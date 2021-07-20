8 распространённых мифов и заблуждений, связанных со сном

Имеют ли сны смысл, все ли люди их видят и может ли сон убить? На эти и другие вопросы вы найдете ответы в сегодняшней статье.



1. Употребление сыра перед сном может спровоцировать кошмары



В «Рождественской песни» Чарльза Диккенса Эбенезер Скрудж рассматривает встречу с призраком как кошмарный сон, причиной которого стал съеденный им ночью кусочек сыра. Это звучит странно, но сыр на протяжении всей истории славится тем, что способен вызывать кошмары. Тем не менее, маловероятно, чтобы причиной ваших ночных мучений был ломтик чеддера, съеденный перед сном.

В 2005 году Британский совет по сыру профинансировал исследование, чтобы развенчать миф о сыре, вызывающем кошмары. В рамках эксперимента 200 участников съедали по 20 граммов сыра за полчаса до сна. Шестьдесят семь процентов из них сообщили, что помнят свои сны, но ни один не упомянул о кошмарах. Однако сны, которые они видели, были довольно странными. Один участник подробно описал сон о крокодиле-вегетарианце, который был огорчён тем, что не может есть детей, в то время как другой видел во сне солдат, сражавшихся с помощью котят вместо оружия.



Исследование также показало, что сны зависели от сорта сыра, причём самые странные из них были связаны с употреблением Стилтона.

2. Мы видим сны лишь во время фазы быстрого сна

Стоит отметить, что в этом исследовании есть довольно много недочётов — оно не было опубликовано, контрольная группа отсутствовала, и оно было профинансировано Британским советом по сыру, вероятно, в качестве пиар-хода. Как бы там ни было, маловероятно, что кошмары, вызываемые употреблением сыра перед сном – это реальное явление, о котором стоит беспокоиться.



Мы многого не знаем о снах, но долгое время были уверены, что мы видим их только во время фазы быстрого сна. Было доказано, что мы на самом деле видим сны в течение всей ночи на разных стадиях сна. Мы просто склонны помнить то, что снится нам во время фазы быстрого сна, которая была названа так из-за быстрого движения глаз. Сны, которые мы видим во время фазы быстрого сна, как правило, более яркие, захватывающие и странные. В свою очередь, сновидения, которые мы видим на других стадиях сна, проще и менее эмоциональны.

3. Сны не имеют смысла



И хотя трудно сделать выводы из какого-либо конкретного сна, исследования показывают, что сновидения – это нечто большее, чем просто случайный набор сцен, которые мелькают в нашем мозгу по ночам. Повторяющиеся закономерности во снах часто точно отражают опасения людей по поводу их повседневной жизни. Сны, в которых вы не готовы к тесту или приходите в класс в нижнем белье, мы видим не только в школьные годы. Человек, скорее всего, будет видеть подобного рода сны ещё долго после окончания школы, поскольку они часто возникают во время стресса. Таким образом, если вы сильно беспокоитесь в дни, предшествующие собеседованию, не удивляйтесь, если ваше подсознание решит «прокрутить» старый кошмар, в котором вы не готовы к тесту по математике.

4. Запоминание снов – показатель того, что вы хорошо отдохнули



Некоторые люди говорят, что если вы помните свои сны утром, это значит, что вы хорошо поспали ночью, но это неправда. На самом деле люди, которые плохо спят, чаще запоминают свои сны. Согласно отчёту, опубликованному в журнале Cerebral Cortex в 2014 году, участники исследования, которые помнили свои сны, в два раза чаще просыпались ночью. У людей, которые помнят свои сны, также отмечается более высокая активность в височно-теменном узле, части мозга, которая обрабатывает информацию и эмоции. Они также сильнее реагировали на звуки, которые, возможно, были причиной прерывания сна. Люди с проблемами со сном, как правило, крепче спят в течение тех драгоценных нескольких часов, которые им удаётся поспать, а это приводит к более ярким сновидениям.

5. Не все видят сны



Исследование, опубликованное в Journal of Sleep Research в 2015 году, было направлено на то, чтобы выяснить, видят ли сны все люди без исключения. Исследователи изучали людей с расстройством поведения во время фазы быстрого сна, которое заставляет их совершать непроизвольные движения, пока они спят. Около 4 процентов участников исследования заявили, что никогда не видят сны. Но анализ показал обратное. Учёные наблюдали за участниками, пока те спали, и обнаружили, что даже те, кто отрицал сновидения, совершали движения, которые говорили о том, что им явно что-то снилось. Скорее всего, люди просто не помнят своих снов. Хотя взрослые в среднем видят от четырёх до шести снов за ночь, они забывают от 95 до 99 процентов из них.

6. Сны могут убить вас



Нет, сны не могут убить вас, хотя какое-то время люди верили в это. В 1981 году сообщалось, что беженцы из Юго-Восточной Азии, которые спасались от насильственных режимов, умирали от сердечного приступа во сне. В чём была причина? Кошмары, связанные с ПТСР. Но как оказалось, эти загадочные ночные смерти уже давно считались проблемой по всей Азии и в других частях мира. Однако вовсе не кошмары приводили к сердечному приступу со смертельным исходом.

Более поздние исследования связали эти случаи с генетическим расстройством под названием синдром Бругада. Опасность заключается в фазе быстрого сна, а не в самих сновидениях. Биение сердца становится менее стабильным на этой стадии сна, что подвергает людей с сердечными заболеваниями большему риску.

7. Если вам снится, что вы умерли, значит, это в скором времени случится в реальной жизни



Согласно одному популярному мифу, видеть свою смерть во сне означает, что вы в скором времени умрёте в реальной жизни. К счастью, нет никаких доказательств того, что, если вам приснился такой сон, вы обречены. Сны, в которых вы умираете, обычно связывают с большими переменами в жизни, например, увольнением с работы или прекращением отношений.

8. Аврааму Линкольну приснилось, что он умер, перед тем как его убили



Один из самых известных мифов гласит, что президенту Аврааму Линкольну приснился сон, который предсказал его кончину. По словам друга и телохранителя президента, Уорда Хилла Ламона, незадолго до убийства Линкольн рассказал нескольким людям о своём сне. Во сне он спросил группу скорбящих солдат, кто погиб. Они ответили: «Президент. От руки наёмного убийцы». Современные историки, однако, сомневаются в правдивости этой истории из-за ряда несоответствий.

Согласно одной теории, Линкольн видел этот сон за десять дней до того, как Джон Уилкс Бут нажал на курок; в соответствии с другой, Линкольн предвидел свою смерть всего «за несколько дней» до рокового похода в театр. Кроме того, ни Ламон, ни жена Линкольна не рассказали о сне сразу после убийства — Ламон опубликовал эту историю только 20 лет спустя.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2260799320815045092/

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