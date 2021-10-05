9 пугающих городских легенд Лондона Викторианской эпохи                                                 

2. Джек-пружинки-на-пятах

Во что верили: В октябре 1837 года девушка по имени Мэри Стивенс направлялась в один из домов на Лавендер Хилл, где она работала прислугой. По пути через Клафам Коммон Мэри столкнулась с каким-то странным существом, которое неожиданно выпрыгнуло из темноты, набросилось на девушку, принялось целовать и рвать на ней одежду своими огромными когтями, после чего исчезло так же внезапно, как и появилось.

На следующий день это же существо напало на повозку, перекинуло ее и, изрыгая пламя изо рта, громко и злобно смеясь, скрылось, перепрыгнув через стену высотой около 3 метров. Так родилась легенда о Джеке-пружинки-на пятах.

Немного позднее в газете «The Times» опубликуют случай, произошедший с Джейн Олсоп: вечером 19 февраля 1838 года в дом девушки постучался незнакомый мужчина в черном широком плаще, который представился офицером полиции и попросил вынести ему свечу, сказав, что «в переулке неподалеку они поймали Джека-пружинки-на-пятах». Джейн выполнила просьбу столь позднего гостя, но вместо благодарности он набросился на девушку, вцепившись в ее тело длинными острыми когтями. Изо рта он выпускал пламя бело-синего цвета, а глаза его напоминали «два красных огненных шара». К счастью, Джейн удалось спастись от злобного существа.

В течение десяти лет Джек-пружинки-на-пятах держал в страхе жителей викторианского Лондона. Полиция провела официальное расследование и даже поймала человек, который якобы и был тем злостным существом, нападавшим на людей. Многие верили, что в Джека-пружинки-на-пятках на самом деле перевоплощался один обезумевший маркиз, который имел достаточно денег для создания такого странного образа (пошива костюма, изготовление маски и др.) и времени, чтобы издеваться над людьми.

Почему верили: Сложно ответить, поскольку это весьма долгая и запутанная история, которая за давностью лет обросла многочисленными слухами и выдумками, среди которых трудно отыскать правду.