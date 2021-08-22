Что омрачило последние годы жизни Луи де Фюнеса

При жизни Луи де Фюнес был настоящим кумиром. Маленький человек огромного таланта покорял своей живой мимикой сердца миллионов поклонников.

Его нельзя было назвать красавцем, но актёр обладал невероятным обаянием, а на представительниц прекрасного пола действовал гипнотически. Луи де Фюнес дважды был женат и прожил в браке со второй женой больше сорока лет, но последние годы его были омрачены. Актёр был безгранично счастлив, но при этом его терзало чувство вины.

Родом из детства

Луи де Фюнес.



Луи де Фюнес появился на свет в 1914 году в Курбевуа департамента О-де-Сен во Франции. Его отец Карлос Луис де Фюнес и мать Леонор Сото Регуэра сбежали во Францию из Испании, так как родители Леонор были категорически против её брака. Супруги стали родителями троих детей, а глава семьи в начале 1930-х годов сбежал в Венесуэлу, предварительно заставив всех поверить в свою трагическую гибель.



Первый театральный опыт Луи пережил во время обучения в колледже Jules-Ferry de Coulommiers, где во время празднования пятидесятилетия учебного заведения принимал участие в праздничной постановке, играя жандарма. Он находился на полном пансионе три года, однако воспоминания об этом времени у будущего актёра были весьма печальными.

Луи де Фюнес был слишком мечтателен, недисциплинирован и замкнут, что делало его идеальной мишенью для насмешек ровесников.

Луи де Фюнес.



После колледжа Луи учился в лицее Condorcet, а затем по совету старшего брата поступил в профессиональную меховую школу, откуда был отчислен. Но всё же азы профессии он получил и впоследствии работал в нескольких меховых мастерских, при этом успел попробовать себя в роли бухгалтера и декоратора.



Но отовсюду его увольняли и в результате в 1932 году он стал студентом техникума кино и фотографии, готовившего операторов фото и видео съёмки. Оттуда, кстати, его тоже отчислили, поэтому Луи де Фюнес обратился к своим детским увлечениям и стал пианистом, а позже, в 1942 году поступил на курс драмы Рене-Симона в Париже. Но перед этим он успел жениться и даже обзавестись ребёнком.

Короткая семейная жизнь

Луи де Фюнес и Жермен Луиза Элоди Карруайе.



Первой женой актёра в 1936 году стала Жермен Луиза Элоди Карруайе. В то время Луи де Фюнес работал моделью в универмаге и был влюблён в джаз. На работе он обратил внимание на девушку, не сводившую с него взгляда. Жермен Луиза Элоди Карруайе была профессиональной теннисисткой и попала под лавину обаяния скромного Луи. Она дарила ему диски с джазовыми записями, умела рассмешить его и в результате полностью завладела его сердцем.



27 апреля 1936 года в родном городе Жермен Сент-Этьене они стали мужем и женой, а 12 июля 1937 года на свет появился их сын Даниэль. О том, как протекала семейная жизнь Луи де Фюнеса, никакой информации нет. Некоторые источники утверждали, будто уже спустя месяц после бракосочетания супруг сбежал от жены, но на самом деле они прожили вместе около трёх лет и расстались в августе 1939 года. И ещё через три года оформили развод.

Главная женщина в жизни

Луи де Фюнес и Жанна Огюстин Бартелеми.



После расставания с супругой Луи де Фюнес работал пианистом в клубе «Мадлен» в Париже, где и познакомился с Жанной Огюстин Бартелеми. В некоторых источниках её ошибочно называют внучатой племянницей Ги де Мопассана, но в статье, посвящённой актёру во французской Википедии, можно найти сведения о том, что Жанна не состояла в родстве с известным писателем, а была племянницей его однофамильца, Шарля Нау де Мопассана.



Луи де Фюнеса и Жанну Бартелеми объединяла общая страсть к музыке. Надо сказать, что на выступления Луи собирались поистине толпы людей. И привлекала их вовсе не виртуозная игра пианиста, а его неподражаемая мимика. Во время игры он так комично строил рожицы, что от смеха просто невозможно было удержаться.







Луи де Фюнес и Жанна Огюстин Бартелеми с новорождённым сыном Патриком.



Надо сказать, что Париж в 1943 году был занят немцами, и однажды Жанна, пришедшая посмотреть выступление Луи, привлекла внимание офицера. Девушка никак не могла избавиться от назойливого ухаживания и тогда Луи де Фюнес вступился за неё, объявив прямо со сцены Жанну своей невестой. Спустя несколько недель они уже действительно были помолвлены, а 20 апреля 1943 стали мужем и женой. В январе 1944 года на свет появился второй сын Луи де Фюнеса Патрик, а в 1949 – третий, Оливер. А вот со своим первенцем актёр встречался нечасто.

Впоследствии Даниэль обвинит в этом вторую жену отца. По его мнению, Жанна была очень ревнива и сделала все, чтобы актёр забыл о своей первой семье. Мальчика воспитывал отчим, а родной отец изредка приходил к нему тайком. Он даже брал в молодости первенца несколько раз с собой на съёмки и всегда с гордостью знакомил коллег с сыном. Но, чем старше становился Даниэль, тем реже он виделся с отцом, пока их отношения постепенно и вовсе не сошли на нет.

Луи де Фюнес и Жанна Огюстин Бартелеми.



Луи де Фюнес был счастлив во втором браке. Супруга сделала немало для его кинокарьеры, а впоследствии даже стала его менеджером. Она влияла на решения мужа о съёмках, утверждала сценарии и заключала контракты супруга. А ещё окружала его теплом и заботой. Супруги прожили вместе больше 40 лет, актёр называл Жанну Бартелеми главной женщиной в своей жизни, но всё же была ещё одна женщина, которую он любил.

Чувство вины

Луи де Фюнес и Маша Беранже.



В 1970 году на коктейльной вечеринке в Доме радио в Париже Луи де Фюнес познакомился с радиоведущей Машей Беранже. Ей было 27 лет, ему 56, но он по-прежнему был обаятелен и нравился женщинам. Она же была молода и полна сил. Взаимная симпатия привела к головокружительному роману, продлившемуся до последних дней актёра.



Луи де Фюнес сразу предупредил Машу: он никогда не оставит свою семью и не женится на ней. И она согласилась. Конечно, Жанна знала об этом увлечении мужа. Поначалу она даже не видела в Маше угрозы, но потом, когда стало понятно, что Беранже — не просто увлечение Луи, жена его просто смирилась. Она продолжала его любить, несмотря ни на что.



Луи де Фюнес был и счастлив, и несчастен одновременно. Он по-своему любил обеих женщин и мучился от чувства вины, зная, какие страдания причиняет Жанне и Маше. Но у него так и не хватило сил выбрать одну из них. Этот треугольник просуществовал 13 лет, до последнего дня актёра, ушедшего в 1983 году. Маша Беранже после смерти возлюбленного ни разу не согласилась дать интервью или написать мемуары о своём романе с Луи де Фюнесом. Она не хотела причинять боль семье, о которой так заботился актёр.

Источник : https://spletnik.temaretik.com/2279723475049384553/