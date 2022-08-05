А вы знали об этом?(Статья 8)

1. Любопытно, что оккупировав Францию в 1940 г., перед гитлеровскими войсками встала неожиданная проблема — эпидемия сифилиса, который в то время плохо поддавался лечению и выводил из строя тысячи солдат. Нацистские солдаты, разумеется, не избегали контактов с местными проститутками, что привело к повальной эпидемии сифилиса в войсках.Запретить же пользоваться услугами «ночных бабочек» было неразумно, и Гитлер вынужден был поручить Гиммлеру разработать проект создания первой искусственной женщины, которая смогла бы удовлетворить сексуальные потребности солдат без вреда для их здоровья.Так в 1940 году родился секретный "Проект Боргхильд", названный так по имени супруги одного из героев нордических легенд, так нравившихся фашистам, и заключавшийся в создании портативной походно-полевой секс-куклы для солдат.

Авторы куклы сначала обратились к известной венгерской актрисе и тогдашнему секс-символу Кати фон Наги с просьбой стать прообразом для куклы, но когда та с негодованием отказалась, выполнили куклу по "арийскому стандарту", сделав голубоглазой блондинкой.

Солдаты Вермахта впервые испробовали Боргхильд в 1941 году. Гитлера так впечатлили результаты теста, что он заказал 5000 кукол для своей личной гвардии. Однако в 1942 году проект был заморожен: многие немецкие солдаты стали попадать в плен и отказывались таскать за собой надувных кукол, боясь, что они станут причиной насмешек и издевательств врага.И на самом деле, однажды , вытряхнув содержимое походного рюкзака одного из пленных немецких офицеров, красноармейцы сперва потеряли дар речи, а потом расхохотались. Фашисты таскают с собой резиновых женщин! Новость мигом дошла до военкоров, и советские фронтовые газеты запестрели заголовками о «скотстве» и «развращённости» противника. Любопытно также, что немецкая секс-кукла не «выдержала» неудержимый сексуальный пыл советских солдат и сразу же порвалась в результате первого же «испытания»!

2. Цена Великой французской революции 1789-1794 годов была катастрофической для того времени .За четверть века Французская революция по разным оценкам унесла от 3,5 до 4,5 миллиона человеческих жизней. Это может показаться не столь уж громадной цифрой, если забыть, что население Франции было тогда в 6 - 7 раз меньше населения России эпохи её Революции (и, следовательно, гибель 4 миллионов французов соответствовала гибели 25 -30 мил­лионов жителей России). Кроме того, Французская революция , как и Октябрьская революция в России ,отличалась беспредельной жестокостью и сопровождалась неслыханными актами бессмысленной нечеловеческой жестокости..

Затоплялись баржи, чьи трюмы были набиты не принявшими новых порядков людьми , а также маленькими детьми, матери которых с мольбой просили о пощаде. "Это волчата, - отвечала рота Марата, - из них вырастут волки".Кроме того, женщин и мужчин связы­вают вместе за руки и за ноги и бросали в Сену. Эту расправу называли "республиканской свадь­бой"!Именно тогда из-з того , что палачи не успевали отрубать головы , Жозефом Гильотеном было предложено устройство для обезглавливания, получившее название "Гильотина" . А вот еще образчик беспредельной чудовищности. В Медоне существовала кожевенная мастерская для выделки человеческой кожи казненных , из которой выделывалась изумительно хорошая кожа наподобие замши…Один из вождей Французской революции, Сен-Жюст, обра­щаясь к соратникам, сказал : "Вы должны ка­рать не только предателей, но и равнодушных, вы должны карать всякого, кто пассивен в республике"!

3. Мало кто знает, что главным разработчиком теории относительности был не Альберт Эйнштейн, а его первая жена !Именно Милева Марич произвела все математические расчеты этой теории, за что по договоренности при разводе Эйнштейн отдал ей весь гонорар своей Нобелевской премии, которую он получил за открытие "Закона фотоэлектрического эффекта".

Об этом стало известно в 1986 году по письмам Эйнштейна к Марич, которые долгое время хранились у их сына Ганса. Именно после этой публикации общество заговорило о том, что у теории относительности, за которую ученый получил Нобелевскую премию, может быть два автора. Именно поэтому после этого открытия Эйнштейн фактически больше не предложил науке практически ничего гениального!Как известно, отношения с первой женой у Эйнштейна сложилась довольно трагично: талантливая Марич встретила мужчину, который фактически отобрал у нее славу ! Именно поэтому Милева Марич стала скорее тенью Эйнштейна, а не выдающейся ученой!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Как русские стали называться «русскими» https://otari.mirtesen.ru/blog/43878837223

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!