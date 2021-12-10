13 шагов к отличной сексуальной жизни

Что делать, если ваша сексуальная жизнь оставляет желать лучшего? Расходиться или жить как брат с сестрой? Профессор психологии Джон Готтман объясняет: наладить сексуальную жизнь в паре проще, чем кажется.

В 2013 году предприниматель Крисанна Нортрап и два ведущих американских социолога, Пеппер Шварц из Йельского университета и Джеймс Витт из Гарварда, опубликовали результаты масштабного онлайн-исследования. Они наблюдали за жизнью 70 тысяч людей в 24 странах и выяснили, что пары, довольные своей сексуальной жизнью, делают то, чего не делают жалующиеся на нее люди.

Джон Готтман объединил данные этого исследования с собственными научными разработками, которые накопились за десятилетия работы и консультирования более 3 тысяч пар. Благодаря этому ему удалось выделить 13 вещей, которые делают пары, довольные своей сексуальной жизнью.

Итак, они:

1. Каждый день говорят друг другу: «Я тебя люблю», и делают это искренне.

2. Страстно целуются.

3. Делают друг другу романтические сюрпризы.

4. Знают, что заводит партнера в эротическом плане.

5. Выражают физическую привязанность даже в общественных местах.

6. Развлекаются и проводят время вместе.

7. Обнимаются.

8. Ставят секс на одно из первых мест в списке приоритетов

9. Остаются хорошими друзьями.

10. Свободно обсуждают свою сексуальную жизнь.

11. Каждую неделю устраивают свидания.

12. Совершают романтические путешествия.

13. Осознанно работают над отношениями.

Таким образом, эти пары выражают друг другу любовь и привязанность, укрепляют эмоциональные и физические связи.

А что же отличает тех, кто жалуется на свою интимную жизнь?

Ученые из Центра Слоуна при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе провели исследование 30 гетеросексуальных пар. В каждой паре были маленькие дети, при этом оба родителя работали. Исследователи наблюдали за парами, записывали их разговоры на пленку и задавали вопросы. Они выяснили, что:

1. Такие пары проводили очень мало времени вместе в течение недели.

2. Мужчины с головой уходили в работу, а женщины концентрировались на детях

3. Партнеры разговаривали только об обязанностях и невыполненных делах.

4. Мужчины и женщины вели себя так, словно все остальное важнее их отношений.

5. Партнеры отдалялись друг от друга.

6. Люди в таких парах не делали намеренных шагов для укрепления отношений.

Было установлено, что партнеры общались друг с другом всего 35 минут в неделю, большая часть разговоров сводилась к заданиям и поручениям.

Вывод на основе проведенных исследований: чтобы наладить сексуальную жизнь, будьте друзьями, показывайте свое влечение и открыто говорите о сексе. Это поможет укрепить отношения не только в спальне, но и за ее пределами.

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