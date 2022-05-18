На грани срыва: как выбраться из невротических отношений

Эмоции — незаменимая подпитка для отношений, но если их слишком много, они могут сработать в противоположную сторону.

Эмоциональные отношения можно сравнить с болотом: войти легко, а выбраться сложно.

Одни так навсегда и остаются в нем, другие скачут из одной пучины в другую, а третьи недоумевают, как вообще можно быть в союзе, который приносит страдания. Что такое невротические отношения и на какие виды они делятся — разбираемся вместе с психологом и психотерапевтом Татой Феодориди.

Что такое невротические отношения?

Невротические отношения — это нездоровые отношения, которые довольно легко вычислить: человек-невротик склонен к необузданной ревности, проверке телефонов, переписок, вздрагивания от каждого звонка и нервных допросов: «Кто тебе звонит?». Он зависим от второй половинки в первую очередь эмоционально. Самочувствие, желания, самооценка, отношения с друзьями и родственниками — буквально все зависит от партнера, его настроения и слов.

В невротических союзах не чувствуется уверенность, нет никаких гарантий, на первый план выходят постоянные сомнения и сравнения. Партнер всегда задает вопросы: «А мы всегда будем вместе?», «А ты никогда меня не бросишь?», «А я самая красивая из всех, кто у тебя был?

». Но самая главная проблема — это страдания. Люди чувствуют себя несчастными и, откровенно говоря, им самим это нравится. Они подливают масло в огонь, ходят по психологам, читают книги об успешных отношениях и продолжают страдать.

Большое заблуждение заключается в том, что невротики якобы несчастны, потому что их такими делают другие. На самом деле в отношениях они, в основном, думают о себе, а не о партнере, и всегда ищут человека, который будет давать им почву для еще большей грусти. Они постоянно задаются вопросами: «Что будет со мной, если он уйдет?», «Как я буду жить без него?», «Кто будет делать меня счастливой?». Такие люди не видят проблемы в себе и меняют партнеров в надежде, что в следующий раз все будет по-другому. Кроме того, у невротических отношений есть своя типология, о которой поговорим подробнее.

6 типов невротических отношений

Первый тип: «Мне его жалко»

Многие девушки встречаются со своей второй половинкой именно по этому принципу. Они жалеют алкоголика или наркомана, которого так приятно спасать, ленивого мужа, который прирос к дивану, бедолагу, который без них пропадет, плаксу, для которого они единственные люди в жизни. В данном случае проблема заключается в культивированной жалости — желании быть хорошим и страх оказаться плохим в глазах общества.

Когда жалеете вы, а не вас, вы автоматически занимаете сильную позицию, тем самым самоутверждаясь за счет другого. Фразы «я ради тебя», «он же пропадет», «я же знаю, что под этой маской у него доброе сердце» — свидетельства человеческого мазохизма и манипуляции. К тому же, нельзя не учитывать, что таким образом человек повышает собственную самооценку и чувство значимости. Он перестает ощущать себя одиноким. Примечательно, что 90% жалеющих довольно агрессивные люди. Жалость для них, как «соломинка доброты» в пучине гнева — это иллюзия и инструмент манипуляций, скрывающие истинные мотивы.

Второй тип: «Кто я без тебя»

Сколько песен, стихов, фильмов посвящено той самой любви, когда люди не могут друг без друга. Они страдают в разлуке, делают друг другу больно, громко ссорятся, разбивая вазы и чашки. Для невротиков такие отношения — просто мечта, ведь отсутствие криков, ревности и боли кажется скучным.

Любовью они называют все, что угодно: зависимость, использование, сексуальную неудовлетворенность, неполноценность, мазохизм. Люди этого типа активно убеждают себя, что любовь равна боли. Они боятся одиночества и оставаться наедине с собой, поэтому цепляются за любую возможность быть с кем-то рядом. Такие отношения строятся на зависимости, взаимном использовании и нереализованности партнеров.

Третий тип: «Он за мной, я от него. Он от меня, я за ним»

Тут можно провести аналогию с «Ну, погоди». Зайцу не нравится, что волк вечно находится рядом и так и норовит его поймать, однако когда волк «отходит от дел» и начинает заниматься своей жизнью, заяц активизируется, маячит перед глазами и провоцирует его.

В таких отношениях «заяц» — это яркая, эгоцентричная, нарциссичиная личность, которая обожает быть в центре внимания, но может отчаянно это скрывать, склонна к истерикам и манипуляциям, не уверена в себе, ждет похвалу и одобрения, скрывая, что ей интересны другие люди. Со стороны она кажется веселой и безбашенной, но внутри идет нескончаемая война. Ее характерные фразы: «Да я плохая, найди себе другую, она все равно будет лучше меня». «Ну давай, брось меня». Таким образом человек пытается выманить утешающие слова, что он один единственный и неповторимый.

«Волк» в этих отношениях спокойный, смиренный, терпеливый, многое может простить, забыть и принять. У него проблемы с самооценкой и самодостаточностью, он не умеет говорить «нет», боится обидеть или расстроить, живет под гнетом долга и чувства вины, не хочет быть плохим и нередко называет себя однолюбом.

Четвертый тип: «Ты мне должен» или отношения с коллектором

В таких отношениях можно выделить несколько типов долгов одного человека перед другим, в зависимости от которых меняется паттерн поведения:

Долг уважать

Люди с подорванным ощущением собственной значимости, крайне остро реагируют на любые ситуации, где с ними не считаются или не советуются. Состояние может быть ситуативным при отсутствии самореализации в профессиональной сфере. Для таких людей характерны фразы: «Нет, слушай меня», «Я тут главный», «Да кто они такие».

Материальные долги

Эти отношения строятся на торгово-рыночных принципах и оценке людей, в том числе и себя, по функциям, но никак не личностным качествам. Партнеры друг другом манипулируют, ищут краткосрочную выгоду и занимаются использованием. Девушки постоянно говорят: «Ты что не мужик?», «Ты что не можешь?», «Умри, но сделай».

Долг поддерживать

К нему относятся любители перекинуть ответственность. Им проще сказать, что их недостаточно поддерживают, чем осознать свою неправоту. Они постоянно говорят: «Это все из-за тебя», «Если бы не ты и твоя мама», «Почему ты меня не поддерживаешь» и пр.

Долг решать проблемы

Люди в таких отношениях все время ждут другого человека, с которым жизнь должна заиграть новыми красками. Они постоянно страдают и подвергают партнера всевозможному шантажу с целью проверки его готовности упасть к их ногам. Они считают себя самыми бедными и несчастными и убеждены, что пропадут и не смогут без второй половинки.

Пятый тип: «Я слишком люблю его»

Она готова забыть себя и свои желания, отказаться от работы, бросить привычную жизнь, терпеть, быть с ним 24/7, страдать от боли, отдавать всю себя, говорить только о нем, оправдывать любое его поведение, верить в то, что он изменится, прощать и отчаянно бояться его потерять. И все потому, что слишком его любит.

Такое счастье по своей сути равно страданию. Человек, готовый к отношениям со словом «слишком», на самом деле боится одиночества, занимается унижением себя, мазохизмом, страдает неврозом, низкой самооценкой, пассивной агрессией. Ему наплевать на партнера, он сосредоточен на своих страхах и заполнении пустоты. Это неосознанная стратегия манипулятора, ставшая зависимостью. Никакой любви в таких отношениях нет.

Шестой тип: «Люблю тех, кто не любит меня»

Знакомая схема «Лена любит Ваню, Ваня любит Машу, а Маша любит Игоря» в таких отношениях берется за основу. Некоторые люди склонны выбирать тех, кто не доступен, просто потому что запретный плод сладок. А после они страдают от своей неразделенной любви.

В этой ситуации главная проблема заключается в людях, которые создают себе установку «быть отвергнутыми и страдать». У многих любовь к тем, кто не любит их, идет прямиком из детства — от подавленной обиды и недостатка заботы, которые влекут за собой увеличение потребности проживать те же эмоции.

Если вы нашли себя в одном из этих типов, значит пришла пора что-то менять. Запомните простую истину: в нормальных здоровых отношениях люди счастливы. Они развиваются и становятся лучше.

Можно ли перестроить невротические отношения?

В теории это звучит легко, но на практике выйти за рамки невротических отношений не так-то просто, потому что их первопричина кроется в неврозе — недостатке любви и заботы в детстве и попытке компенсировать их во взрослой жизни. Соответственно, если изначально отношения построены на страхе одиночества и желании манипулировать, перестроить свои установки крайне сложно.

Но если вы все-таки хотите выйти из невротических отношений, в первую очередь следует начать с избавления от невроза. И это не про совместные походы со второй половинкой к психологу — это личная работа каждого человека наедине с самим собой. Необходимо начинать с себя, а потом уже заниматься отношениями. Частая ошибка заключается в том, что человек пытается изменить ситуацию в одностороннем порядке, а потом ждет того же от партнера, который ничего в себе не собирался и не будет менять. Если оба партнера хотят сохранить отношения, каждый из них должен начать работу над собой и только потом, совместными усилиями, превратить невротические отношения в здоровые.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2479728675076180221/

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Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43945708665/ ).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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