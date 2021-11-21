Кругом обман: как понять, что женщина симулирует оргазм

Не каждая женщина может признаться своему партнеру, что совершенно не получает оргазма. Одни стесняются, вторые бояться снизить мужскую самооценку, а третьи думают, что причина в них и молчат. На самом деле, очень большое количество женщин привыкли симулировать оргазм. Если мужчина внимателен к своей женщине, то сразу поймет, что она врет. Существует несколько признаков, что она симулирует разрядку. О них и будет написано ниже.

Все-таки, уметь отличать настоящий оргазм от симуляции полезно. Может тогда мужчина начнет проявлять больше интереса и фантазии, уделит внимание прелюдии, чтобы порадовать свою вторую половинку.

Признаки симуляции

Даже если мужчина понял, что женщина ему соврала, не нужно кричать, устраивать скандалы, а стоит просто поговорить начистоту. К признакам симуляции относятся следующие моменты:

1. Взгляд. В фильмах для взрослых можно увидеть, что женщина в момент оргазма смотрит партнеру в глаза. На самом деле оргазм вызывает небольшой спазм мышц во всем организме, а значит, женщина хотя бы на миг закроет глаза.

2. Мышцы. Во время кульминации происходит спазм мышц тазового дна, влагалища, а иногда и всего тела. Не почувствовать это невозможно. В некоторых случаях, она длится до 10 секунд.

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Конечно и это можно сымитировать, но это нелегко сделать без тренировки.

3. Эрогенные зоны. В редких случаях женщина перестает ласкать эрогенные зоны сразу после наступления оргазма. Продолжает делать это еще какое-то время, только если этот процесс не доставляет дискомфорта после кульминации. Этот признак является относительным.

4. Спокойствие. Если женщина получила оргазм, а не сымитировала его, то захочет немного отдохнуть или поспать. Мужчина может ее проверить и попросить принести салфетку. Если она сразу же кинулась выполнять просьбу значит оргазма не было. Или она безумно любит партнера и старается во всем угодить.

5. Мимика. В момент кульминации трудно или невозможно контролировать эмоции, поэтому лицо женщины может принимать смешные гримасы. Если же никаких эмоций на лице не отражается – разрядки не было.

6. Биение сердца. В момент оргазма и еще какое-то время после сердце бьется с бешеной скоростью. Это признак натуральной кульминации. А вот спокойный ритм указывает на имитирование.

7. Крик. Почему-то большинство женщин считают, что во время оргазма обязательно нужно стонать и кричать и как можно громче. Наверное, пересмотрели фильмов для взрослых. Считается, что мужчин заводит такой крик. Может все наоборот и ему не нравятся стоны на всю квартиру. Да и во время оргазма кричать громко не получится.

8. Дыхание. Во время кульминации дыхание женщины становится глубоким, сбивчивым и шумным. Если же оно размеренное, как у спящей, значит она симулирует.

9. Покраснение лица. При настоящем оргазме кровь начинает приливать к лицу, что приводит к его легкому покраснению. Это физиологический процесс, его невозможно скрыть, а тем более симулировать. Бледное лицо партнерши говорит о симуляции.

10. Удачно выбранные позы. Если партнерша достигает оргазма в любой позе и только от проникновения во влагалище – это вранье. Мало какая представительница прекрасного пола может достигнуть кульминации без дополнительного стимулирования. Оргазм может наступить только при стимуляции клитора или его ножек (многие принимают это за вагинальный оргазм). В одной позе стимуляция может быть хорошей, а в другой – слабой. Это значит, что оргазм достигнуть не получится.

Даже если мужчина понял, что женщина его симулирует, не стоит устраивать скандал, разрывать отношения. Для начала нужно просто поговорить. Бывает, что мужчина уделяет мало времени прелюдии или выбирает позиции, которые совершенно не нравятся партнерше. Ведь проблему можно решить.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Удивительная логика у автора этой статьи!Вместо того, чтобы осудить мужчину, который из-за неопытности, а порой и слабости ,не может удовлетворить женщину, он учит мужчин как выявить ложный оргазм женщины , чтобы к тому же осудить ее !

Дорогой ты мой, опытная женщина способна на такое , что ни один мужчина , используя даже Ваши "продвинутые" тесты оргазма, никогда не догадается в истинности оргазма!Вообще же, секс без оргазма, что музицирование без музыки, тем более что женщина всегда хочет , а не хочет только в гробу,и то потому, что ноги трудно раздвигать..."

Как не парадоксально, но Мэрилин Монро, имея столько мужчин, никогда не испытывала оргазм, но никогда не давала повода партнеру убедиться в этом! Кстати,исследования показали,что настоящий оргазм испытывают всего лишь 30 процентов женщин, что непосредственно зависит от физиологии мужчин, которые, в отличие от женщин, кончают гораздо быстрее(скорострелы)!Ведь именно поэтому чаще всего оргазм испытывают лесбиянки из-за продолжительного секса !

Кроме того, ученые установили , что, в отличие от мужской способности испытывать всего один оргазм в течение короткого периода времени, многие женщины, особенно при клиторальной стимуляции, способны за считанные минуты испытать пять-шесть полноценных оргазмов! Мало того, каждый следующий оргазм был ярче предыдущего. Этот сценарий позволял воспринимать сексуальный потенциал женщин как настоящий фейерверк, по сравнению с которым мужчины казались лишь жалкими петардами.

Вместе с тем , если после первого оргазма мужчина целый час (или больше) отдыхал, демонстрируя временную импотенцию во время периода, деликатно названного периодом отката, и только потом мог продолжать совокупляться , то большинство испытывающих оргазм женщин готовы были продолжать секс немедленно, снова и снова — было бы настроение и возможность!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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