Тайны убийства Петра Столыпина

14 сентября 1911 года революционер Дмитрий Богров в киевском театре смертельно ранил председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина. Одно из самых громких убийств XX века до сих пор вызывает много вопросов, порождающих споры. Главный из них – кто стоял за убийством?

Двойной агент

Расследование убийства осложнялось тем, что Богров был двойным агентом. С одной стороны – анархист (это революционное течение было весьма популярно в начале XX века), с другой – осведомитель охранного отделения. В театр, где присутствовал сам император, Богров попал именно по пропуску, выданному охранкой. Подозрение в причастности полиции к убийству было очень серьезным: следствие велось в отношении министра внутренних дел Курлова, начальника Киевского охранного отделения Кулябко, вице-директора департамента полиции Веригина и начальника императорской дворцовой охраны Николая II – подполковника Спиридовича. Однако все они остались безнаказанными. Хотя Богрову в тот день ничто не мешало взять с собой хоть бомбу и бросить ее в императорскую ложу!

Провокация или халатность?

Сам Богров занимался активной провокаторской деятельностью. Он выдал охранке 112 своих революционных товарищей, а на следствии и вовсе сообщил, что 15 августа к нему явился один анархист, объявил о разоблачении Богрова и выдвинул ультиматум: до 5 сентября уличенный агент должен реабилитировать себя терактом.

Но проверить правдивость слов Богрова так и не удалось… Так или иначе, Богров был повешен уже в ночь на 12 сентября, через 11 дней после покушения. При этом вдова Столыпина просила отложить казнь, пока не будет проведено тщательное расследование, но ее ходатайство осталось без внимания. Это породило версию о том, что убийство произошло из-за банальной халатности охранки, а та попыталась замести следы, обвинив Богрова в провокаторской деятельности и наскоро расправившись с ним.

Д.Г. Богров

Император в тени

Популярность фигуры Столыпина при жизни выросла настолько, что затмила даже личность императора. Более того, премьер-министр позволял себе ставить императору ультиматумы: например, угрожал уйти в отставку, если царь не согласится ввести земства в западных губерниях. Разумеется, Николая II это не могло не беспокоить. Когда император назначал новым председателем Совета министров Коковцова, то произнес: «Надеюсь, вы не будете меня заслонять так, как это делал Столыпин?» Эти факты наводят некоторых историков на мысль, что в устранении Столыпина от власти Николай II мог быть заинтересован лично…

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