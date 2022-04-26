ЧЕМ БОЛЬШЕ СКЛОНЯЕТСЯ ГРУЗИЯ ПЕРЕД УКРАИНОЙ, ТЕМ БОЛЬШЕ ОПЛЕУХ ОТ НЕЁ ПОЛУЧАЕТ: ХИДИРБЕГИШВИЛИ

«Это - не телефонный разговор…» - когда собеседник многозначительно произносит эту модную с советских времён фразу, то на последующую со мной встречу может не рассчитывать. Если это - намёк, что нас прослушивают, то зачем предупреждать спецслужбы, что собираются поделиться со мной тайной информацией, или втянуть меня в противозаконные действия? Если же нет, тогда к чему такая таинственность? Спутники и гаджеты, чипы и интернет, камеры и другие средства контроля «прошили» нашу жизнь цифровой Сетью насквозь, права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений давно остались лишь на бумаге. Роскошь обладать тайнами сегодня имеют только самые избранные, а простые смертные имеют право хранить тайну лишь собственной, да и то - невысказанной мысли…

Но существует ещё более мощная технология, проникающая в само наше сознание - туда, где эти мысли рождаются. Технология, позволяющая проникать в человеческий мозг без скальпеля, называется «медиа» (от латинского medium - «посредник»). Используя вышеперечисленные глобальные коммуникационные системы для передачи и получения информации, а также соцсети и месседжеры, телевидение, радио, электронную и печатную прессу, они моделируют общественное самосознание и формируют общественное мнение, поэтому с высокой точностью могут прогнозировать и поступки отдельного индивида.

Управлять медиа, то есть средствами коммуникации, способами передачи информации и образовываемой ими средой, крайне дорогое удовольствие, которое могут себе позволить только очень богатые - государства, или магнаты. «Игра стоит свеч» - воздействовать на умы солдат, нажимающих спусковой крючок, не менее, а то и более важно, чем создавать огромные армии и супер-вооружения; воздействовать на умы избирателей, выбирающих власть, как показывает грузинская практика, более эффективно, чем строить государство и создавать материальные блага, что сограждане могут не оценить по достоинству. Вот почему PR-технолог и популист Саакашвили более популярен в Грузии, чем Лаврентий Берия и Василий Мжаванадзе, действительно построившие Грузию, вот почему помнят про построенный Саакашвили Стеклянный мост через Куру - и забыли про меценатов Патаркацившвили и Иванишвили, хотя последний потратил на благотворительность в Грузии более 2 млрд долларов. Потому, что Саакашвили, по нескольку раз ставивший «липовые» сцены закладки одних и тех же объектов, всегда обеспечивал себе эффектный пиар.

Наиболее щедро оплачивается массовая политическая медиа-пропаганда, которой не подвержены лишь 1 - её заказчики и создатели, 2 - очень крепкие, или выдающиеся умы - люди с высоким интеллектом и незаурядным образованием, 3 - олигархи и нищие, а также народы, не изменившие уклад своей жизни веками, которые знают цену свободе и имеют возможность изолироваться от других. Китаец, или афганец, им помогли древняя культура, твердая вера, а также их лидеры, стоящие на страже национальные ценностей. А рядовому обывателю, то есть - подавляющему большинству населения т.н. развитых и развивающихся стран, имеющих претензии называться цивилизованным миром, устоять перед тотальной медиа-пропагандой, почти невозможно, несмотря на их, казалось бы, «искушённость».

Для справки: война на Украине началась не 24 февраля, а 46 лет спустя после Великой Победы - в 1991 году, после Великого Поражения, когда СССР был ликвидирован и разделён на части, как Германия (Германия объединилась за год раньше, в 1990 году). Победивший во Второй мировой войне СССР был уничтожен «холодной войной» - её сегодня называют гибридной, главным орудием которой является медиа-пропаганда, а также экономическая блокада, которую сегодня называют санкциями. В 1991 году западными политтехнологами был запланирован развал Украины и России, как последующий после развала СССР и Варшавского договора, этап.

Благодаря вышеперечисленным средствам коммуникации, с Пасхой меня поздравило много людей из «лучшего мира». «Лучший мир», как вы, конечно, поняли, это не рай, а дальнее зарубежье, куда во времена СССР уехать навсегда всегда означало предательство. После СССР «железные занавес» с нашей стороны пал, как Берлинская стена, но тут же был поднят с той стороны. В Европу сегодня попадёшь лишь нелегальным мигрантом или гастарбайтером, а англосаксы, то бишь США и Великобритания, нас как не принимали, так и не принимают, исключения - не в счёт. И если «нетелефонные разговоры» с моими бывшими соотечественниками действительно прослушивали спецслужбы, то они подтвердят - насколько открытыми и критичными были наши споры о Грузии, Украине и России. Хочу констатировать, что «зонт» медиа-пропаганды накрыл и граждан «свободного мира»: «Что происходит на Украине? Почему Россия не даёт людям спокойно жить у себя на родине?» - исчерпав личные темы, взволнованно спрашивали они, а потом излагали свою версию происходящего. Постепенно я заметил, что спорю не с ними, а сам с собой, чтобы оценить - насколько убедительно звучат для них мои аргументы. А ведь моими собеседниками были не «новые грузины», убежавшие за границу относительно недавно - заработать на кусок хлеба на любых низкоквалифицированных работах, и даже не модные сегодня псевдо-политэмигранты. Это были представители «старой» эмиграции, благорасположенные ко мне образованные энергичные люди, уехавшие в смутные временя распада СССР и никогда не страдающие русофобией.

«Да, Христос Воистину Воскрес, поправ Смерть, а значит - Зло, - отвечал я им, - но Украина пока не прозрела, потому что, как и Грузия, относится к странам, население которых после СССР удалось основательно обработать медиа-пропагандой, как дустом». Медиа-пропаганда прожгла все извилины ума грузинского обывателя насквозь, образовав прямую «коммуникационную трубу» («communication pipe»), и теперь что туда заливают пропагандистские СМИ с одного конца, то и выливается с другого, что очень удобно - осмысливать информацию нет никакой необходимости! «Российские военные насилуют детей!» - внушают грузинам с телеэкранов, в ответ надо лишь автоматически вскинуть руку в нацистском приветствии и прокричать с истеричным надрывом: «Героям Слава! Русский корабль, иди на х..!». Грузинам - потому, что национальные меньшинства в Грузии - армяне и азербайджанцы, составляющие одну пятую всего населения, медиа-пропаганде не подвержены по двум причинам: русофобские СМИ - телекомпании, электронная и печатная пресса - вещают только на грузинском языке, а ещё потому, что негласно - за русских, как и их исторические родины, Армения и Азербайджан. В Азербайджане, благодаря мудрым действиям президентов Алиевых - отца и сына, была ограничена, а в последствии - и вовсе прекращена деятельность иностранных агентов - целостной системы медиа-средств, неправительственных организаций и институтов, направленных на утверждение противоречащих азербайджанским национальным интересам социально-экономической, политической и идеологической доктрин западного глобализма.

Загипнотизированное грузинскими пропагандистскими телекомпаниями «Мтавари», «Пирвели», «Формула», «Кавкассия» и другими, менее популярными, жители края Шида Картли встали на прошедшей неделе на колени с украинскими флагами по обочине Военно-Грузинской дороги от Гори до Эргнети - по пути следования кортежа с телом «героя» - погибшего на Украине грузинского наёмника, хотя в двух шагах, на пустыре, лицом вниз, лежит свергнутая с пьедестала с центральной площади Гори бронзовая скульптура Сталина - величайшего грузина, генералиссимуса, победившего германский нацизм! Но даже телеканалы, якобы, являющиеся проправительственными и государственными - «Имеди», «Рустави 2», «Общественный вещатель» - не информируют грузинский народ о том, как корректно относятся русские к украинским пленным, как лечат их, кормят, как раскаиваются в содеянном сами бойцы ВСУ. А ведь ради справедливости, свободная и независимая медиа должна была показать хоть один из сотен существующих документальных видео, сопроводив пояснениями на грузинском языке! Но вышеперечисленные грузинские телепропагандисты крутят в Грузии украинские фейки и уже получили новый заказ - организовать кампанию по запрету букв «Z» и «V».

«Кто победит - Россия или Украина?» - спрашивает одурманенный русофобской пропагандой грузинский читатель, не понимая, что воюют вовсе не Россия и Украина. А ведь это понять не сложно, Грузия это уже проходила - сначала нацистов, потом - бандформирования, заново - нацистов, которые прошли западную спецподготовку и объединились с бандитами в одну партию Миши-фюрера… Грузия была экспериментальным полигоном - Саакашвили и его команда, Давид Жвания и Давид Арахамия, гендиректор «Азовстали» Энвер Цкиташвили и многие другие грузины появились во власти Украины не случайно - посмотрите, как похожи их западные бекграунды! Но нынешняя грузинская власть - «не рыба, ни мясо»: кроме вооружений, по которым лидируют США, больше всех сделала для Украины Грузия, которая даже по тоннажу гуманитарного груза - на первом месте, уже ничего не говорю о украинских беженцах и политической поддержке Украины на всех международных площадках. Несмотря на это, грузинская власть получает от киевской власти и лично президента Зеленского беспрецедентно грубые оскорбления, аналогов которым в новейшей истории Грузии не сыскать. И чем больше помогает Грузия, чем больше склоняется перед Украиной, тем больше оплеух и оскорблений получает от Украины в ответ! Вот и на позапрошлой неделе - председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили во главе парламентской делегации посетил с визитом Украину в знак глубокой солидарности и не менее глубоких соболезнований, что было подтверждено заявлениями, совместными пресс-конференциями и «братскими» селфи с украинским коллегой Русланом Стефанчуком. А в ответ - новое оскорбление: «Киев вернет своего посла в Тбилиси после того, как власти Грузии продемонстрируют поддержку Украины!», - заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции для международных и украинских СМИ в Киеве в субботу перед Пасхой, 23 апреля. «… Мы обязательно вернем посла в дружественную Грузию, как только будем ощущать поддержку Украины со стороны вашей власти», – сказал он и отметил, что для него непонятна позиция лидеров грузинского государства. «Я не понимаю, ради чего - непринятие санкций? Я слышал месседжи «мы должны защищать свою экономику». Какая экономика?! Они уже отобрали часть территории Грузии, почти дошли до Тбилиси!».

Результат - вполне ожидаемый: грузинская власть опять оказалась в положении «побитой собаки» - для украинских нацистов «своей» она так и не стала, а вот посмешищем для русских - вполне, которые этот визит нам обязательно припомнят. Этим визитом Грузия почти аннулировала своё здравое решение не присоединяться к антироссийским экономическим санкциям и не посылать регулярную грузинскую армию воевать против российской - на Украине, или в Абхазии, как открыто призывал Тбилиси Киев. Грузинская власть не понимает, что она никогда не будет ближе Киеву, Брюсселю и Вашингтону, чем Саакашвили и его команда, которые друг для друга - братья по крови и на крови! Что не удивительно - одни и те же PR-учителя, один спонсор, одни и те же университеты и лагеря «Отпора», одни и те же опекуны - дядюшки Сэм и Сорос. Но правящая в Грузии партия всегда недооценивала силу медиа-пропаганды, а сегодня оправдывается, что не закрыла нацистские СМИ, якобы, чтобы «соответствовать стандартам западной демократии». А когда в государстве действуют партия и пропагандистские телеканалы с нацисткой идеологией, это соответствует стандартам западной демократии?! Или стандартам западной демократии соответствует военная помощь США и Евросоюза неонацистам - потомкам украинских полицаев, единомышленникам Бандеры и Шухевича?! Так что же записывать в вопросник кандидата в члены ЕС, который недавно передали Грузии и Украине?! Экземпляр для Украины в Киеве быстренько заполнили и уже отослали обратно - что там долго думать?!

И почему в Грузии, кто не хочет войны с Россией, предатели, а кто хочет с Россией воевать, патриоты?! Почему граждане, которые не согласны с и без того нереальным безальтернативно евроатлантическим курсом Грузии, а также члены их семей занесены спецслужбами в списки неблагонадёжных по указанию Посольства США, хотя они составляют более 80 процентов населения Грузии?! Не потому ли, что все запуганы и молчат - медиа-пропаганда внушила всем, что любое инакомыслие в Грузии будет караться судом Линча - кто не за Украину, кто сомневается, что грузинские наёмники на Украине - национальные герои, кто не желает смерти русским, кто против военных баз НАТО в Грузии, будут забиты камнями, они разделят участь детей Донбасса, их сожгут в собственных домах, как в Одесском дворце профсоюзов! Членов их семей ждут коридоры позора, их жёны и дети не смогут даже на улицу выйти, их буду обливать грязью! Да, в Грузии давно идёт война - пока только информационная, которую от традиционной отделяет лишь одна провокация!

Запад превозносил Саакашвили как «маяк демократии», причём - не только на Южном Кавказе, а и в мировом масштабе, пока не увидел несколько документальных видео из десятков тысяч существующих о пытках и убийствах по приказу грузинского президента. Скоро Запад опять «подожмёт хвост, как побитая собака», когда весь мир обойдут пока что не размноженные, без английских субтитров, документальные видео о преступлениях украинских нацистов! А потом положат свои заключения международные Комиссии по расследованию обстоятельств, приведших к возникновению конфликта на Украине, которые будут куда страшнее, чем заключение Комиссии Хайди Тальявини. Так какой же смысл заниматься политическим мазохизмом?! А ведь грузинская власть опять возобновила разговоры о вступлении в НАТО, в чём Украине и Грузии отказали сотни раз и на всех уровнях! Неужели - только лишь для того, чтобы не уступить первенство на западном направлении фашистам из грузинской оппозиции, которые специально шантажируют грузинскую власть, провоцируя её на роковые ошибки?! Как можно опять вспоминать проваленный проект Черноморской региональной безопасности «НАТО+Грузия», когда даже член НАТО - Турция заявила, что не допустит присутствия кораблей НАТО в Чёрном море как дестабилизирующий фактор?! А ведь в Москве - не слепые, время выяснения отношений с Тбилиси наступит сразу же после развязки ситуации на Украине.

Финал будет очень простым: Донбасс, вне всякого сомнения, торжественно отойдёт России, откуда на Украину вернуться украинские военнопленные, как вернулась Надежда Савченко, а также - беженцы, которые будут строить новую Украину. В новой Украине не будет места нацистским кланам, в частности - клану Саакашвили: настало время заявить, что Саакашвили был далеко не «божьим одуванчиком» - популистом и идеалистом - реформатором, как нам рисовал Гордон и прочие пропагандисты. Сегодня, в частности, выясняются заслуги Саакашвили в создании батальона «Азов», а контакты Миши с «всесоюзными» ворами в законе заслуживают отдельного журналистского расследования. Оказывается, Саакашвили, как грузин, решал многие государственные проблемы на Украине с помощью воров в законе, что практиковал и в Грузии!

Россия выполнила свою миссию - 100 тысяч контрактников остановили миллион вооружённых нацистов и Западу нет смысла поставлять им разношерстное вооружение - скоро читать инструкции на английском и немецком будет некому. Пойдёт ли Россия дальше - решать российскому руководству. Также не исключено, что недобитые нацисты соберутся на западе Украины и потребуют автономии. Россия не имеет ни желания, ни возможности выполнять полицейские функции защиты общественного правопорядка в масштабах всей Украины, а на Донбассе с этим блестяще справилась Народная милиция ДНР и ЛНР. Восстановление страны, на что Киев уже потребовал от Запада 700 млрд долларов, тоже пока под вопросом и зависит от выбора украинцев. Исход современной войны решает или ядерное оружие, или медиа-пропаганда, а не экономические санкции, ПЗРК, гаубицы, бронетранспортёры и советская военная техника 60-ых прошлого века, которую Запад сплавляет Украине по ленд-лизу. За это устаревшее вооружение не смогут расплатиться даже правнуки нынешних украинцев!

А в Грузии пока всё будет по-прежнему, грузинская власть - «ни Богу свечка, ни чёрту кочерга» - будет «плыть по течению» и сносить оскорбления, а сплетники с амбициями прозорливых политиков будут звонить друг другу и многозначительно сообщать - «Остальное - при встрече, это - не телефонный разговор»…

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ

Арно Хидирбегишвили

26 апреля 2022 года

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