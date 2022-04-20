Бог не спросит, какой у вас автомобиль, а спросит, скольких людей вы подвезли: 9 неоспоримых истин

До сих пор ни одному живому существу на нашей планете не удалось избежать смерти. Мы можем продлить свою жизнь, но в итоге наше физическое существование когда-нибудь прервется.
Тема смерти окружена глупыми предрассудками, бестолковыми предположениями и даже реальным страхом. Священники утверждают, что когда человек перейдет в мир иной, он вступит в диалог с Богом. О чем Всевышний никогда вас не спросит, расскажем в статье.
Какие моменты из жизни человека не интересуют Бога
Вас поразит то, что вы прочитаете далее. Вот вещи, о которых Всевышний никогда вас не спросит:
- Творец не спросит вас, на каком автомобиле вы ездили. Он поинтересуется, сколько людей вы подвезли.
- Богу неинтересно знать, в каком доме вы жили. Он спросит вас, сколько людей гостило в вашем жилище.
- Он не попросит вас перечислить бренды, которые создавали вашу одежду. Он поинтересуется, сколько людей вы одели.
- Ему неинтересно, насколько высокой была ваша зарплата. Он хочет знать, заработали ли вы ее честным трудом.
- Вседержитель не спросит, каким был ваш титул. Он попытается выяснить, хорошо ли вы исполняли свою работу.
- Создатель не пожелает знать, сколько у вас было приятелей. Он поинтересуется, сколько человек считали вас своим другом.
- Творцу не нужна информация о том, в каком районе вы проживали. Он желает знать, как вы относились к соседям.
- Богу неинтересен цвет вашей кожи. Он спросит вас о чистоте ваших помыслов.
- Всевышний не спросит вас, почему вы искали спасение так долго. Он с любовью заберет вас в свой дом на небесах, а не отправит к вратам ада.
Что нас не ждет после смерти
В среднем на нашей планете ежедневно уходят в мир иной 150 000 человек в сутки. Это два индивидуума в секунду. Для нашей планеты в этом нет ничего необычного. Сколько из этих людей готовы к тому, что их ждет? Наверняка вы согласитесь с некоторыми общими наблюдениями:
- Вы ничего не можете с собой взять. Все материальные предметы остаются на Земле. И они не исчезают внезапно.
- Наши физические тела тоже остаются в материальном мире. Включая мозг, сердце, легкие, татуировки и так далее.
Можно также сказать, что все наши навыки и знания не пригодятся нам в загробном мире. Значит, мы можем с собой взять на небеса лишь то, что не будет иметь физическую природу. Это наше сознание. Его можно назвать как угодно – дух, душа и так далее.
Итак, у нас есть две правдоподобные альтернативы: после смерти мы либо сберегаем часть нашего сознания, либо вообще перестаем существовать. Можно спорить насчет правдоподобности этих вариантов бесконечно, и все же есть смысл развитие сознания поставить на первое место. Ведь человек, который развивает свой дух, будет повышать сознательность окружающих. Таким образом, мир станет лучше для каждого.
Источник : https://religiya.temaretik.com/2459661651436898458/
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