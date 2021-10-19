Почему "засохший пенис" Наполеона объездил больше стран, чем его владелец?

Как ни странно, но "засохший пенис" одного из самых известных мировых лидеров объездил больше стран, чем его владелец.Как сообщает Mail Online, пенис Наполеона сохранился до наших дней, поскольку был отрезан во время вскрытия.

Согласно некоторым свидетельствам, лечащий врач Наполеона Франческо Антоммарчи, производивший вскрытие тела Наполеона в 1821 году, вырезал не только сердце и желудок (кстати,умер Наполеон от рака желудка), но и пенис знаменитого полководца.

Правда, многие выражают сомнения в достоверности этих данных, поскольку на вскрытии присутствовали английские врачи, и вряд ли они позволили бы отрезать лишнее. Однако второй камердинер Наполеона Луи Этьен Сен-Дени в своих мемуарах писал, что перед тем как зашить тело Наполеона после вскрытия, Антоммарчи улучил момент, когда англичане отвернулись от умершего императора, и вырезал два небольших куска из его тела.

Об отрезанном половом члене впервые поведал аббат Виньяли. Однако в 1828 году аббат был убит,а часть его состояния унаследовала сестра — Роксана Виньяли Джианеттини. Наследником Роксаны после ее смерти стал сын — Шарль Мари Джианеттини, который в 1916 году продал коллекцию аббата Виньяли лондонским книготорговцам братьям Мэггс.

Среди прочего там был и пенис, который французы деликатно называли «ссохшимся сухожилием»!

В 1924 году коллекцию за четыреста фунтов стерлингов приобрела у братьев Мэггс известная компания «А. С. В. Розенбах», занимавшаяся продажей книг. И вскоре пенис Наполеона был показан в Музее французского искусства в Нью-Йорке.

В ноябре 1944 года Розенбах продал коллекцию Доналду Хайду из Соммервиля, штат Нью-Джерси. В 1969 году вдова Хайда, Мэри, продала коллекцию Брюсу Гимельсону, частному торговому агенту из Филадельфии.

29 октября 1969 года Гимельсон выставил коллекцию аббата Виньяли на аукционе Кристи.По поводу интимного экспоната в каталоге было написано следующее: «Небольшой ссохшийся предмет, из деликатности называемый ссохшимся сухожилием, удаленный из тела умершего Наполеона во время вскрытия».

Тогда аукцион был отменен, поскольку не нашлось покупателя за предложенную цену. Не проявило интереса к коллекции и французское правительство и в 1977 году Гимельсон продал ее по частям на аукционе, проходившем в отеле «Друо» в Париже, выручив за все примерно 100 тысяч долларов.

Пенис Наполеона был приобретен американским сексологом Джоном Латтимером, который заплатил за него уже 3000 долларов. Помимо научных причин покупки, он называл и свое желание сохранить предмет от нечистоплотных и недобросовестных людей. Хранился пенис в оригинальной стеклянной шкатулке в сафьяновом кожаном ящичке.Артефакт никогда не был сфотографирован или снят на видеокамеру.

Латтимер рассматривает половой орган Наполеона, как исторический клад, показав его лишь ограниченному количеству людей, среди которых был ведущий одной из телевизионных передач Марк Эванс, сказавший : "Я видел много пенисов — от чихуахуа до кашалота. Но этот, пожалуй, самый маленький и высохший из всех"!

Одним из тех немногих, кто также видел этот экспонат своими собственными глазами, стал Тони Перроттет,автор биографии Наполеона.В своей книге он описал эту реликвию как “очень маленький,буквально размером с пальчик ребенка, кусочек сморщенной кожи бежевого цвета с беловатыми прожилками.”

Действительно, великий французский полководец имел очень маленький пенис, из-за которого невыносимо страдал от комплексов.Как утверждают исследователи, мужское достоинство Наполеона было очень скромных размеров и не превышало четырех сантиметров в длину.

После смерти Латтимера коллекция перешла в руки его дочери, которая уже не смогла продать самый ценный экспонат даже за 100 тысяч долларов, поскольку появился "конкурент",утверждающий, что обладает настоящим пенисом Наполеона?

Сомнения мог бы развеять лишь анализ ДНК многострадального пениса Наполеона, на который не согласился ни один из владельцев уникального органа, поскольку они не хотели удостовериться, что одного из них жестоко обманули!

Любопытно,что после смерти Распутина его пенис также был отрезан и доставлен во Францию фанатичным последователем.Потом законсервированный орган был выставлен в музее эротики Игоря Князькина, главы центра простатологии при Российской академии естественных наук.Правда,член Наполеона — это просто стручок по сравнению с 30 см членом Распутина.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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