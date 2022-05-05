Москва потусторонняя: где «обитают» самые знаменитые призраки столицы

По количеству призраков Москва, конечно, едва ли сравнится с Англией. Однако, как и в любом древнем городе, их довольно много.

Иван Грозный

Призрак знаменитого на весь мир царя часто появляется в Кремле, в нижних ярусах колокольни Ивана Великого. Однако приходит только к постоянным его обитателям: сохранились воспоминания Николая II о том, как к нему и императрице Александре Фёдоровне накануне коронации пожаловал дух знаменитого предшественника.

Герцен и Огарев

Двое лучших друзей-писателей, поклявшиеся друг другу на Воробьевых Горах бороться с самодержавием, нередко появляются на этом месте. Однако если вам доведется их увидеть, не стоит пугаться: это призраки, приносящие удачу. Особенно Герцен и Огарев благоволят к студентам Московского Университета, в котором когда-то учились.

Купец Кусовников с женой

По легенде, в 19 веке возле старинного магазина «Чай и кофе» на Мясницкой проживала супружеская пара купцов Кусовниковых, прославившаяся своей скупостью. Больше всего на свете они боялись, что у них украдут их богатство, но опасность настигла их с другой стороны: однажды ночью огонь, который их слуга развел в камине, охватил весь дом, и все их имущество погибло во время пожара. Кусовникова, узнав об этом, сразу же скончалась от горя, а ее муж последовал за ней после нескольких месяцев безуспешных попыток восстановить ассигнации.

Минин и Пожарский

Теперь многие утверждают, что ночью видели призраки двух стариков около их дома, бросающихся на прохожих с вопросом «Где наши деньги?»

Минин и Пожарский – народные освободители, памятник которым возвышается на Красной Площади. Англичанка Марта Вильмот, гостившая в России в 1807 году, записала в дневнике: «Ходят слухи, которым решительно все верят, что несколько дней назад, ночью, сторож Большого Собора в Кремле был сильно напуган доносящимся из церкви топотом лошадей. Он бросился к служителю, чтобы позвать его на помощь и вместе посмотреть, что там. Сторож стал открывать ключами двери, но они вдруг распахнулись сами, церковь внезапно осветилась, и мужичку предстали два воина в полном вооружении, крестящиеся и кланяющиеся перед образом Казанской Богоматери. После молитвы они вскочили на коней и умчались, но на прощание объявили во всеуслышание, что намереваются поддержать земляков в битве против французов и что Буонапарте непременно падет. Было ли это шарлатанством или в этом есть что-то, чего я не понимаю, но церковный служитель и стражник поклялись под присягой перед московским генерал-губернатором в правдивости своих показаний». Разумеется, народ сразу же догадался, что всадники – не кто иные, как Минин и Пожарский, помогающие русским в борьбе с Наполеоном.

Борис Годунов

Герой пушкинской драмы, избранный народом и им же свергнутый царь Борис Годунов, как утверждают очевидцы, - частый гость в Большом Кремлевском Дворце, по которому он время от времени прогуливается по ночам, постукивая посохом.

Царевна Софья

Призрак царевны с непростой судьбой, часто появляется в подземном переходе около гостиницы «Москва» в Охотном ряду. По слухам, именно на этом месте когда-то был тайный ход, соединяющий палаты князя и опочивальню Софьи в Кремле. Призрак в одежде монахини стоит, жадно вглядываясь в лица прохожих, видимо, в надежде увидеть потерянного возлюбленного.

Призрак на могиле Сергея Есенина

Чей же призрак “притягивает” могила знаменитого “певца русской природы”? Как ни странно, это не сам поэт. Ночью 3 декабря 1926 года на могиле Есенина появилась женщина, которая нервно курила. Написав на листочке несколько слов, она приставила револьвер к виску и нажала на курок. Осечка, потом еще одна. Наконец, прозвучал выстрел. На листочке было написано: «Самоубилась здесь, хотя знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему и мне все равно. В этой могиле для меня все самое

дорогое”. Это была, как ее называли, ангел-хранитель поэта, Галина Бениславская. Ее бездыханное тело пролежало на могиле поэта всю ночь, отдав почти всю кровь Есенину. Вскоре ее похоронили рядом с его могилой на Ваганьковском кладбище. Однако до сих пор, как утверждают посетители кладбища, на его могиле можно увидеть безмолвно стоящий призрак женщины.

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