись разговорником, чтобы как следует проникнуться местным колоритом.

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