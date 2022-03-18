Предательство родных или как славянские народы воевали в рядах гитлеровской армии против СССР

Вторая мировая война – это одно из самых ужасных и кровопролитных событий, за победу в которой Советский союз отдал слишком высокую цену, которая измеряется не материальными благами, а человеческими жизнями.

К сожалению, реалии нашей жизни таковы, что время проходит, события стираются из памяти, боль забывается, к власти приходят новые политики, с легкой руки которых, европейские страны заговорили о том, что вклад СССР в победу над фашизмом не так уж и значителен. Примечательно, что данную точку зрения более всего отстаивают братские славянские государства, которые воевали на стороне гитлеровских войск.

Сначала убивали, а теперь стали пострадавшими

Громче всех говорит об итогах Второй Мировой войны Польша. Страна не согласна с действиями Советского союза, отрицающая его огромный вклад в победу над фашистами. Сегодня Польша, объявила себя территорией, которая больше всех пострадала во время войны, поэтому политики считают, что страна отстаивает свое право на денежные компенсации от Германии и современной России, которую приравнивают к оккупантам.



Польские легионы, принимавшие участие в войне

Однако, давайте вспомним как обстояли дела на самом деле в те далекие годы. И так, поляки в форме немецких солдат активно воевали на стороне немцев против своих же братьев-славян.

Об этом свидетельствует то, что в советском плену оказалось более 60 тысяч поляков, хотя официально страна не воевала.

Теперь несколько слов о самой Польше. По факту, данное славянское государство с 1939 по 1945 год не существовало. Однако, еще в 1934, за пять лет до войны, между Польшей и Германией был заключен договор о ненападении сроком на десять лет. Отношения между странами были дружественными, предполагалось, что они вскоре совместными силами пойдут против Советского союза.

Польша рассчитывала вернуть себе прежнюю значимость и территории. Так же стоит вспомнить, что польские власти, не позволили советской армии пройти по ее территории, для защиты от общего врага (речь о гитлеровской армии).Польша, как и Германия была крайне нетерпима к гражданам еврейской национальности. Пограничники расстреливали евреев на границах, а позже для них в стране были созданы концентрационные лагеря.



Лагерь «Аушвиц» на территории Польши

В 1938 году, в результате Мюнхенского соглашения, часть территории Чехословакии получила Германия и Польша. Но, когда последняя наотрез отказалась отдать немцам город Данциг, все прежние договоренности и дружеские отношения между странами были утрачены. И тогда, фашистская Германия ввела свои войска на территорию Польшу, так началась Вторая мировая война.

И как показывает история, поляки дружно вступали в ряды фашисткой армии и шли на истребление своих собратьев. А сегодня, пытаются примерить на себя роль жертвы, в то время, как от их руки гибли сотни тысяч славян, которые воевали за родину и благополучие своих родных с вероломным врагом, на стороне которого в начале войны было много европейских стран.

Брат на брата или как славяне истребляли славян

Также как поляки, поступили и чехи. Когда их страна оказалась оккупирована, они также воевали на стороне немецко-фашистских захватчиков. Отметим, что это не пустые слова, в советском военном плену оказалось около семидесяти тысяч чехов и словаков.



Румынские офицеры на советской земле

Вторая мировая война показала, что славянский брат готов идти войной на брата. На стороне немцев также воевали Хорватия, Словения, Словакия, Босния, Румыния, Болгария.

Это позже, когда победа союза стала очевидной, они перешли на его сторону. Да, они официально завершили войну в составе армии страны победителя, но забыть их основную роль в этой жестокой беспощадной и кровопролитной войне нельзя.

Урок следует запомнить на всю жизнь, люди, которые смогли мобилизовать все силы, выстоять и прогнать врага не только со своей территории, но и с земли «заблудшего» брата достойны уважения и нашей памяти.



Источник : https://history.com.ru/sssr/predatelstvo-rodnyh-ili-kak-slav...

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