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За что русский эмигрант Павел Горгулов в 1932 году застрелил президента Франции Поля Думера

За что русский эмигрант Павел Горгулов в 1932 году застрелил президента Франции Поля Думера

 

6 мая 1932 года на благотворительной ярмарке ветеранов Первой мировой войны неизвестный мужчина из пистолета «Браунинг» расстрелял 75-летнего президента Франции Поля Думера. Стрелка задержали на месте преступления и сильно избили. В момент ареста он выкрикивал странную фразу: «Фиалка победит машину!». Убийцей оказался русский белоэмигрант Павел Горгулов, который во время суда заявит: «Убейте меня, как вы убили мою страну!».

От Кубани до Монако

Павел Горгулов вырос в станице Лабинской Кубанского казачьего войска и по архивным документам, открытым исследователем Александром Лазько, был «подкидышем». По приказу кубанского атамана Якова Малыма младенца усыновил казачий урядник Тимофей Горгулов, в семье которого тот и воспитывался. Будущий убийца президента Франции учился в военно-фельдшерском училище, был студентом медицинского факультета Московского университета, участвовал в Первой мировой войне и получил ранение.

Со слов самого Горгулова, в Гражданскую войну он — активный участник белого движения Кубани и Крыма. В 1921 году был в организации известного террориста Бориса Савинкова. После победы большевиков эмигрирует в Чехословакию, где продолжает получать медицинское образование.

Занимался проведением нелегальных абортов и обвинялся в изнасиловании пациенток. Переехал в Париж и 1931 году женился на гражданке Швейцарии Анне Генг. В этом же году был арестован за незаконную медицинскую деятельность и выслан в Монако.

Фото: Кириллица

Фото: Кириллица

 

Одинокий диктатор

В Чехословацкий период эмиграции у Павла Горгулова возникает идея «Крестьянской Всероссийской Народной Партии Зеленых». Взяв за пример итальянский фашизм, Горгулов считал, что Россией должна управлять диктатура национальной военно-политической элиты, объединенной в «зеленую партию». В нее должна вступать вся русская по национальности молодежь. Политические права других народов заметно ограничены. Главная опора государства — крестьяне.

 

 

За что русский эмигрант Павел Горгулов в 1932 году застрелил президента Франции Поля Думера

 

Во Франции активно занимается писательской деятельностью. Под псевдонимом Павел Бредов пишет рассказы, посвященные казачьей теме, и выпускает сборник стихов «Тайна жизни скифов». Павел Горгулов формирует идею, согласно которой миссия России с ее варварской энергией победить дряхлый Запад и вернуть Европе первобытную духовность. В одной из работ он написал: «Русский я. А все, что от русского исходит, непременно дерзостью пахнет Народ мы скифский, русский. Народ мы сильный и дерзкий. Свет перевернуть хотим ».

Впечатление сумасшедшего от подсудимого объясняется его национальностью

За что русский эмигрант Павел Горгулов в 1932 году застрелил президента Франции Поля Думера

 

На суде, который продлился три дня, Горгулов ввел себя агрессивно и неадекватно. Сулил французам гибель в близкой катастрофе, а убийство президента объяснял местью за Россию, на освобождение которой от большевиков Франция не направила войска. Адвокаты пытались выдать такое поведение за психологическую невменяемость пациента, но в ответ на их доводы психиатр-эксперт сказал: «Впечатление сумасшедшего от подсудимого объясняется его национальностью».

Русские эмигранты связывали убийцу с большевиками, а называли Горгулова «озлобленным белоэмигрантом». Даже Бенито Муссолини поспешил заявить о своей непричастности к личности подсудимого. По неподтвержденной версии, на решение убить Поля Думера Горгулова подтолкнула книга Жака Ловича «Буря над Европой». По ее сюжету, белоэмигрант убивает президента Франции и провоцирует франко-советскую войну, в ходе которой русские вместе с немцами оккупирую Париж.

14 сентября 1932 года при скоплении 3000 людей Горгулову публично отрубила голову гильотина. Перед смертью убийца сказал православному священнику, что предан русскому крестьянству, не хочет, чтобы его сын стал коммунистом, и не сердится на Францию. В 2003 году опубликовался дневник известного парижского палача месье Дайблера. В нем он написал, что в момент казни Павел Горгулов ввел себя храбро, а его последними словами была фраза «Ох! Святая Русь!».

Источник : https://weekend.rambler.ru/other/41919575

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