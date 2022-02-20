Аму Хаджи: почему самый грязный человек в мире не мылся 60 лет

В 20 лет осознанно отказавшийся от мытья иранец Аму Хаджи вряд ли предполагал, что к своему 80-летнему юбилею он станет мировой знаменитостью, чье имя будет занесено в книгу рекордов Гиннеса. И пусть это достижение скорее с приставкой анти, но добрый человек, совершавший хадж в Мекку (так его имя переводится с фарси), ничего не собирается менять в своей вполне счастливой жизни.

Эмоциональный стресс

Не избегающий контактов с людьми Аму Хаджи с гордостью рассказывает всем интересующимся о своём образе жизни, но когда заходит разговор о причине побудившей его отказаться от мытья, он ограничивается фразой о полученных в молодости психологических травмах и эмоциональных невезениях.

Принципиально отказавшись от мытья, за годы он превратился в подобие мифического обитателя подземелья: его кожа, покрытая толстым слоем грязи и пластами отшелушенного эпидермиса, и по цвету, и по текстуре напоминает кожу слона. Избегая контактов с водой любыми способами, он с гордостью рассказывает, как несколько раз чудом спасался от радушия гостеприимных хозяев, предлагавших ему принять душ.

Считая гигиену злейшим врагом здоровья, Аму видит причину своего долголетия в нарушении всех её норм, именно поэтому при общении с ним все стараются держать дистанцию не меньше 10 метров – запах, исходящий от него, способен сбить с ног любого человека, привыкшего к бесчисленным парфюмерно-санитарным отдушкам.

Уверовав, что водные процедуры приносят ему исключительно неудачи и страдания, Аму распространил свою странную любовь к грязи на всё, то есть он носит только загаженную одежду, спит возле мусора, пользуется замаранными вещами и ест протухшую пищу.

Деликатес

Чудаковатый старик жутко обижается, когда жители деревни или любопытные туристы приносят ему в дар свежие магазинные продукты, потому что предпочитает лакомиться деликатесами собственного производства. Чаще всего в этом качестве выступают поджаренные на костре подгнившие тушки дохлых дикобразов или других обитающих в этой местности животных. С аппетитом поедая падаль, Аму Хаджи запивает её и просто утоляет жажду грязной водой, которую он зачёрпывает из немытой нефтяной цистерны, служащей для него контейнером для сбора влаги. К слову, чтобы избежать обезвоживания старик в день выпивает до 5 литров мутной жидкости.

Сокровища

Единственное подношение, от которого Аму никогда не отказывается — это сигареты, выкуриваемые им не по одной, а целыми пучками. В обычные дни, когда у него отсутствует современный табак, заядлый курильщик использует в его качестве сушеные фекалии зверей. Их он заправляет в грязный кусок металлической трубы, служащий для него курительной трубкой, поджигает и начинает наслаждаться процессом.

Другим сокровищем старика является засаленное автомобильное зеркало заднего вида, смотрясь в которое он решает, не настала ли пора привести себя в порядок. Под этим действом подразумевается снятие с лохмотьев одежды крупных кусков грязи, а также парикмахерские процедуры – желая укоротить сильно отросшие волосы и бороду, Аму попросту поджигает всё лишнее. Одежду иранец меняет только в случае её экстремального износа, а в холодные дни защищает голову шлемом, найденном им на одном из полей сражения времён ирано-иракской войны.

Землянка

Все свои богатства Аму хранит в кирпичной коробке, которую ему построили неравнодушные соседи из близлежащей деревни Деджах. Но туда грязнуля переселяется только когда устанавливается холодная погода, в остальные дни он предпочитает спать в выкопанной в земле метровой яме, напоминающей могилу.

Занятия

На протяжении всей жизни Аму Хаджи был занят одним занятием – бездельем. Дни напролёт он просто гуляет по округе, сидит, спит, греется на солнце и всё это тогда когда ему взбредёт в голову. Не имея ничего, Аму безмерно счастлив жить своей жизнью, в которой он ни от кого не зависит, и от него ничего не зависит.

Конкурент

Между прочим Аму Хадж не единственный человек на планете, исповедующий патологическую любовь к грязи. Оказывается в Индии живёт мужчина Кайлаш Сингх, который не прикасался к воде и мылу на протяжении 40 лет, и хотя ему еще далеко до побития рекорда иранца, но шансы есть.

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