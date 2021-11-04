Лярва алкоголизма — астральный паразит, который разрушает вашу жизнь

Есть ли среди ваших знакомых люди, которые жили активной жизнью, работали на хорошей должности, строили семью, но в один момент пустили все под откос? Начали чрезмерно пить или употреблять наркотики. Возможно, он во власти лярвы. Давайте детально разберемся в этом вопросе. Что такое лярва? Это потусторонний паразит низшего уровня, который живет за счет человека, питается его силами и энергией. Это может иметь очень негативные последствия для человека, вплоть до летального исхода. С каждым днем такого сожительства человек становиться слабее и физически, и морально, начинает болеть и как следствие погибает. Как определить наличие лярвы в ауре человека? Есть несколько симптомов указывающих на это:

Сильная зависимость от вредной привычки, может даже нескольких

Нестабильное эмоциональное состояние, раздражительность, уныние, агрессия

Реалистичные сны с плохими сюжетами, каждое утро человек просыпается загруженным и уставшим

Физически это может проявляться периодичной болью в области спины, затылка, почек

Ухудшается зрение, может резко прыгать давление

Верхние и нижние конечности холодные вне зависимости от погоды

Чем же опасны лярвы? Как мы уже говорили, лярвы с каждым днем становятся все сильнее за счет энергии человека, а это грозит такими последствиями:Эмоциональная сторона — человек перестает радоваться жизни, впадает в апатию, быстро выматывается и устает Физическая — постепенно начинают страдать все органы, сухость и горечь во рту, если от лярвы не избавиться вовремя, то человек по итогу погибает,

Есть много разновидностей этих астральных паразитов (лярва лени, курения, похоти), но самая распространённая — лярва алкоголя.

Она подселяется к человеку и подпитывает его пагубную привычку, в скором времени подчиняет сознание “хозяина” и толкает к очередной дозе алкоголя. В какой-то момент человек теряет все ориентиры в жизни и находит радость только в выпивке. Все это результат подселения сущности. Чем дольше она находится с человеком, тем больше и сильнее она становиться. Человек, который попал под ее влияние, легко может стать алкоголиком и от этого очень тяжело избавиться. Со временем лярве перестает хватать эмоций для подпитки своих сил и она проникает в физическую оболочку человека, вызывая разрушения организма и провоцируя болезни.

Как появляется лярва в жизни человека? Она может прийти сама на фоне любви человека выпить или ее могут намеренно подселить к человеку. Тогда речь уже идет о наведенной порчи, которая толкает человека к распитию алкоголя. Если после прочтения статьи вы заметили схожие симптомы у себя или ваших близких, то советуем вам немедленно приступить к изгнанию и очищению человека от пагубной привычки.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2338352236228250029/

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