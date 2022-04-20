Бог не спросит, какой у вас автомобиль, а спросит, скольких людей вы подвезли: 9 неоспоримых истин

До сих пор ни одному живому существу на нашей планете не удалось избежать смерти. Мы можем продлить свою жизнь, но в итоге наше физическое существование когда-нибудь прервется.

Тема смерти окружена глупыми предрассудками, бестолковыми предположениями и даже реальным страхом. Священники утверждают, что когда человек перейдет в мир иной, он вступит в диалог с Богом. О чем Всевышний никогда вас не спросит, расскажем в статье.

Какие моменты из жизни человека не интересуют Бога

Вас поразит то, что вы прочитаете далее. Вот вещи, о которых Всевышний никогда вас не спросит:

Творец не спросит вас, на каком автомобиле вы ездили. Он поинтересуется, сколько людей вы подвезли.

Богу неинтересно знать, в каком доме вы жили. Он спросит вас, сколько людей гостило в вашем жилище.

Он не попросит вас перечислить бренды, которые создавали вашу одежду. Он поинтересуется, сколько людей вы одели.

Ему неинтересно, насколько высокой была ваша зарплата. Он хочет знать, заработали ли вы ее честным трудом.

Вседержитель не спросит, каким был ваш титул. Он попытается выяснить, хорошо ли вы исполняли свою работу.

Создатель не пожелает знать, сколько у вас было приятелей. Он поинтересуется, сколько человек считали вас своим другом.

Творцу не нужна информация о том, в каком районе вы проживали. Он желает знать, как вы относились к соседям.

Богу неинтересен цвет вашей кожи. Он спросит вас о чистоте ваших помыслов.

Всевышний не спросит вас, почему вы искали спасение так долго. Он с любовью заберет вас в свой дом на небесах, а не отправит к вратам ада.

Что нас не ждет после смерти

В среднем на нашей планете ежедневно уходят в мир иной 150 000 человек в сутки. Это два индивидуума в секунду. Для нашей планеты в этом нет ничего необычного. Сколько из этих людей готовы к тому, что их ждет? Наверняка вы согласитесь с некоторыми общими наблюдениями:

Вы ничего не можете с собой взять. Все материальные предметы остаются на Земле. И они не исчезают внезапно. Наши физические тела тоже остаются в материальном мире. Включая мозг, сердце, легкие, татуировки и так далее.

Можно также сказать, что все наши навыки и знания не пригодятся нам в загробном мире. Значит, мы можем с собой взять на небеса лишь то, что не будет иметь физическую природу. Это наше сознание. Его можно назвать как угодно – дух, душа и так далее.

Итак, у нас есть две правдоподобные альтернативы: после смерти мы либо сберегаем часть нашего сознания, либо вообще перестаем существовать. Можно спорить насчет правдоподобности этих вариантов бесконечно, и все же есть смысл развитие сознания поставить на первое место. Ведь человек, который развивает свой дух, будет повышать сознательность окружающих. Таким образом, мир станет лучше для каждого.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2459661651436898458/

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