Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения

Запад наступает на человечество неотвратимо и коварно. В авангарде находятся США. Это они уже много лет «населяют» Европу людьми не западного происхождения с целью разрушения «национальных государств» Западной Европы. Происходит американизация стран Европы.

Аналогичный процесс происходит и в России в отношении этнических русских. США претендуют, и довольно успешно, на роль управления всем человечеством. Можно ли было в этой ситуации избежать трагедии, обрушившейся на народы Советского Союза и Российской Федерации?

Конечно, трагедии можно было избежать, если бы не был поднят «железный занавес», оберегавший Россию от Запада. В результате поднятия этого занавеса русский народ поставлен на грань выживания. Без вмешательства Запада мы бы сами разобрались с причиной тех или иных негативных явлений и приняли соответствующие меры. Мы бы сами «вылечили» свою немного приболевшую страну.

Но вслед за кризисом в Россию всегда приходили западные завоеватели: в 1612 году - польско-шведские интервенты, в 1918 – интервенты стран Европы, США, Канады и Японии, в 1985-х годах – интервенты США и стран Западной Европы уже без военной формы, но не менее воинственные и беспощадные.

Поэтому святой долг российского государства, российских учёных и политиков изучить все события, все процессы, приведшие к развалу страны и принять безотлагательные меры к исключению подобных поражений в будущем. Особое внимание надо обратить на исключение самой возможности предательства страны первым лицом государства.

Общество может сразу и не заметить такого предательства. При Горбачёве среди почти 290 млн. граждан СССР во время долгого периода разрушения страны никому и в голову не приходило, что глава партии и государства является ставленником Запада.

«В войну 1941-1945 годов тоже плохо было. Но все были уверены в том, что в Кремле – Сталин, что он не предаст, что он делает всё для победы. И мы выстояли. А тут – глава партии и государства… возглавил разгром своей страны», - написал А. А. Зиновьев.

А окажись на месте Сталина предатель?! Наша страна от европейской и японской армий потеряла бы все 195 млн. своих граждан. Цена предательства всегда очень высока.

«После того, что у нас произошло после 1985 года, надо, на мой взгляд, в корне пересмотреть оценку сталинских репрессий тридцатых годов… в сторону их оправданности и даже необходимости.

Я много думал на эту тему. Сейчас я на сто процентов убеждён в том, что, не будь их, мы погибли бы ещё до войны, во всяком случае - в первые же недели войны.

Конечно, были перегибы, пострадали многие невиновные, всякие негодяи грели руки на этом. Но в основе своей в правящих кругах и так или иначе связанных с ними кругах на самом деле возникли группировки, которые логикой борьбы выталкивались в лагерь врагов, становились на путь предательства.

Говоря о русском народе большинство авторов вкладывают в слово «русский» больше, чем понятие этнический русский. Митрополит Иоанн определяет русских людей по образу жизни, А. Зиновьев имеет в виду этнически русских и всех тех людей, которые сами идентифицируют себя как русских и разделяют судьбу русского народа, переживают её как свою.

Зиновьев утверждает, что ничего подобного происшедшей после развала СССР русской трагедии в истории русского народа не было, что народ гибнет только один раз в своей исторической жизни, как и рождается один раз.

Хочется верить, что случившееся с нами после 1985 года не является тем «разом», когда русский народ погиб, потому что стремление Запада нас уничтожить не ослабевает, а наливается всё более лютой ненавистью к нам.

Но почему проходят века, а стремление Запада уничтожить нас не ослабевает? Потому что Запад знает нам цену, а мы сами себя постоянно недооцениваем. Запад понимает, что горстка русских при определённых обстоятельствах способна спасти себя и мир от Западной экспансии.

Русский мир по всем статьям опережал мир западный, который и после поражения Гитлера не отказался от мирового господства. Единственным способным постоять за себя, на равных противостоять Западу был советский народ и созданная им страна – СССР. Наш интеллектуальный потенциал пугал Запад не меньше, чем потенциал военный.

Запад называет преступниками тех руководителей страны, которые особенно успешно защищали наш народ и укрепляли наше государство, например, И. В. Сталина и И. В. Грозного. Преступным то государственное устройство, которое обеспечивало опережающие Запад темпы развития и не позволяло вмешиваться во внутренние дела нашей страны, например, советский социалистический общественный строй СССР.

Именно западом подброшен в СССР миф о массовых, именно массовых сталинских репрессиях, в то время как наказания коснулись по сравнению с населением страны ничтожно малой группы, как правило, высокопоставленных лиц.

Западное и коммунистическое общества несовместимы в своей основе. Теория конвергенции коммунизма в капитализм оказалась несостоятельной. Оказавшись от социализма, Россия сделала ставку на создание класса уголовников-капиталистов и отдала им на растерзание страну.

Теперь цель глобального Западного сверхобщества заключается в том, чтобы разделить Россию и добить русский народ. Запад планирует направить русский народ на путь деградации и вымирания вплоть до исчезновения его в качестве этнически значительного явления.

Ультра либералы с националистами хотят согнать русских в резервации, как в своё время согнали в резервации индейцев в Северной Америке. Среди либералов по этническому составу много евреев, а среди националистов – русских. Последние за деньги или по недомыслию фактически уже не один год выступают против своего же русского народа, обещая ему этнически чистую территорию.

А. А. Зиновьев пишет о том, что русская трагедия ещё не завершилась. Успешно осуществляется второй этап антирусского проекта. Впереди предстоит третий этап, пожалуй, самый страшный: он касается присутствия русских в истории человечества.

Сущность этой части проекта – постепенно искажая и занижая вклад русских в историю человечества, в конце концов исключить из памяти человечества все следы пребывания их в истории вообще, сделать так, как будто никогда такого великого народа на земле не было.

Это «вычёркивание» русских из истории уже практически делается. Причём делается педантично и планомерно. Такая фальсификация истории не раз делалась в прошлом. А с современными средствами это заурядная проблема. Современная интеллектуально-информационная техника позволяет утопить даже в океане фактов научный подход к историческим явлениям.

Сорвать выполнение западного проекта может только сопротивление, основанное на знании и понимании того, что на самом деле произошло с нами и в каком положении мы оказались. Только знания великой истории России, не омрачённые западной клеветой, способны дать русским людям внутренний стержень, духовные силы для борьбы.

Такие знания могут дать, например, две книги «Советская цивилизация» учёного С. Г. Кара-Мурзы. Существуют и другие замечательные книги в основном правдиво описывающие историю нашей страны.

Но все правдиво описывающие историю Российской империи и СССР книги имеют малые тиражи и с ними ознакомлена незначительная часть населения. СМИ ежедневно лгут, а правду о нашем прошлом крайне редко доводят до слушателя и зрителя.

Запад фальсификацию истории Советского Союза, Российской империи и сегодняшней России финансирует, как проект огромного государственного значения. С тех пор как рухнул Советский Союз нас стали преподносить как дураков, уродов, воров, холуёв, бездарностей, преступников и т.д., не имеющих своей культуры.

Достижения прошлого, потрясавшие мир, стали сознательно искажаться до неузнаваемости, замалчиваться или приписываться другим. Нам очень трудно противостоять натиску Запада, потому что его интересы представляет подавляющее большинство представителей сегодняшней российской исторической науки, с помощью которых мы проиграли холодную войну.

Русский (советский) коммунизм являлся единственным эволюционным конкурентом у Запада. В настоящее время сохранилась разновидность русского эволюционного пути в Китае. Ему, как и ранее нам, приходится противостоять не просто национальному государству США, а США, как глобальному сверхобществу.

Большинству образованных из республик СССР государств были переданы российские земли. Например, на момент разрушения СССР в 1991 году, то есть на момент обретения независимости Украина обладала территорией в 22 раза большей, чем та, которая в 1654 году по настоятельной просьбе Богдана Хмельницкого была присоединена к Московскому централизованному государству. Увеличена территория УССР была за счёт земель России.

Казалось бы, ясно как день, что выходить республики из СССР должны в тех границах, в которых входили в состав СССР. Пока они были в составе Советского Союза, в едином государстве территориальное деление не имело особого значения, но когда республики выходили из СССР и становились независимыми государствами они имели право только на территории, которые имели до вхождения в СССР.

Российские политики спокойно отдали другим вновь образуемым государствам российские земли, потому что в середине 1980-х – начале 1990-х годов к власти в стране пришли люди, которые на деле не защищали интересы России, которые ежедневно совершали действия, направленные против интересов Российского государства и русского народа. По уголовному кодексу СССР передача территории другому государству квалифицировалась как имена родине и каралась высшей мерой наказания, но СССР расчленили и его разрушители остались безнаказанными.

Российские политики вопреки воле народа развалили прекрасную страну СССР. 30 млн. русских людей были брошены на произвол судьбы во вновь образованных государствах. Такова цена предательства.

Леонид Масловский

Источник : https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q