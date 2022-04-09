"Жонки с жонкою". Про женские дуэли на Руси

Оказывается, женщины в древности имели такое право

Есть такое стереотипное мнение о том, что в Древней Руси женщины были существами безгласными и бесправными, сидели себе тихо за шторкой, вышивали по глади и покорно заглядывали в рот мужу.

Мнение такое складывается, потому что образ жизни русичей пытаются восстанавливать по разным назидательным церковным текстам. А там действительно в адрес женщин регулярно летят убийственные филиппики. В гости без мужа не ходи, с чужими мужчинами не разговаривай, глаз не подымай и т.д.

Но мы все время забываем, что назидания - это одно, а реальная жизнь - это совсем другое. Читаешь летописи и убеждаешься, что многие представительницы прекрасного пола вели очень бурную и активную жизнь.

И не только летописи. Можно заглядывать в светские документы, они точнее отражают именно практическое положение дел, а не благие пожелания. Судя по ним, прав у женщин было немало. Вплоть до того, что они могли официально признаваться главой семьи. Правда, это относится к вдовам.

А еще, как ни странно это прозвучит, женщины на Руси имели право устраивать дуэльные поединки. Причем и друг с другом, и с мужчинами!

В одной из частей Псковской судной грамоты, например, есть такое положение:

"А жонки с жонкою присужать поле, а наймиту от жонки не быть ни с одну сторону".

Поле - это судебный поединок. Фактически дуэль, в которой разрешались споры. Победитель такой дуэли автоматически признавался правым. Что касается упомянутых наймитов, то это бойцы, которых поединщики могли иногда выставлять против себя.

В данном случае мы видим, что в споре двух женщин каждой из них запрещалось выставлять против противницы другого дуэлянта. Драться приходилось лично.

Если же против женщины выступал мужчина, то ей давалось право выставить вместо себя защитника. Это тоже было прописано.

После того, как сторонам присуждалось поле, давался срок в две недели на подготовку. А потом начиналась схватка - обычно где-нибудь за городом и обязательно в присутствии большого количества зрителей. Чтобы все видели, что бой идет честно. Поединок чаще всего велся до первой крови.

Как конкретно происходили такие женские поединки в реальности и каким оружием дрались женщины, описаний не сохранилось. Так что тут все зависит от вашей фантазии.

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