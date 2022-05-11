7 самых дорогих тортов в мире: Бриллианты и золото как начинка

Если раньше иногда приходилось делать выбор между вкусом кондитерского изделия и его внешним видом, то теперь задача усложнилась: еще одной важной характеристикой любых приобретений становится их цена.

Хорошим тоном в последние годы считается использование в рецептуре драгоценных камней. Этот модный тренд вряд ли повышает вкусовые качества сладостей и уж тем более не способствует пищеварению, однако помогает «разогнать» стоимость тортов поистине до космических масштабов.

Свадебный торт Ким Кардашян и Криса Хамфрис, 20 тысяч долларов

Бракосочетание Ким Кардашян и Криса Хамфрис, 2011 год

Странное черно-белое сооружение было создано кондитером Патриком Хансоном. Ни для кого не секрет, что на мероприятии 2011 года телезвезда очень хотела повторить свадьбу Кейт Миддлтон и принца Уильяма, поэтому торт, покрытый шоколадом двух цветов, должен был выглядеть «по-королевски». Трудно сказать, удалась ли эта высокая задумка, во всяком случае по стоимости он оказался почти в четыре раза дешевле.

Торт «Яйцо Фаберже», 35 тысяч долларов

Золотые листики и бриллиант – секретные ингредиенты торта в виде яйца Фаберже

Алмазный магнат Карл Вейнингер получил на свое 60-летие особенный торт. Выполнен он был в виде яйца Фаберже, но эта идея в общем-то не нова – такие тортики делают уже давно.

Свадебный торт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, 78 тысяч долларов

Необычным в кондитерском изделии было его драгоценное наполнение. Как и ювелирный оригинал, торт был обложен листиками золотой фольги (их следовало вынуть перед употреблением) и украшен сверху крупным алмазом.

Торт, приготовленный для свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Стоимость этого произведения кулинарного искусства оказалась достаточно высока и без бриллиантов. Восьми ярусная конструкция создавалась из 17 отдельных тортов. Она была покрыта белой глазурью, а для украшения повара изготовили почти тысячу сахарных цветов. Интересно, что орнамент центральных ярусов торта соответствует оформлению картинной галереи в Букингемском дворце, где торт и был впервые показан перед свадьбой. Кондитер Фиона Кэрнс вместе с командой 5 недель трудилась над этим шедевром.

Бриллиантовые сладости для витрины за миллион

Торты с алмазами для выставок

Три следующих торта были сделаны не для удовольствия любителей сладенького, а для демонстрации богатства. До сих пор неизвестно, съел ли кто-нибудь хоть кусочек этой красоты, так как кондитерские изделия были густо покрыты бриллиантами. Первый, алмазно-шоколадный, стоимостью 850 тысяч долларов, был создан по заказу японского ювелирного салона в универмаге в Осаке, а второй – для ярмарки Даллас Люкс. Эта демонстрация богатства Далласской биржи золота и серебра тоже простояла некоторое время под стеклом, его стоимость составила 1,3 миллиона долларов.

«Африканский» алмазный торт

Третий выставочный образец получил название «Африканский», хотя сделан был тоже в Японии. С помощью двух тысяч мелких бриллиантов владелец ювелирного магазина в Токио решил привлечь покупателей и заодно выразить любовь к своей «исторической родине». Цена для своего времени стала рекордной - 5 миллионов долларов.

30 миллионов долларов для реалити-шоу

Торт «Алмазный-Гала»

Нельзя сказать, чтобы это выглядело вкусно или красиво, но то, что дорого – несомненно. Впрочем, именно такая задача и ставилась перед создателями этого торта. Шеф-редактор американского журнала «Светская жизнь» в 2011 заказала торт стоимостью в 30 миллионов долларов кондитеру-шоумену Бадди Валастро. Процесс изготовления ванильного чуда был показан в реалити-шоу «Король кондитеров», так что зрители могли собственными глазами убедиться, что ничего настолько дорого в ингредиентах нет. В конце шоу, правда, стоимость тортика быстро повысилась, когда на него просто развесили ювелирные украшения. Пробовали дорогой десерт посетители ежегодного «Гала-шоу».

«Пиратская Фантазия» за 35 миллионов

Торт «Пиратская фантазия»

Уже год спустя этот рекорд стоимости торта был побит кондитером из Шри-Ланки. В этот раз десерт не напоминал витрину ювелирного магазина, а был выполнен в виде пиратского корабля. Очень логично, что трюмы его оказались набиты настоящими сокровищами: внутри можно было найти ожерелья, браслеты, кольца, подвески-броши и булавки для галстуков из драгоценных камней. Учитывая, что «начинка» пряталась в недрах торта, то поедание такого шедевра, возможно, становилось не самой простой задачей – требовалась аккуратность и внимательность, но зато «добыча» того стоила. Шедевр был представлен на приеме в честь национальной команды крикета в отеле Heritance Ahungalla.

Торт для любимой дочурки за 75 миллионов долларов

Торт «Подиум» Дебби Уингхэм

Самым дорогим на сегодняшний день остается торт, стоимость которого превысила 75 миллионов долларов. Необычный торт стал подарком на день рождения дочке арабского шейха. Дизайнер Дебби Вингхэм решила изобразить подиум для показа мод. Вес торта 450 килограммов, длина 1,8 метров, и на его изготовление у команды кондитеров ушло 1100 часов. На торте был установлен экран, по которому в момент подачи на стол шла трансляция настоящего модного шоу, но не это составило его основную стоимость. Фигурки приглашенных гостей были выполнены из шоколада и украшены, разумеется, настоящими бриллиантами, ими же усыпан подиум. Всего 4 тысячи драгоценных камней понадобилось для украшения этого странного шедевра.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2475472465079831145/

А вы знали об этом?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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