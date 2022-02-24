Кто был самый великий воин в истории ислама?

Мусульманский мир знал много достойных полководцев и смелых шaхидoв. В каждой стране имеются свои герои, и не один. Но думаю, что большинство верующих согласятся в одном – самым великим воином в истории ислама был современник пророка Халид ибн аль-Валид, которого люди называли Сайфуллах – «меч Аллаха». Он прожил не очень долгую жизнь, но успел побывать врагом ислама, его защитником, победить Византию и Персидскую империю.

История ислама (и, одновременно, мусульманский календарь) начинается с 622-го года нашей эры. Мухаммед и его сторонники были вынуждены покинуть город Мекку и переселиться в Медину, где их приняли с большим почетом. Именно после этого фактически возникает исламское государство * , которое все соседи очень хотели задавить.

Одним из самых упорных его противников был командир мекканской кавалерии Халид ибн аль-Валид. По время битвы при Ухуде, второго крупного сражения мусульман против язычников, он атаковал одерживающий победу отряд Мухаммеда и вынудил его отступить. Это было первое, и как оказалось, единственное, поражение в истории раннего ислама.

Через три года военных действий был заключен мир, после которого мусульмане были признаны полноправной общиной в Аравии.

В это время наш герой принял ислам, а когда мир был разорван, он уже воевал за пророка. Именно под его руководством Аравия была впервые в своей истории объединена в Арабский халифат.

Битва при Муте 629-го года стала первым столкновением мусульман и византийцев. Мухаммед назначил на нее сразу трех генералов, но каждый из них пал в бою. И тогда управление войском взял на себя старший от курайшитов, который сломал в этом сражении девять мечей. Можно представить, насколько горячим было сражение, раз уж в ней несколько раз потерял оружие сам командир. Именно после этого он и получил свое знаменитое прозвище Сейфуллах.

После того, как умме перестала угрожать непосредственная опасность, Халид занялся объединением арабов. Он командовал бедуинами во время захвата Мекки и отстоял ее в последующей битве при Хунейне, когда весь полуостров восстал против мусульманской общины.

После победы появилась возможность выйти на оперативный простор. Армии ибн аль-Валида громили арабов-христиан на северо-западе завоевали зороастрийское арабское царство Аль-Хира в южной части современного Ирака. Лжепророк Мусалайма также был побежден при его непосредственном участии.

После этого началась большая византийская война. Только мусульмане на этот раз не стали отсиживаться в обороне. Пускай пророка уже не стало, но и мятежники были усмирены, а вся родина арабов навеки стала мусульманской. Халид возглавил марш через безводный участок сирийской пустыни, чем подтвердил свою репутацию превосходного тактика и стратега. Он разбил греков в четырех последовательных сражениях, чем предопределил захват Сирии – первого владения мусульман за пределами Аравии.

В это время меч Аллаха был внезапно понижен в звании. Он перестал командовать отдельными армиями и был подчинен другим полководцам. Отчасти, это было связано с заметным ростом его военной славы – политические лидеры Арабского халифата опасались, что уважение со стороны солдат может перерасти в культ личности. Отчасти причиной такого решения были проступки самого Халида, который отправил на тот свет лидеров нескольких принявших ислам племен и слишком вольно обращался полученными в ходе войны средствами. Это уже было после битвы при Ярмуке – вершине его полководческого искусства, когда на поле боя остались лежать сто тысяч византийских солдат.

В конце концов его полностью отстранили от командования и вызвали на аудиенцию к уполномоченному халифа. Халид произнес речь перед своими войсками, после чего должен был отправиться в Медину. Озвученная причина была одна – он раздавал трофеи арабской знати и отличившимся бойцам, вместо того, чтобы предоставить их нуждающимся мусульманам. Ни один из воинов не протестовал против этого решения, кроме одного человека, который объявил это нарушением воли пророка.

Источник : https://www.9111.ru/questions/7777777771714451/

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